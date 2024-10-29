Тысячи протестующих c флагами Грузии и Евросоюза пришли к зданию парламента в центре Тбилиси на следующий день после объявления итогов выборов. Оппозиция и президент республики Саломе Зурабишвили, не признавшие победу правящей «Грузинской мечты», ранее призвали несогласных принять участие в акции протеста 28 октября. На вечернем митинге побывал специальный корреспондент RTVI Антон Конев, а перед этим посетил самый известный в грузинской столице Дезертирский рынок, где местные жители рассказали, что думают о выборах и протестах.

Дезертирский рынок (или, как говорят в народе, «Дезертирка») — наверное, самый известный базар в Тбилиси — в понедельник полон людей, между которыми шныряют собаки и кошки. Пока одни продавцы активно предлагают потенциальным покупателям продегустировать свои продукты, другие, завернувшись в плед, дремлют на полуденном солнце. Пожилая женщина идет вдоль рядов с тележкой из супермаркета и предлагает чай в бумажных стаканчиках. Несколько мужчин за столом играют в нарды.

Про прошедшие парламентские выборы напоминает только огромный баннер «Грузинской мечты» на фасаде здания возле станции метро «Вокзальная площадь» — и то, чтобы его увидеть, нужно выйти за территорию «Дезертирки».

В преддверии Хэллоуина на рынке можно увидеть несколько развалов с тыквами. Возле одного из таких, уткнувшись в телефон, сидит мужчина. На вопрос про выборы он отвечает коротко: «Н**** эти выборы. Вот у вас есть выборы? Не ходил, не хожу, политика мне неинтересна».

— А тыквы продаете к празднику?

— Да, вот к этому, который через два дня, как его…

— Хэллоуин?

— Да!

Пара продавцов, услышав слово «выборы», отрицательно качают головой и от разговора на эту тему отказываются. Но находятся и те, кто охотно готов поговорить. Анна родом из Абхазии, но из-за войны после распада СССР уехала в Россию.

— У вас остались родственники в Абхазии?

— Остались. В могилах.

Победой «Грузинской мечты» на парламентских выборах Анна недовольна: «На хрен мне это пророссийское правительство? Мне Грузия нужна». Свой голос на выборах она отдать не смогла из-за проблем с документами.

К беседе присоединяется продавщица Лика из соседней палатки. Предупреждает, что вечером в центре Тбилиси запланированы митинги, и призывает их обходить стороной.

«Митингуют здесь постоянно, каждый год и каждый месяц. Ну, покричат и разойдутся. У меня митинги вообще — дома, с детьми. Они думают одно, а я другое. Но я им уступаю, все же это мои дети», — говорит Лика. Она тоже не ходила голосовать — мол, «за нас и так все решат».

«Мечта идиота под номером „41“», — ругается Анна.

«И другие — козлы», — добавляет Лика.



Обе соглашаются, что у Грузии есть все для того, чтобы стать «раем». «Нам нужно правительство, которое сделает здесь „рай“», — рассуждает Лика. Но главное, по ее словам, — это «чтобы был мир».

Днем возле парламента Грузии начинают строить сцену для митинга оппозиции. На проспекте Руставели рядом с флагами Грузии и Евросоюза видны и флаги Венгрии — вечером в Тбилиси ждали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Правящую партию с «убедительной» победой он поздравил еще до объявления итогов выборов.

За час до протестной акции на проспекте Руставели сильные пробки. Внимание привлекает большое скопление людей — но пока еще не возле парламента, а у школы по соседству. Это родители пришли забрать своих детей после уроков.

Чем ближе к семи вечера, тем больше людей, укутанных во флаги Грузии и Евросоюза, подтягиваются к традиционному месту протестов в Тбилиси. Несколько человек идут в респираторах для защиты от газа — еще не известно, к чему может привести демонстрация.

Автомобильное движение по проспекту на время митинга останавливают. Площадь постепенно заполняется протестующими, приток которых не заканчивается. С двух сторон парламента стоит полиция, но по обеим боковым улицам вдоль здания можно свободно передвигаться. На бордюре перед полицейскими сидит ребенок в наушниках и смотрит видео на смартфоне.

Протестующие активно поддерживают выступления президента Грузии Саломе Зурабишвили и представителей оппозиции — последние незадолго до этого встречались с Виктором Орбаном в отеле неподалеку. Кортеж с венгерским премьером был встречен участниками митинга неодобрительными криками и свистом.

Людей на площади становится так много, что сложно протолкнуться. С этой задачей успешно справляется бродячая собака, которая добирается до работающих возле парламента фонтанов и прогуливается по воде.

Оппозиция требует провести повторные выборы в парламент под контролем международных наблюдателей. Но не все этим удовлетворены, приводя в пример Михаила Саакашвили. Баннеры с призывом освободить заключенного экс-президента Грузии («Free Saakashvili») также присутствовали на митинге.

Акция протеста завершается спустя пару часов после начала. При свете включенных на смартфонах фонариков исполняются гимны Грузии и Европы. Политики прекращают свои выступления, а их сторонники начинают расходиться кто куда. На здании парламента появляются световые проекции с надписями «Власть народу» и «Сдается в аренду».

К полуночи мимо парламента снова проезжают автомобили и прогуливаются прохожие. Сложно представить, что буквально только что здесь бурлило море вышедших отстаивать свои взгляды людей. Эта ночь в Тбилиси снова спокойная.

Тбилиси