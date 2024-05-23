До выборов в Европарламент осталось ровно две недели. Они стартуют 6 июня — это самое крупное транснациональное голосование на планете. Более 15 тысяч политиков из 27 стран будут бороться за 720 мест в ЕП. Предстоящие выборы вызывают настороженность в Брюсселе, ведь позиции евроскептиков и крайне правых партий в последнее время усиливаются. Многих их них подозревают в симпатиях к Москве. Случится ли в ЕП «правый поворот», из-за чего внезапно раскололся лагерь консерваторов и евроскептиков, как участие «Альтернатива для Германии» в евровыборах оказалось под угрозой — в материале RTVI.

Как устроены выборы в Европарламент

Голосование пройдет с 6 по 9 июня, при этом в большинстве стран ЕС на это выделен всего один день. Так, первыми выборы в Европарламент проведут Нидерланды (6 июня), на следующий день голосование назначено в Ирландии и Чехии, хотя граждане последней могут прийти на участки и 8 июня. В этот же день состоится голосование в Латвии, Словакии и на Мальте. Остальные государства-члены Евросоюза назначили дату на 9 июня.

Хотя это крупнейшие в мире транснациональные выборы, по факту новых евродепутатов избирают отдельно в каждой стране Союза, а единой процедуры нет.

Нынешние выборы выборы в Европарламент — юбилейные. Они пройдут в десятый раз после первых прямых в 1979 году. К тому же это голосование станет первым после выхода Великобритании из ЕС (Brexit), так как членство Соединенного Королевства после запуска процедуры завершилось в 2020-м, а последние выборы в ЕП прошли в 2019 году.

Перед каждым голосованием Брюссель решает, сколько депутатов будет в новом составе Европарламента. По правилам, их число не должно превышать 750 человек, однако сейчас в ЕП заседают 705 политиков. В сентябре прошлого года в ЕС установили, что на июньских выборах изберут 720 депутатов на следующие пять лет.

Однако их число варьируется в зависимости от численности населения. При этом минимальное число депутатов от одной страны — шесть, а наибольшее — 96. На первом месте будет Германия (как раз максимальная квота), далее Франция (81 кресло) и замыкает тройку Италия (76 депутатов). Минимум мандатов будет у Кипра, Мальты и Люксембурга.

Какие фракции есть в Европарламенте

На выборах граждане ЕС голосуют за национальные политические партии, а уже потом избранные политики распределяются по фракциям (группам) в зависимости от того, какие идеи им ближе. Они, как правило, соотносятся с европартиями, куда входят представители от избираемых национальных партий, или же с коалициями. Именно европартии в дальнейшем формируют фракции. Нынешний Европарламент состоит из семи фракций плюс независимых депутатов:

«Европейская народная партия» , EPP (правоцентристы) — 177 мест. Это крупнейшая на данный момент фракция в ЕП и состоит из представителей одноименной партии. В нее входят политики христианско-демократических, либерально-консервативных и консервативных взглядов. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представляет это фракцию;

, (правоцентристы) — 177 мест. Это крупнейшая на данный момент фракция в ЕП и состоит из представителей одноименной партии. В нее входят политики христианско-демократических, либерально-консервативных и консервативных взглядов. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представляет это фракцию; «Прогрессивный альянс социалистов и демократов», S&D — 140 мест. Состоит из «Партии европейских социалистов», левоцентристская. В нее входят парламентарии социал-демократических взглядов;

— 140 мест. Состоит из «Партии европейских социалистов», левоцентристская. В нее входят парламентарии социал-демократических взглядов; «Обновляя Европу», RE (Renew) — 102 места, состоит из европартий «Альянс либералов и демократов за Европу» и Европейская демократическая партия. Либеральная, проевропейская фракция;

— 102 места, состоит из европартий «Альянс либералов и демократов за Европу» и Европейская демократическая партия. Либеральная, проевропейская фракция; «Зеленые — Европейский свободный альянс», G/EFA — 72 места. В основном состоит из Европейской партии зеленых, части Европейского свободного альянса, Европейской пиратской партии и партии «Вольт Европа». Как следует из названия, они продвигают «зеленую повестку», политические интересы меньшинств и региональные интересы;

— 72 места. В основном состоит из Европейской партии зеленых, части Европейского свободного альянса, Европейской пиратской партии и партии «Вольт Европа». Как следует из названия, они продвигают «зеленую повестку», политические интересы меньшинств и региональные интересы; «Европейские консерваторы и реформисты», ECR — 68 мест. В основном состоит из «Альянса европейских консерваторов и реформистов» и «Европейского христианского политического движения». Они отстаивают принципы консерватизма и экономического либерализма, считаются евроскептиками;

— 68 мест. В основном состоит из «Альянса европейских консерваторов и реформистов» и «Европейского христианского политического движения». Они отстаивают принципы консерватизма и экономического либерализма, считаются евроскептиками; «Идентичность и демократия», ID — 59 мест. Состоит из представителей одноименной европартии. Также представляют собой евроскептиков, нередко подвергаются критике и сами критикуют политику Брюсселя. В основном в ID входят национальные партии правого и ультраправого толка;

— 59 мест. Состоит из представителей одноименной европартии. Также представляют собой евроскептиков, нередко подвергаются критике и сами критикуют политику Брюсселя. В основном в ID входят национальные партии правого и ультраправого толка; «Европейские объединенные левые», The Left — 37 мест. Преимущественно состоит из партии «Европейские левые». Под крылом как фракции, так и партии находятся политики социал-демократических и коммунистических взглядов;

— 37 мест. Преимущественно состоит из партии «Европейские левые». Под крылом как фракции, так и партии находятся политики социал-демократических и коммунистических взглядов; Независимые депутаты, NI (Non-inscrits) — 50 мест. Сюда входят политики, которые решили не присоединяться ни к одной европартии или фракции. Сейчас среди них, к примеру, правящая в Венгрии партия «Фидес» премьер-министра Виктора Орбана (до 2021-го они входили во фракцию EPP) и в Словакии Smer (ее лидер, премьер страны Роберт Фицо недавно пережил покушение). А еще среди «незарегистрированных» есть европарламентарии от немецкой сатирической партии «ПАРТИЯ» (Die Partei). К примеру, они предлагают восстановить Берлинскую стену, потому что «две Германии лучше, чем одна». Двое сатириков снова баллотируются на этих выборах.

На 720 мест в Европарламенте сейчас претендуют почти 15,4 тысячи политиков.

У «друзей Москвы» — проблемы: из-за чего раскололись евроскептики

С приближением выборов в Европарламент все чаще стали обращать внимание на рост популярности национальных партий, критикующих политику Брюсселя. Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель уже выразил опасения, что избиратели в июне массово начнут голосовать за эти политические силы — из страха перед войнами, кризисами и неизвестностью.

«Я боюсь[фактора] страха, боюсь, что европейцы голосуют, потому что боятся. Научно доказано, что страх перед лицом неизвестного и неопределенного порождает гормон, требующий реакции, как себя обезопасить. Это факт», — посетовал Боррель The Guardian.

Правым прогнозируют успех — впрочем, «политического землетрясения» от этого в Европе не случится. Как ожидается, заметно улучшит позиции фракция «Идентичность и демократия» — ей сулят до 84 мест в Европарламенте. В ID входят такие национальные партии, как «Альтернатива для Германии» (АдГ) из ФРГ, французское «Национальное объединение» (до недавнего времени его возглавляла Марин Ле Пен, которая остается лицом этой политической силы). Обе партии фигурировали в недавнем скандале, получившем название «рашагейт». Их евродепутатов и топ-кандидатов от АдГ на этих выборах заподозрили в «продвижении пророссийской пропаганды» через портал Voice of Europe (недавно был заблокирован в Европе), в том числе за деньги.

А теперь у АдГ появилась новая проблема — из-за того, что один из фигурантов этого скандала, их «номер один» в евросписке Максимилиан Кра дал интервью итальянской ежедневной газете La Repubblica. В нем ведущий кандидат от немецких правых заявил, что «никогда бы не сказал, будто любой, кто носит форму СС, автоматически становится преступником». Кра привел в пример писателя Гюнтера Грасса, который в конце жизни признался, что подростком вступил в ряды Ваффен-СС. После бурной критики, обрушившейся на Кра из-за эти слов, он под давлением партийного начальства объявил, что прекращает предвыборную кампанию и выходит из руководящего совета «Альтернативы», хотя технически пока еще остается главным кандидатом от партии на евровыборах.

Положение политика отягощается тем, что «одного из его парламентских помощников арестовали по обвинению в его шпионаже в пользу Китая». Ранее в этом месяце полиция Бельгии и Германии провела обыск в офисе Кра в Европарламенте в связи со «шпионским» делом. Тем временем, как сообщает Politico, Кра продолжил посещать предвыборные мероприятия в последние дни, «включая странное появление в Баварии, где он предстал на фоне кабриолета Jaguar вместе с двумя моделями в юбках, несущих флаги Германии и АдГ».

Тем временем делегация АдГ в Европейском парламенте потребовала исключения Кра из парламентской группы ID — такое письмо разослала коллегам глава АдГ в ЕП Кристина Андресон. А Марин Ле Пен, которая в последнее время и без того старается все больше отгородиться от немецких собратьев по правому лагерю, после нашумевшего интервью Кра поставила под сомнение единство правой коалиции в новом составе ЕП.

«Руководитель предвыборной кампании ее ведущего кандидата Джордана Барделлы заявил, что комментарии Максимилиана Кра о нацистах зашли слишком далеко. «Национальное объединение» теперь настаивает на том, что оно больше не может находиться вместе с АдГ во фракции «Идентичность и демократия» в Европарламенте», — отмечает Politico.

Как признает издание «партия Ле Пен занимает первое место во Франции, опережая [по рейтингу] президента Эммануэля Макрона, а АдГ занимает второе место в Германии — вместе они могли бы вернуть около 50 депутатов в следующий Европарламент и объединиться в националистическую и антииммиграционную политическую силу».

Еще дальше пошел лидер парламентской группы ID Марко Занни — по данным СМИ, он и вовсе потребовал исключить из нее вообще всех депутатов «Альтерантивы для Германии». Так что за две недели до евровыборов участие в них партии оказалось под вопросом.

«Великая машина компромиссов» — кто еще состоит в ряду правых

Между тем в ID также состоят политики из итальянской правопопулистской партии «Лига» и Австрийской партии свободы (АПС). Ведущие функционеры от АПС в 2019-м оказались в центре скандала с прослушкой «Ибицагейт» (с участием некой «русской дамы»), который привел к отставке правительства. А лидер «Лиги», вице-премьер Маттео Сальвини был замечен на Красной площади уже после референдума в Крыму (который тоже посещал) в футболке с изображением президента России Владимира Путина и таком виде он появился и на заседании Европарламента. Позже он оправдывался, что не получил от Москвы «ни рубля, ни доллара, ни евро и даже ни одного литра водки».

Помимо фракции «Идентичность и демократия» увеличить количество мест могут и «Европейские консерваторы и реформисты» — до 86 мест. В эту группу входят такие партии, как «Братья Италии» премьер-министра Джорджи Мелони и польские депутаты из «Права и справедливости» Ярослава Качиньского. Обе эти партии, в отличие от некоторых других собратьев по правому лагерю, выступают с жесткой критикой Москвы — так что «пророссийскими» их не назовешь. При этом «ПиС» выступает с весьма евроскептических позиций, обвиняя Брюссель во всех бедах. Так, вернувшегося в кресло премьера Польши Дональда Туска, который много лет был главой Евросовета, качиньцы пытались выставить на польских выборах «агентом» Брюсселя и Кремля одновременно. А еще обвиняли Еврокомиссию в том, что она посягает на «суверенное право поляков собирать грибы» — из-за новых единых правил управления лесными зонами, по которым леса можно будет передавать в частную собственность.

Грядущие изменения в составе ЕП породили разговоры о «резком развороте вправо», что может отразиться на таких проектах Брюсселя, как, к примеру, «зеленая сделка». Согласно апрельским опросам Europe Elects, евроскептики (фракции ID или ECR) могут победить в Австрии, Бельгии, Франции, Италии и Нидерландах. Второе или третье место они могут занять в Финляндии, Германии, Польше, Португалии, Румынии, Испании и Швеции.

Но несмотря на то, что у евроскептиков намечается большой успех, большинство все равно сохранится за «Европейской народной партией» — по прогнозам, они получат 183 места, а на второй позиции останется «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» с теми же 140 креслами.

Так что даже в случае объединения «Европейских консерваторов и реформистов» с «Идентичностью и демократией» у евроскептиков не получится противостоять EPP. Впрочем, подобная коалиция маловероятна, писала The Guardian еще до скандала вокруг «Альтернативы». Эти фракции в целом могут выступить единым фронтом по таким вопросам, как, например, миграция или «зеленая сделка», однако у них не сходятся взгляды по другим пунктам повестки.

«Нигде разрыв между этими фракциями не проявляется так явно, как в отношении России. После [начала военного конфликта] на Украине члены ECR, такие как «Братья Италии» Мелони и польская партия «ПиС», доказали свою стойкую пронатовскую и прокиевскую позицию. Напротив, многие члены ID — особенно «АдГ» — остаются более или менее открыто пророссийскими», — признает газета.

Некоторые национальные партии действительно критически относятся к Евросоюзу, но в конечном счете они — часть «великой машины компромиссов ЕС», сказал The Guardian эксперт из Немецкого института международных отношений и безопасности Николай фон Ондарза.