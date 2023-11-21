Аргентинцы выбрали себе в президенты одного из самых эпатажных политиков на мировой сцене. Про такого говорят «без тормозов» — 53-летний Хавьер Милей демонстрирует бешеный нрав, бранится на публике, переодевается в супергероев и устраивает сеансы спиритизма со своим мертвым псом. По сравнению с ним Дональд Трамп выглядит образцом благопристойности. RTVI собрал самые громкие факты о «панк-президенте».

Милей — обладатель целого букета прозвищ. В детстве его прозвали Эль Локо (Безумец) — из-за вспышек гнева в ответ на обиды от друзей и близких. Его родители — итальянцы. Отец водил автобус, мать была домохозяйкой. Долгое время Милей говорил, что они для него «мертвы».

Сейчас Милея называют Эль Пелука (Парик) — из-за его эксцентричной прически. Он пополнил пантеон мировых лидеров с непослушной шевелюрой — от Бориса Джонсона до Дональда Трампа. Волосы политику помогает укладывать персональный стилист Лилия Лемуан, она же вице-президент его партии «Свобода наступает». «Его образ — микс Элвиса и Росомахи. Он похож на Росомаху. Он действует как Росомаха. Он как антигерой», — говорит Лемуан. Еще его сравнивают с куклой-убийцей Чаки.

Милей — фанат косплея, как и многие в его партии. Возле предвыборного штаба на выборах были замечены волонтеры в костюмах и масках льва (намек на короля джунглей), а еще Бэтмена. Сам он переодевается в костюм анархо-капиталиста «генерала Анкапа» — персонажа из вымышленной страны Либерленд, «где никто не платит налоги». В сети завирусилось видео, на котором Милей в черно-желтой маске Анкапа поет арию из «Экономической Травиаты» — пародии на «Травиату» Джузеппе Верди о кризисе в стране. Да, Хавьер Милей — любитель оперы, как и положено итальянцу.

Милей мастерски владеет бензопилой. Это его любимый сценический атрибут, с которым он не раз появлялся на митингах. Бензопила — символ урезания социальных расходов, которое обещает провести новый президент.

Милей хотя и консерватор, но проповедует свободные отношения. Он не женат и никогда не был, а первой леди пообещал сделать свою младшую сестру Карину Милей, она руководила его предвыборной кампанией. Близость политика с сестрой — частый предмет для шуток и сплетен в Аргентине. Сам он рассказывал о своих романах с актрисами, а еще практикует тантрический секс и с гордостью рапортует о своих достижениях на этой ниве. Милея даже называют «инструктором по тантризму».

Милей — поклонник Маргарет Тэтчер. Это весьма изощренный политический троллинг, ведь Тэтчер разгромила Аргентину в Фолклендской войне (аргентинцы называют ее Мальвинской) 1982 года. Зато он, наверное, единственный аргентинец, который насмехался над всеобщим кумиром Диего Марадоной. Также он в пух и прах разнес еще одного земляка — папу Римского Франциска, урожденного Хорхе Марио Бергольо. Он обрушил на понтифика самые отборные ругательства, из которых «коммунистический сукин сын» было самым приличным.

Милей отдал $50 тысяч клинике в США, чтобы клонировать любимого пса — английского мастифа Конана, который умер в 2017 году от рака позвоночника. Политик называет Конана своим духовным братом. По его словам, они встретились 2000 лет назад в прошлой жизни, когда Милей был римским гладиатором, а Конан — львом на арене Колизея. Теперь он «воссел рядом с Богом» и помогает политику общаться со Всевышним. Шестерых клонов любимого пса Милей назвал в честь известных экономистов, включая Милтона Фридмана и Роберта Лукаса. Теперь они, как и положено, консультируют политика по вопросам экономики. После победы на праймериз Милей лично поблагодарил собак, которых величает своими «четвероногими детьми».