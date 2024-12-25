Уходящий 2024-й был годом супервыборов. Голосования на разных уровнях прошли почти в 80 странах и затронули более 4 млрд человек. «Электоральное цунами» такого масштаба не повторится в ближайшие 20 лет. RTVI напоминает о главных выборах, которые были в фокусе внимания мировых СМИ.

США: Трамп возвращается

Президентские выборы, за которыми следил весь мир, проходили в США. Гонка оказалась полна неожиданностей. Изначально за Овальный кабинет должны были сразиться действующий глава государства Джо Байден как кандидат от демократов и экс-президент Дональд Трамп — от республиканцев. Однако 46-й американский лидер снялся с гонки, а его место заняла вице-президент США Камала Харрис.

Кампания демократки стартовала стремительно, учитывая рокировку в последний момент, однако штаб Харрис собрал больше $1 млрд. И все же одолеть экс-президента ей не удалось.

5 ноября в США прошли всеобщие выборы: избирался не только глава государства, но также обновлялась треть сената и вся палата представителей. В итоге республиканцы выиграли везде — взяли большинство в обеих палата конгресса, а также заняли Белый дом. По результатам Дональд Трамп, несмотря на несколько уголовных дел, получил 312 голосов выборщиков, а Камала Харрис — 226.

17 декабря коллегия выборщиков подтвердила, что кандидат от Республиканской партии одержал верх и займет Овальный кабинет на ближайшие 4 года. Инаугурация 47-го президента США запланирована на 20 января 2025-го.

Но еще до дня Х Дональд Трамп начал формировать свою команду, которая, судя по риторике и самого избранного главы государства, и его кандидатов на посты в администрации, сосредоточатся на противостоянии Китаю. А вот помощь Украине может сократиться, учитывая призывы Трампа к прекращению огня.

Грузинские мечты

На итоги парламентских выборов 26 октября в Грузии большие надежды возлагали сторонники проевропейского и в целом прозападного курса страны. Но, согласно ЦИК республики, победу одержала правящая с 2012 года партия «Грузинская мечта». Чуть более 54% голосов, набранных партией миллиардера Бидзины Иванишвили, позволили ей получить парламентское большинство и единолично формировать правительство. Этот результат противоречил данным экзитполов, проведенных по заказу оппозиции.

Четыре оппозиционные партии преодолели пятипроцентный барьер, необходимый для вхождения в парламент, но итоги выборов признавать отказались. Завершавшая президентский срок Грузии Саломе Зурабишвили призвала несогласных выйти на акцию протеста, после чего тысячи людей собрались у здания парламента.

К концу ноября недовольство вылилось в продолжительные уличные столкновения с полицейскими с применением силы с обеих сторон. Триггером стало заявление премьера Ираклия Кобахидзе о том, что правительство замораживает процесс вступления Грузии в Евросоюз до конца 2028 года. При этом еще летом 2024 года о приостановке евроинтеграции республики говорил посол ЕС в стране Павел Герчинский.

Масло в огонь подлили и выборы президента Грузии — впервые его выбирали не граждане страны, а коллегия из 300 выборщиков. 14 декабря ЦИК Грузии объявил о победе единственного кандидата, бывшего футболиста Михаила Кавелашвили, выдвинутого правящей партией.

Зурабишвили отказалась признавать легитимность президентских выборов и заявила, что не собирается покидать должность президента 29 декабря, когда должна пройти инаугурация Кавелашвили. Если к тому моменту ничего не поменяется, то в этот день в Грузии параллельно будет два президента.

Европарламент: правые на марше

Выборы в Европарламент, проходившие с 6 июня по 9 июля, стали самым крупным транснациональным голосованием на планете. Более 15 тысяч политиков из 27 стран боролись за 720 мест. К этому же эти евровыборы были юбилейными — десятыми — после первых прямых в 1979 году и первыми после выхода Великобритании из ЕС (Brexit).

Европе предрекали «правый разворот», но в итоге большинство удержали центристы — «Европейская народная партия» осталась крупнейшей фракцией в Европарламенте (еврофракции состоят из национальных партий). Она получила 185 мест, что на девять больше, чем по итогам евровыборов 2019-го.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что большинство в законодательном органе ЕС останется «проевропейским и проукраинским» — это отразил и обновленный состав ее ведомства. К примеру, пост шефа европейской дипломатии получила экс-премьер Эстонии Кая Каллас — как пишет Politico, в Брюсселе ее признают «ястребом» в отношении Москвы.

При этом евроскептики и партии, которые относят к «пророссийским» (в основном крайне правого толка), тоже усилили свои позиции. К примеру, во Франции уверенную победу одержало правое «Национальное объединение» — бывший «Нацфронт» Марин Ле Пен. Оно принесло еврофракции «Идентичность и демократия» 30 мандатов. В Австрии большинство получила Австрийская партия свободы. При этом в Венгрии коалиция, куда входит правящая партия «Фидес» премьера Виктора Орбана, показала худший результат за всю историю участия в евровыборах. Хотя коалиция победила, количество ее мест в ЕП сократилось с 12 до 10.

Успеху правых не помешали скандалы, сопровождавшие их кампанию. Самый громкий коснулся немецкой «Альтернативы для Германии» — ее «номер один» в евросписке Максимилиан Кра сделал скандальное заявление про эсэсовцев, а его помощника уличили в шпионаже на Китай. В итоге АдГ исключили из «Идентичности и демократии».

Немецких правых не обошел стороной и «рашагейт»: за два месяца до выборов власти Чехии ввели санкции против новостного сайта «Голос Европы», который в ЕС назвали «частью пророссийской кампании по оказанию влияния на предстоящие выборы в Европарламент». В получении гонораров от «Голоса Европы» обвинили депутата бундестага, спикера фракции «АдГ» по международным делам Петра Быстрона, который хотел избраться в Европарламент.

Венесуэла: страсти по Мадуро

Голосование в Боливарианской республике прошло 28 июля, однако отголоски итогов слышны до сих пор. Главное противостояние развернулось между действующим президентом Николасом Мадуро и кандидатом от оппозиции Эдмундо Гонсалесом, а результаты оказались под большим вопросом.

Дело в том, что по официальным данным Национального избирательного совета (НИС) победил Мадуро, набрав почти 52%. Однако власти не предоставили протоколы голосования, которые требовала оппозиция. К слову, силы, противостоявшие действующему главе государства, их как раз-таки опубликовали. Из них следует, что победителем оказался Гонсалес (67%), а вот Николас Мадуро получил всего 30% поддержки.

В результате страну захлестнули протесты — в первые дни после выборов погибли 25 человек, а несколько тысяч венесуэльцев были задержаны. Независимая международная миссия ООН по установлению фактов в Венесуэле сообщила, что среди них были дети и подростки. К тому же некоторые страны, в том числе Аргентина, не признали официальные итоги выборов. Россия, напротив, признала Мадуро избранным президентом.

В сентябре генпрокуратура республики заявила, что суд выдал ордер на арест экс-кандидата Эдмундо Гонсалеса. Ранее летом был подписан ордер на арест и его соратницы, лидера оппозиции Марии Корины Мачадо, которую в принципе не допустили до выборов. По словам Мадуро, оба политика покинули страну.

Гонсалес сейчас находится в Испании. И сдаваться он не собирается. В интервью испанской газете El País оппозиционный политик заявил, что лишь временно покинул Боливарианскую республику. Более того, Гонсалес намерен вернуться в страну, чтобы вступить в должность президента. Инаугурация запланирована на 10 января 2025 года.

Кровь и выборы в Мексике

Историческими стали и президентские выборы в Мексике — там по итогам голосования 2 июня победила 62-летняя Клаудия Шейнбаум. Она стала первой женщиной за более чем 200 лет независимости страны, которая одержала верх в борьбе за пост главы государства.

Согласно данным Национального избирательного института Мексики, она набрала почти 59,8% голосов, на втором месте оказался кандидат от оппозиции Сочитль Гальвес (27,4%), тройку лидеров замыкает Хорхе Альварес Майнес.

С последним незадолго до выборов произошел несчастный случай: когда он выступал в городе Сан-Педро-Гарса-Гарсия, сильный порыв ветра снес сцену. В результате пострадали 50 человек, в том числе и сам Майнес, на которого упали декорации, еще пять — погибли.

Также эти выборы запомнились кровавыми разборками картелей. 2 июня помимо президента также избирались 128 сенаторов, 500 депутатов конгресса и около 20 тыс. политиков в местные органы власти. В итоге почти 400 человек, в том числе и журналистов, стали объектами преследования — в их адрес поступали угрозы похищения и убийства.

Министр безопасности и защиты граждан страны Роза Исела Родригес рассказала, что с 23 сентября 2023-го были убиты 22 кандидата на местном уровне. Мексиканские СМИ при этом писали, что их число превысило 30.