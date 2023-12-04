В Венесуэле состоялся референдум, касавшийся территориальных претензий к соседней Гайане. На голосование были вынесены пять вопросов, один из которых — о создании штата Гайана-Эссекибо и о включении его в состав республики. По итогам плебисцита более 95% венесуэльцев выступили за то, чтобы присоединить богатый нефтью регион, который при этом составляет около 3/4 площади Гайаны. Для чего властям Венесуэлы понадобилось проводить референдум, когда возник спор за Эссекибо и есть ли риск военного вторжения Каракаса — в материале RTVI.

Венесуэлу спросили, а Гайану — нет

В воскресенье, 3 декабря, около 10,5 млн венесуэльцев (из примерно 28 млн жителей страны) пришли на избирательные участки, чтобы решить судьбу региона Эссекибо площадью чуть меньше 160 тыс. кв. км. Территория к западу от одноименной реки составляет около 3/4 всей Гайаны и находится под управлением Джорджтауна. Тем не менее, спор за по большей части непроходимые джунгли длится вот уже 200 лет.

Ситуация обострилась после того, как в 2015 году там нашли большие запасы полезных ископаемых, в частности нефти. В конце октября стало известно о «важном открытии» еще одного месторождения, а чуть больше месяца спустя в Венесуэле прошел «консультативный референдум», назначенный президентом Николасом Мадуро. В 2024 году он надеется переизбраться на очередных выборах.

Гражданам Боливарианской Республики предложили ответить на пять вопросов о судьбе региона, в том числе и о возможности его включения в состав Венесуэлы. В итоге по всем пунктам процент одобрения перевалил за 95%:

Согласны ли вы всеми средствами в соответствии с законом оспорить решение, обманным путем навязанное Парижским арбитражным судом в 1899 году, которое направлено на то, чтобы лишить нас нашей Гайаны-Эссекибо? (Да: 97,83%, нет: 2,17%); Поддерживаете ли вы Женевское соглашение 1966 года как единственный действительный юридический инструмент для достижения практического и удовлетворительного решения для Венесуэлы и Гайаны спора по поводу принадлежности территории Гайаны-Эссекибо? (Да: 98,11%, нет: 1,8%); Согласны ли вы с исторической позицией Венесуэлы, которая не признает юрисдикцию Международного суда ООН по разрешению территориального спора по поводу принадлежности Гайаны-Эссекибо? (Да: 95,4%, нет: 4,1%); Согласны ли вы всеми законными способами противостоять требованию Гайаны об одностороннем незаконном распоряжении спорной морской территорией в нарушение международного права до её делимитации? (Да: 95,94%, нет: 4,06%); Согласны ли вы с созданием штата Гайана-Эссекибо и разработкой ускоренного плана комплексного покровительства над нынешним и будущим населением этой территории, который включает, среди прочего, предоставление гражданства и паспорта в соответствии с Женевским соглашением и международным правом и приведет к включению указанного штата в состав территории Венесуэлы? (Да: 95,93%, нет: 4,07%).

Итоги референдума Николас Мадуро назвал «первыми шагами нового исторического этапа борьбы за то, что принадлежит нам».

«Венесуэльский народ высказался громко и ясно, и эта победа принадлежит народу Венесуэлы», — добавил он.

При этом власти Гайаны назвали голосование в соседней республике шагом к аннексии территории, а 3 декабря президент страны Ирфаан Али заверил гайанцев, что им «нечего бояться в ближайшие часы, дни, месяцы». Также он добавил, что Джорджтаун будет использовать дипломатию в качестве «первой линии обороны».

Венесуэла претендует на регион Эссекибо с провозглашения независимости в 1811 году. Во время борьбы за независимость испанских колоний эти территории взяло под контроль Соединенное Королевство и присоединило к своей колонии — Британской Гвиане (в 1966-м получила независимость и сменила название на Гайана). В 1899 году венесуэльские власти обратились в Международный арбитраж в Париже с просьбой урегулировать вопрос, однако тогда суд закрепил территорию Эссекибо за Британией. В 1949-м было опубликовано письмо американского юриста Северо Мале-Прево, который утверждал, что решение в пользу Лондона было принято из-за сговора Соединенного Королевства и России (в составе того арбитража были судьи из этих двух стран, а также из США). После этого Каракас отказался соблюдать решение Парижского арбитража. В 1966 было подписано Женевское соглашение, по которому стороны договорились найти мирное, практичное и удовлетворительное решение территориального спора. Ситуация обострилась в 2015-м, когда в Эссекибо были найдены нефтяные месторождения. В 2023 году запасы оцениваются в 11 млрд баррелей. В 2018-м Гайана обратилась в Международный суд ООН, чтобы подтвердить свои границы, суд начал рассматривать иск в апреле 2023 года.

Зачем Мадуро понадобился референдум

На решение властей провести референдум повлияло много факторов, считают опрошенные RTVI эксперты.

«Существуют разные мнения. Возможно, здесь сработал комплекс факторов: как внутренних — желание мобилизовать электорат, укрепить положение своего правительства; так и внешних — заполучить огромные залежи нефти, обнаруженные в 2015 году в бассейне Стабрук у берегов Гайаны, который весь находится в морской зоне района Эссекибо», — пояснил RTVI старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Магомед Кодзоев.

Вместе с тем итоги голосования дают Каракасу «некую свободу действий», чтобы сделать весьма затруднительной для иностранных нефтяных компаний, в первую очередь из США, добычу нефти в этом районе. Как предположил эксперт в беседе с RTVI, все дело в том, что это тяжелая нефть, которая необходима некоторым американским НПЗ в объеме около 200 тыс. баррелей в сутки.

«Ее ранее поставляли то из Венесуэлы, то из России в зависимости от геополитической обстановки. После обострения конфликта с Москвой Вашингтон заговорил о том, чтобы возобновить переговоры с Каракасом, и даже разрешил компании Chevron начать прямые переговоры с правительством Мадуро. Это могло стать важным козырем в руках боливарианцев в их конфликте со Штатами. Однако налаживание поставок такой же тяжелой нефти (по сути, той же самой) из Гайаны могло лишить Мадуро этого преимущества», — добавил Кодзоев.

По словам ведущего эксперта Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Максима Никулина, Николас Мадуро также пытается обеспечить себе поддержку в преддверии президентских выборов в 2024 году. Это классическая схема, когда правительство пытается переместить фокус влияния общества со внутренних проблем на внешнеполитические вопросы, рассказал собеседник RTVI.

«К тому же результаты референдума могут быть использованы Венесуэлой в рамках ООН для дополнительной аргументации в процессе борьбы за спорный регион», — подчеркнул Никулин.

Все дело в нефти?

Как отметила старший научный сотрудник ИЛА РАН Татьяна Русакова, референдум носит чисто консультативный характер, так что «каких-то немедленных последствий» ожидать не стоит. При этом новый виток противостояния Каракаса и Джорджтауна начался, когда правительство Гайаны предоставило большую концессию американской нефтяной компании ExxonMobil на разработку своих запасов.

«В итоге обнаружилось, что у Гайаны очень много запасов нефти и что буквально через пять лет страна должна выйти на какой-то головокружительный объем добычи. Венесуэлу, естественно, это не устраивало: они считают, что Гайана не может заниматься бурением или отдавать концессии кому-либо в одностороннем порядке, ведь границы не определены, территория спорная», — рассказала Татьяна Русакова RTVI.

Помимо этого, референдум может служить для укрепления позиций официального правительства. Дело в том, что вопрос принадлежности Эссекибо — больной для всех венесуэльцев и одновременно объединяющий расколотое общество страны. Этим и решил воспользоваться Мадуро, однако явка на голосование оказалась достаточно низкой, около половины избирателей.

«Если Мадуро ожидал укрепить свои позиции по этому вопросу, то вышло, скорее, наоборот», — подчеркнула Русакова.

При этом не стоит проводить четкие параллели между спором о принадлежности Эссекибо и ситуацией с Крымом, считает Максим Никулин.

«С одной стороны, венесуэльцы считают эту территорию частью Венесуэлы — так же, как и многие россияне рассматривали полуостров Крым. Но, в отличие от Крыма, который оказался в составе Украины по внутренним причинам, регион Гайана-Эссекибо оказался в составе Гайаны в результате экспансионистской политики Великобритании в регионе в XIX веке. Кроме того, в отличие от событий 2014 года, население спорного региона не рассматривает ни регион, ни самих себя как часть Венесуэлы», — разъяснил он.

Стоит ли ожидать военного конфликта

Сейчас сложно с уверенностью сказать, перейдет ли Каракас к каким-то практический действиям, чтобы присоединить спорные территории, считает Магомед Кодзоев.

«Пока речь идет лишь о том, как будет в дальнейшем обсуждаться этот вопрос — по решению арбитража или в формате двусторонних переговоров, — пояснил эксперт. — Прямое вторжение венесуэльцев в соседнюю страну понесло бы слишком большие риски для Мадуро, чье правительство в последние годы находится в не самом крепком положении. Вдобавок это сильно дискредитировало бы Мадуро в глазах соседних стран и, конечно, отвернуло бы от него даже левых лидеров региона».

По словам собеседника RTVI, соседняя Бразилия, чьи интересы оказались бы под прямой угрозой, также не осталась бы безучастной. К слову, в конце ноября минобороны Бразилии решило направить дополнительный контингент войск для охраны северной границы, как раз рядом со спорной территорией.

«В нашем мире ничего нельзя сбрасывать со счетов. Но, по моему мнению, вероятность именно военного конфликта достаточно мала», — полагает и старший научный сотрудник ИЛА РАН Татьяна Русакова.

Как допустил Максим Никулин, в теории решение референдума может быть использовано для вторжения на территорию Гайаны. Однако такой шаг станет для Каракаса очень рискованным, так как в настоящее время претензии Венесуэлы никто не поддерживает как в регионе, так и вне его.

«Гайана уже получила поддержку как США, так и двух региональных площадок — Организации американских государств и Карибского сообщества. Против войны выступает и ключевая латиноамериканская страна — Бразилия», — напомнил Никулин RTVI.

К тому же власти Бразилии, размещая недалеко от Эссекибо дополнительный контингент, дают четко понять Венесуэле, что выступают против эскалации.

«С учетом того, что региональные и внерегиональные державы не заинтересованы в ухудшении ситуации, вряд ли стоит ожидать серьезной эскалации», — заключил собеседник RTVI.