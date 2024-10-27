Оппозиция не признала результаты выборов в парламент Грузии, которые прошли накануне 26 октября. По предварительным данным, большинство получает «Грузинская мечта», которая находится у власти последние 12 лет. Первый вечер после завершения голосования в Тбилиси выдался спокойным. Что происходило на избирательных участках и о чем говорят жители города — в репортаже специального корреспондента RTVI Антона Конева.

В преддверии парламентских выборов по Тбилиси проезжают автобусы с номерами 4, 5, 9, 41… Это не номера маршрутов — это реклама грузинских партийных объединений с номерами, которые за ними закрепили в избирательном бюллетене. Например, «4» принадлежит оппозиционной «Коалиции за перемены», а «41» — правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

Реклама «Грузинской мечты» на билбордах в Тбилиси встречается куда чаще, чем предвыборная кампания ее конкурентов. А вот наклейки и листовки с номерами оппозиционных объединений чаще можно заметить на уличных столбах и на стенах домов грузинской столицы.

На автобусных остановках и в метро в глаза сразу бросаются те самые резонансные плакаты с кадрами разрушений во время боевых действий на Украине в черно-белых тонах и новой инфраструктуры Грузии в цветных — сравнение «войны» и «мира», к которому в своих предвыборных речах апеллировали представители правящей партии. Еще один баннер изображает руководителей оппозиционных партий с ремнем на шее.

Кроме рекламы партий мало что говорит, что на следующий день страну ожидают важнейшие выборы. В пятницу вечером люди гуляют и сидят в ресторанах, а возле здания парламента никого — только несколько полицейских автомобилей на фоне работающих фонтанов.

Но завтра наступает, а с ним и день выборов в парламент Грузии — высший законодательный орган, определяющий политику страны. Избирательные участки открылись в 8 утра, и одной из первых проголосовала поддерживающая оппозицию президент Саломе Зурабишвили. Чуть позже свои голоса отдали представители другого фланга — премьер-министр Ираклий Кобахидзе и основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили.

Первый избирательный участок на пути корреспондента RTVI находится в Тбилисской государственной консерватории. Людей на нем немного, но, по словам женщины в характерной зеленой униформе члена избирательной комиссии, больше граждан должно прийти после обеда — все же суббота, выходной день.

И действительно, в послеобеденное время на участке, расположенном в государственной школе, выстроилась большая очередь за бюллетенями. Мимо пробегает молодой человек с коробками с едой, которые спешно заносит в комнату для сотрудников избиркома.

Людей все больше и больше, они громко здороваются друг с другом. Одна женщина приветствует знакомого и говорит по-русски: «Место встречи изменить нельзя».

На участок приходит много пожилых, которых заботливо сопровождают их родственники. Голосовать идут и с детьми — одна женщина с ребенком на руках задержалась на входе, чтобы сотрудница комиссии отметила специальной маркировкой не только ее большой палец, но и пальчик малыша. Это необходимо, чтобы удостовериться, что избиратель не заходит на участок во второй раз.

У одной из популярных фалафельных в Тбилиси стоит много молодежи. Девушка Нино соглашается поговорить про выборы — она голосовала за «Коалицию за перемены» (номер «4»), так как поддерживает Элене Хоштарию из партии «Дроа», которая входит в эту коалицию.

Девушке импонирует, что в первой двадцатке списков коалиции находится семь женщин и что в объединение входит организация «Активисты за будущее», которая специализируется на вопросах образования и правах этнических меньшинств.

На вопрос, чего она ждет от выборов, Нино ответила сразу: «Жду, чтобы „Грузинская мечта“ перестала быть правящей партией, перестала саботировать евроинтеграцию Грузии и принимать репрессивные законы, чтобы Грузия дистанцировалась от России и стала более свободной».

За несколько часов до закрытия избирательных участков мэр Тбилиси и генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе заявил, что правящей партии «гарантировано прочное большинство» в парламенте. Возле центрального офиса «Грузинской мечты» в Тбилиси тут же начали устанавливать большую сцену.

В такси по пути к офису правящей партии водитель Алекси внимательно слушает новости по радио, а затем говорит, что «сегодня решается будущее Грузии» и сам он уже проголосовал вместе с семьей. Своего кандидата в парламент таксист не скрывает — он выбрал «Сильную Грузию» под номером «9». «Грузинская мечта», по его мнению, должна получить в итоге не более 35% голосов, так как электронные выборы позволят в разы уменьшить количество махинаций.

«Власть в руках у ста человек, остальные голодают», — ругается собеседник. Вне зависимости от результатов, влияющих на будущее страны, со своим будущим Алекси уже определился — он планирует уехать в Цюрих. В Тбилиси, по его словам, «работать невозможно».

Новый центральный офис «Грузинской мечты» расположен в районе Ортачала, примерно в десяти минутах езды на автомобиле от Старого города. Возле здания правящей партии стоит большая площадка, окруженная высоким забором. На фасад проецируются название партии и номер «41». Рядом припарковано с десяток автомобилей с флагами Грузии и «Грузинской мечты». Чуть позже будет видно (и особенно слышно) их гудящие автоколонны в центре города.

После закрытия избирательных участков в 20:00 на улицах Тбилиси спокойно. Ни у метро Руставели, ни на площади Свободы нет большого скопления людей. На площади возле здания парламента, где часто проходили крупные протесты, стоят одни журналисты. Девушка с флажком Евросоюза в нагрудном кармашке по-английски обсуждает со своим собеседником «Georgian Dream».

У фудтрака на проспекте Руставели люди в ожидании первых предварительных результатов выборов смотрят грузинский оппозиционный телеканал «Формула». Задумчиво курящая сигарету девушка слушает речь Тины Бокучавы из объединения «Единство — Национальное движение».

Мимо проезжает уже знакомая автоколонна сторонников «Грузинской мечты». И те, и другие приветствуют друга друга жестами с использованием среднего пальца.

Предварительные итоги выборов показывают парламентское большинство «Грузинской мечты», но на улицах все так же тихо. В круглосуточном магазине возле офиса сторонников правящей партии дверь закрыта — лишь охранник впускает и выпускает посетителей по одному. Вероятно, это мера предосторожности на случай уличных протестов. Впрочем, намеков на них пока нет.

Пока в Тбилиси бурлит политическая жизнь, у сотрудницы ресепшена отеля неподалеку от здания парламента — рабочее дежурство. На обращение на английском языке она отвечает постояльцу из Москвы: «Можете, пожалуйста, по-русски». Девушка на выборы не ходила — время у нее было, но она не знает, за кого голосовать.

— Как там у парламента? — интересуется она.

— Тихо, спокойно.

— Главное, чтобы было спокойно.

— Спасибо! Доброй ночи.

— Спокойной ночи.

Некоторое время спустя после этой беседы грузинская оппозиция заявила, что не признает результаты выборов, и анонсировала массовые акции протеста. Но первая послевыборная ночь в столице Грузии действительно выдалась спокойной.

Тбилиси