Правящая партия «Грузинская мечта» объявила своим кандидатом в президенты Грузии депутата Михаила Кавелашвили, бывшего футболиста и соучредителя движения «Сила народа». Выбирать нового президента Грузии впервые будут представители власти, а не граждане страны. Поэтому велика вероятность, что именно Кавелашвили станет преемником оппозиционно настроенной главы государства Саломе Зурабишвили еще до Нового года. Что известно о Кавелашвили и о грядущих президентских выборах в республике — в материале RTVI.

Из футболистов — в президенты

27 ноября основатель и почетный председатель правящей в Грузии «Грузинской мечты», миллиардер Бидзина Иванишвили объявил о решении политсовета партии представить на пост президента страны Михаила Кавелашвили, депутата грузинского парламента от партии «Сила народа».

Кавелашвили известен благодаря своей футбольной карьере, на что в своем обращении и сделал упор Иванишвили. «Миша был опытным игроком сборной Грузии по футболу. Он многократный чемпион нескольких стран», — сказал бизнесмен.

Кроме того, Иванишвили назвал Кавелашвили «лучшим воплощением грузинского мужчины по своему характеру и образу жизни», а также «замечательным мужем и отцом четырех детей».

В ответной речи Кавелашвили, стоящий возле Иванишвили, выразил миллиардеру «особую благодарность» и обвинил действующего президента страны Саломе Зурабишвили в нарушении конституции Грузии и в радикализации грузинского общества. Своей главной миссией депутат назвал «возвращение института президента в конституционные рамки» и заявил, что грузинский президент должен быть беспартийным.

Таким же посылом Кавелашвили делился и на своей странице в Facebook*, где призывал Зурабишвили, если та не согласна с политикой правительства, уйти в отставку с поста главы страны и возглавить оппозицию.

По мнению бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, выдвижением Кавелашвили власти добиваются «максимально понизить самооценку грузинского народа». В своем аккаунте в Facebook* политик сравнил эту новость с решением римского императора Калигулы назначить сенатором своего любимого коня.

Забил гол и в парламент вошел

До прихода в политику Кавелашвили в 1995 году выигрывал чемпионат России по футболу с владикавказской «Аланией» (тогда команда называлась «Спартак-Алания»), побеждал в футбольных чемпионатах в Грузии и Швейцарии, а после успеха в российском первенстве переехал в Великобританию, чтобы выступать за «Манчестер Сити».

На футбольном поле Кавелашвили играл на позиции нападающего и забил за сборную Грузии девять голов — это один из лучших результатов в истории грузинского футбола.

Михаил Кавелашвили — не первый футболист в верхах современной грузинской политики. Другой пример — мэр Тбилиси и генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе, один из лучших спортсменов в истории Грузии. Каладзе в составе итальянского «Милана» дважды побеждал в главном европейском футбольном турнире — Лиге чемпионов УЕФА. Должность мэра Тбилиси Каладзе занимает с 2017 года.

С 2016 года Кавелашвили работает в грузинском парламенте, куда был избран депутатом от «Грузинской мечты». В девятом созыве парламента экс-футболист возглавлял комитет по спорту и делам молодежи.

Следуя «Грузинской мечте»

Летом 2022 года Михаил Кавелашвили вышел из «Грузинской мечты» вместе с депутатами Созаром Субари и Дмитрием Хундадзе, чтобы продолжить работу в качестве независимого парламентария. Свое решение они объяснили желанием озвучить общественности информацию «о политических фактах и событиях за кулисами» грузинской политики.

Тогда же Кавелашвили потребовал от посла США в Грузии Келли Дегнан ответить на обвинения, что якобы финансируемые американским посольством организации, поддерживающие Украину, выступают за введение санкций против России и отправку грузинских добровольцев на фронт в помощь ВСУ.

Дипломат, в свою очередь, назвала ложью утверждение, что Вашингтон хочет втянуть Грузию в военный конфликт, а письмо к ней депутата — «полным конспирологических теорий», которое она не могла дочитать до конца.

Формально покинув «Грузинскую мечту», Кавелашвили с другими выходцами из правящей партии учредил общественное движение «Сила народа». Впрочем, эта организация разделяла позицию «Грузинской мечты» по ключевым вопросам, при этом выделяясь антизападной риторикой (хотя члены движения поддерживают закрепленный в конституции курс на интеграцию Грузии в ЕС и НАТО), а также выступая против пропаганды ЛГБТ** и за традиционные ценности.

Именно депутаты движения «Сила народа» инициировали резонансный законопроект об иностранных агентах («О прозрачности иностранного влияния»), рассмотрение которого в парламенте привело к многочисленным протестам в Тбилиси в 2023-м и 2024 годах. Закон вступил в силу только этим летом, несмотря на вето со стороны президента Грузии Саломе Зурабишвили.

В этом же году «Сила народа» была зарегистрирована в качестве политической партии и на недавних парламентских выборах избиралась в высший законодательный орган Грузии в коалиции с «Грузинской мечтой».

На своей странице в Facebook* Кавелашвили назвал «защитником христианских и семейных ценностей» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который первым из иностранных лидеров поздравил «Грузинскую мечту» с победой на последних парламентских выборах и затем посетил Тбилиси в день первых митингов оппозиции.

Как в Грузии пройдут выборы президента

Выборы президента Грузии состоятся 14 декабря, а инаугурация главы государства запланирована на 29 декабря этого года. Голосовать за президента впервые будут не граждане, а специальная коллегия из 300 выборщиков — 150 депутатов нового созыва парламента и 150 депутатов местных органов власти. Избранный глава страны, которым, скорее всего, будет Михаил Кавелашвили, займет президентское кресло сроком на пять лет.

Президент Грузии выполняет в основном представительские функции. Власть в парламентской республике, которой Грузия является согласно принятой в 2017 года конституции, сосредоточена в руках премьер-министра. Эту должность с февраля 2024 года занимает бывший председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

Последний раз президента Грузии всенародным голосованием избирали в 2018 году — тогда победу одержала Саломе Зурабишвили. Ее полномочия на посту главы государства истекают 16 декабря этого года.

Сторонница евроинтеграции Грузии Зурабишвили разделяет взгляды грузинской оппозиции: она неоднократно критиковала «Грузинскую мечту», призывала население к протестам и отказывалась признавать объявленные ЦИК результаты парламентских выборов, согласно которым большинство в парламенте получила партия Иванишвили.

* Деятельность компании Meta по реализации Facebook и Instagram признана в России экстремистской и запрещена на территории России

** Решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России