Правящая партия «Грузинская мечта» объявила своим кандидатом в президенты Грузии депутата Михаила Кавелашвили, бывшего футболиста и соучредителя движения «Сила народа». Выбирать нового президента Грузии впервые будут представители власти, а не граждане страны. Поэтому велика вероятность, что именно Кавелашвили станет преемником оппозиционно настроенной главы государства Саломе Зурабишвили еще до Нового года. Что известно о Кавелашвили и о грядущих президентских выборах в республике — в материале RTVI.

Из футболистов — в президенты

27 ноября основатель и почетный председатель правящей в Грузии «Грузинской мечты», миллиардер Бидзина Иванишвили объявил о решении политсовета партии представить на пост президента страны Михаила Кавелашвили, депутата грузинского парламента от партии «Сила народа».

Кавелашвили известен благодаря своей футбольной карьере, на что в своем обращении и сделал упор Иванишвили. «Миша был опытным игроком сборной Грузии по футболу. Он многократный чемпион нескольких стран», — сказал бизнесмен.

Кроме того, Иванишвили назвал Кавелашвили «лучшим воплощением грузинского мужчины по своему характеру и образу жизни», а также «замечательным мужем и отцом четырех детей».

Михаил Кавелашвили в игре за сборную Грузию
Давид Хизанишвили / Сакинформ / ТАСС

В ответной речи Кавелашвили, стоящий возле Иванишвили, выразил миллиардеру «особую благодарность» и обвинил действующего президента страны Саломе Зурабишвили в нарушении конституции Грузии и в радикализации грузинского общества. Своей главной миссией депутат назвал «возвращение института президента в конституционные рамки» и заявил, что грузинский президент должен быть беспартийным.

Таким же посылом Кавелашвили делился и на своей странице в Facebook*, где призывал Зурабишвили, если та не согласна с политикой правительства, уйти в отставку с поста главы страны и возглавить оппозицию.

По мнению бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, выдвижением Кавелашвили власти добиваются «максимально понизить самооценку грузинского народа». В своем аккаунте в Facebook* политик сравнил эту новость с решением римского императора Калигулы назначить сенатором своего любимого коня.

Забил гол и в парламент вошел

До прихода в политику Кавелашвили в 1995 году выигрывал чемпионат России по футболу с владикавказской «Аланией» (тогда команда называлась «Спартак-Алания»), побеждал в футбольных чемпионатах в Грузии и Швейцарии, а после успеха в российском первенстве переехал в Великобританию, чтобы выступать за «Манчестер Сити».

На футбольном поле Кавелашвили играл на позиции нападающего и забил за сборную Грузии девять голов — это один из лучших результатов в истории грузинского футбола.

Михаил Кавелашвили — не первый футболист в верхах современной грузинской политики. Другой пример — мэр Тбилиси и генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе, один из лучших спортсменов в истории Грузии. Каладзе в составе итальянского «Милана» дважды побеждал в главном европейском футбольном турнире — Лиге чемпионов УЕФА. Должность мэра Тбилиси Каладзе занимает с 2017 года.

С 2016 года Кавелашвили работает в грузинском парламенте, куда был избран депутатом от «Грузинской мечты». В девятом созыве парламента экс-футболист возглавлял комитет по спорту и делам молодежи.

Следуя «Грузинской мечте»

Летом 2022 года Михаил Кавелашвили вышел из «Грузинской мечты» вместе с депутатами Созаром Субари и Дмитрием Хундадзе, чтобы продолжить работу в качестве независимого парламентария. Свое решение они объяснили желанием озвучить общественности информацию «о политических фактах и событиях за кулисами» грузинской политики.

Тогда же Кавелашвили потребовал от посла США в Грузии Келли Дегнан ответить на обвинения, что якобы финансируемые американским посольством организации, поддерживающие Украину, выступают за введение санкций против России и отправку грузинских добровольцев на фронт в помощь ВСУ.

Дипломат, в свою очередь, назвала ложью утверждение, что Вашингтон хочет втянуть Грузию в военный конфликт, а письмо к ней депутата — «полным конспирологических теорий», которое она не могла дочитать до конца.

Mikheil Kavelashvili / მიხეილ ყაველაშვილი / @MikheilKavelashviliOfficial

Формально покинув «Грузинскую мечту», Кавелашвили с другими выходцами из правящей партии учредил общественное движение «Сила народа». Впрочем, эта организация разделяла позицию «Грузинской мечты» по ключевым вопросам, при этом выделяясь антизападной риторикой (хотя члены движения поддерживают закрепленный в конституции курс на интеграцию Грузии в ЕС и НАТО), а также выступая против пропаганды ЛГБТ** и за традиционные ценности.

Именно депутаты движения «Сила народа» инициировали резонансный законопроект об иностранных агентах («О прозрачности иностранного влияния»), рассмотрение которого в парламенте привело к многочисленным протестам в Тбилиси в 2023-м и 2024 годах. Закон вступил в силу только этим летом, несмотря на вето со стороны президента Грузии Саломе Зурабишвили.

В этом же году «Сила народа» была зарегистрирована в качестве политической партии и на недавних парламентских выборах избиралась в высший законодательный орган Грузии в коалиции с «Грузинской мечтой».

На своей странице в Facebook* Кавелашвили назвал «защитником христианских и семейных ценностей» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который первым из иностранных лидеров поздравил «Грузинскую мечту» с победой на последних парламентских выборах и затем посетил Тбилиси в день первых митингов оппозиции.

Как в Грузии пройдут выборы президента

Выборы президента Грузии состоятся 14 декабря, а инаугурация главы государства запланирована на 29 декабря этого года. Голосовать за президента впервые будут не граждане, а специальная коллегия из 300 выборщиков — 150 депутатов нового созыва парламента и 150 депутатов местных органов власти. Избранный глава страны, которым, скорее всего, будет Михаил Кавелашвили, займет президентское кресло сроком на пять лет.

Президент Грузии выполняет в основном представительские функции. Власть в парламентской республике, которой Грузия является согласно принятой в 2017 года конституции, сосредоточена в руках премьер-министра. Эту должность с февраля 2024 года занимает бывший председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

Последний раз президента Грузии всенародным голосованием избирали в 2018 году — тогда победу одержала Саломе Зурабишвили. Ее полномочия на посту главы государства истекают 16 декабря этого года.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили (в центре), во время подсчета результатов голосования выборов президента Грузии, 2018 год
Михаил Джапаридзе / ТАСС

Сторонница евроинтеграции Грузии Зурабишвили разделяет взгляды грузинской оппозиции: она неоднократно критиковала «Грузинскую мечту», призывала население к протестам и отказывалась признавать объявленные ЦИК результаты парламентских выборов, согласно которым большинство в парламенте получила партия Иванишвили.

Свистели вслед Орбану: чем закончилась акция протеста в Тбилиси

* Деятельность компании Meta по реализации Facebook и Instagram признана в России экстремистской и запрещена на территории России
** Решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России