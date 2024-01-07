В 2024 году по всему миру ожидается урожай выборов. Они пройдут почти в 80 странах и затронут более 4,2 млрд человек. Эксперты говорят об «электоральном цунами», которое, возможно, не повторится в ближайшие 20 лет. Это значит, что многие главы государств и правительств могут смениться до конца года, пишет Politico.

Кое-где политические потрясения начались с опережением: к примеру, ноябрьские выборы в Нидерландах перевернули политический ландшафт страны с ног на голову — там победила ультраправая партия «голландского Трампа» Герта Вилдерса. До этого в Буэнос-Айресе к власти пришел «аргентинский Трамп» Хавьер Милей. Сам Дональд Трамп мечтает взять реванш этой осенью и вернуться в Белый дом. RTVI предлагает путеводитель по выборам в пяти зарубежных странах, которые могут быть интересны россиянам.

США: старый новый президент

Одним из главных событий 2024 года станут выборы нового хозяина Белого дома. На президентскую гонку в США будут направлены взоры всех мировых СМИ. От того, сменится ли американская администрация, зависит очень многое, в том числе на кону — военная помощь Вашингтона Украине.

Голосование намечено на 5 ноября, а инаугурация избранного президента состоится 20 января 2025-го. Кто именно примет участие в решающей схватке, пока формально не объявлено, поскольку до этого должны пройти праймериз — выборы кандидата в президенты внутри Демократической и Республиканской партий. Скорее всего, в финале не будет новых лиц.

Среди демократов особой интриги нет, поскольку от партии «ослов» (ее официальный символ) выдвинулись лишь двое — нынешний президент Джо Байден и 71-летняя писательница Марианна Уильямсон, которая практикует эзотерику, оккультизм и просветление. Поскольку в США не принято вставлять палки в колеса действующему главе государства, если он идет на второй срок, то почти со стопроцентной вероятностью главным кандидатом от Демпартии по итогам праймериз станет именно Байден, которому 20 ноября исполнится 82.

Такое развитие событий наверняка предвидел еще один претендент Роберт Кеннеди-младший — 69-летний племянник 35-го президента США Джона Кеннеди. Эксцентричный политик известен как сторонник теорий заговора и ярый антипрививочник. Поначалу он выдвинул свою кандидатуру от демократов, однако 9 октября передумал и решил баллотироваться как независимый кандидат.

А вот у республиканцев все не так просто, хотя фаворит «слонов» очевиден — это экс-президент США Дональд Трамп. Однако его положение омрачают четыре уголовных дела, которые нависли над бывшим хозяином Овального кабинета. Трампа обвиняют в попытке изменить итоги голосования 2020 года в штате Джорджия, в фальсификации деловых документов, чтобы скрыть взятки за молчание тем, кто мог подпортить его репутацию во время кампании 2016 года (скандал вокруг порноактрисы Сторми Дэниэлс). Еще одно дело касается секретных документов, которые в прошлом году сотрудники ФБР обнаружили в резиденции политика Мар-а-Лаго во Флориде, а четвертое связано со штурмом трампистами Капитолия 6 января 2021 года.

Последнее сыграло ключевую роль в Колорадо. Верховный суд штата перед самым Новым годом запретил Трампу участвовать в президентских выборах, сославшись на 14-ю поправку к Конституции. По ней человек, который ранее дал присягу, а потом принимал участие в мятеже, не может занимать госдолжность. Между тем Верховный суд согласился рассмотреть жалобу Трампа на недопуск к первичным выборам в Колорадо. Если Трамп не сумеет оспорить это решение, его вычеркнут из праймериз в этом штате. Впрочем, вряд ли постановление суда сыграет решающую роль, так как Трамп заметно опережает остальных кандидатов от республиканцев, а на всеобщих выборах штат проголосует именно за представителя Демпартии.

Под Новый год стало известно, что вслед за судьями из Колорадо решение отстранить Трампа от праймериз приняла и госсекретарь штата Мэн Шенна Беллоуз, также сославшись на 14-ю поправку. В штабе экс-президента уже заявили, что намерены обжаловать и его.

По результатам последнего опроса Rasmussen Reports, рейтинг Трампа среди «красных» составляет 51%, на втором месте расположилась экс-постпред США при ООН Никки Хейли (13%), а третью строчку делят действующий губернатор Флориды Рон Десантис и бывший глава Нью-Джерси Крис Кристи (у обоих по 9%). Так что почти наверняка американские избиратели 5 ноября вновь окажутся перед выбором между Трампом и Байденом, как это было в 2020-м. Причем поддержка обоих среди населения равна — по 43%, согласно исследованию The Economist/YouGov. Вместе с тем большинство американцев считают, что победит кандидат-республиканец — 42% у Трампа против 36% у Байдена.

Великобритания: туманное голосование

2024-й может стать годом перемен для Альбиона. «Учитывая мрачные экономические перспективы, бросающие тень на правящую Консервативную партию, которая находится у власти почти 14 лет, опросы общественного мнения предполагают, что оппозиционная Лейбористская партия, скорее всего, одержит верх на следующих всеобщих выборах, которые премьер-министр Риши Сунак пообещал провести в какой-то момент в 2024 году», — пишет журнал Time.

Впрочем, пока британцы сами не знают, когда им предстоит идти на участки. «Есть выборы, которые, как мы знаем, обязательно произойдут в течение года — это выборы мэра Лондона и 25 членов Лондонской ассамблеи. Они состоятся одновременно 2 мая. Но есть и великое неизвестное: дата, когда правительство объявит всеобщие выборы. Она еще не объявлена», — признает BBC.

В принципе Сунак должен был провести выборы до 28 января 2025 года, но ожидается, что он назначит их раньше — в октябре или ноябре 2024 года, считает Reuters.

В Британии запутались буквально все — журналисты, избиратели и даже сами политики. Так, лейбористы сообщили, что они готовы к досрочным выборам уже в мае. Об этом заявила министр теневого кабинета Эмили Торнберри. Но когда именно премьер признает, что собирается назначить голосование именно на это время, составляет «самый большой секрет в Вестминстере». В пользу весенних выборов говорят планы властей объявить бюджет в начале марта 2024 года — это самая ранняя дата за последние 13 лет, не считая пандемии.

Последним премьером-лейбористов в Британии был Гордон Браун (2007-2010 годы). После этого на Даунинг-стрит, 10 сменилось пять консерваторов — от Дэвида Кэмерона до Сунака. Риши стал первым, кто в октябре 2022 года принес присягу новому монарху Карлу III. До него была Лиз Трасс, но она успела вступить в должность еще при Елизавете II — буквально за несколько дней до ее кончины.

Пожалуй, единственный, кто мог бы что-то прояснить, — это официальный мышелов резиденции премьера кот Ларри. Журналисты часто караулят его с микрофоном у входа и даже соорудили для него мини-трибуну. Но Ларри предпочитает высказываться в соцсетях. В октябре 2023 года он так прокомментировал чехарду с предстоящими выборами: «Король попросил меня стать премьер-министром, потому что эта чепуха продолжается достаточно долго». Судя по всему, королевское предложение кот отклонил. А кандидатуры других премьеров в британских СМИ пока не обсуждают.

Грузия: куда заведет мечта

26 октября 2024 года парламентские выборы пройдут в Грузии — соседней республике Южного Кавказа, у которой с Россией двойственные отношения. Собственно, дипломатических отношений между двумя странами нет. Они были разорваны грузинской стороной 3 сентября 2008 года после августовской войны вокруг Южной Осетии и Абхазии. По ее итогам Москва признала их независимость, а Тбилиси обвинил Россию в оккупации своих территорий. Несмотря на это, между Россией и Грузией недавно возобновилось прямое авиасообщение; россиянам, а теперь и грузинам не нужны визы для взаимных поездок; а еще в Грузии осели многие релоканты после объявленной в России мобилизации.

Правящую партию «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» многие обвиняют в «близости к Кремлю». При этом сама «Грузинская мечта», как и оппозиция, поддерживает курс на вступление республики в ЕС. Перед самым Новым годом, 14 декабря, страна официально получила статус кандидата — и это большой плюс в ее предвыборную копилку. Председатель партии Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала «Имеди» заявил, что ее рейтинг взлетел настолько, что превысил все показатели после 2012 года.

В 2012 году «Грузинская мечта», основанная в свое время бизнесменом Бидзиной Иванишвили, обошла «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили. Этой осенью «Грузинская мечта» попытается выиграть в четвертый раз, и вновь ее главным соперником выступит «ЕНД». Правда, уже без Саакашвили, который находится в тюрьме по многочисленным уголовным обвинениям. Сам он считает себя политическим заключенным и сообщает о серьезных проблемах со здоровьем. А Иванишвили 30 декабря объявил о готовности вернуться в политику и стать почетным председателем своего детища «Грузинской мечты».

Также в 2024 году в Грузии будут выбирать и президента. Нынешняя глава республики Саломе Зурабишвили, которая в прошлом была соратницей Саакашвили, находится в остром конфликте с правящей партией, которая даже попыталась отстранить ее от власти путем импичмента до истечения срока полномочий. Как бы то ни было, она была последним президентом Грузии, избранным всенародным голосованием. Отныне главу государства будет избирать коллегия из 300 человек (поровну депутаты и представители местных органов власти).

Европарламент: выборы на гормонах

Весь 2023 год в Европарламенте раскручивался самый громкий коррупционный скандал последних десятилетий — «катаргейт». В нем оказались замешаны вице-президент Ева Кайли, успевшая даже побывать за решеткой, и другие чиновники, заподозренные в подкупе со стороны властей Катара, Марокко и Мавритании. По данным Politico, несколько европарламентариев до сих пор спокойно работают на своих местах.

Все это бросает тень на главный институт евродемократии в преддверии юбилейных выборов в Европарламент — десятых после первых прямых в 1979 году. Они пройдут с 6-го по 9 июня 2024-го. К тому же это будут первые выборы евродепутатов после брекзита.

Тем временем в ЕС набирают очки евроскептики и правые популисты. Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель уже выразил опасения, что избиратели в июне массово начнут голосовать за эти политические силы из страха перед войнами, кризисами и неизвестностью.

«Я боюсь[фактора] страха, боюсь, что европейцы голосуют, потому что боятся. Научно доказано, что страх перед лицом неизвестного и неопределенного порождает гормон, требующий реакции, как себя обезопасить. Это факт», — посетовал Боррель The Guardian.

Тем временем Европарламент хотят сделать менее громоздким. Число полных комитетов сократят с 20-ти до 15-ти. Среди них появится «новый мегакомитет по цифровой политике», а еще группа по обороне и безопасности, которая также будет отвечать за военную промышленность и «борьбу с иностранным вмешательством».

Обновление состава евродепутатов затронет и глав Европейской комиссии и Евросовета, сейчас эти должности занимают немка Урсула фон дер Ляйен и бельгиец Шарль Мишель. Фон дер Ляйен еще не подтвердила, будет ли баллотироваться на второй пятилетний срок , а вот Мишель не сможет переизбраться по закону.

Венесуэла: Мадуро и просто Мария

2024 год ознаменуется и выборами президента в Боливарианской республике, где с 2013-го неизменно правит преемник команданте Уго Чавеса — Николас Мадуро. Впрочем, в 2019 году его власть пошатнулась, когда спикер Национальной ассамблеи, кандидат от оппозиции Хуан Гуайдо не признал итоги голосования и провозгласил себя исполняющим обязанности президента.

Тогда в стране фактически установилось двоевластие, а мир раскололся на тех, кто поддержал Мадуро, в том числе Россия, и тех, кто признал Гуайдо главой государства (среди них были и США). Такая обстановка в Венесуэле сохранялась вплоть до конца 2022 года, когда сторонники оппозиционера все же проголосовали за роспуск временного правительства. Однако за это время Вашингтон успел ввести против Каракаса санкции, затронувшие один из важнейших аспектов экономики республики — нефть.

И вот, согласно Конституции, во второй половине 2024-го должны состояться новые президентские выборы. Главным оппонентом Мадуро на предстоящем голосовании может стать Мария Корина Мачадо, победившая на праймериз от оппозиции, но пока не допущенная до выборов. На фоне сложных взаимоотношений стороны вступили в переговоры, которые ознаменовались соглашением. Оно предполагало смягчение требований к допуску оппозиционных кандидатов до президентской гонки. 15 декабря Мачадо подала апелляцию в суд, чтобы опротестовать запрет на свое участие в выборах.

Кстати, на предстоящее голосование может повлиять недавний «консультативный референдум», который организовал Мадуро. Президент предложил гражданам присоединить к республике спорный с Гайаной регион Эссекибо, который сейчас занимает около 3/4 соседней с Венесуэлой страны. Как недавно выяснилось — богатый нефтью. Наблюдатели уверены, что тем самым Мадуро попытался добавить себе очков перед выборами.