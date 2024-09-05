В Доминикане нашли второй самолет, который связан с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, борт похож на тот, что власти США арестовали 2 сентября, и находится в списке подсанкционного имущества венесуэльского лидера. О том, что известно о двух самолетах Мадуро и почему Вашингтон взялся за них именно сейчас, — в материале RTVI.

Самолетная чехарда

Первый «борт номер один» президента Венесуэлы был арестован 2 сентября. Как объяснили в американском минюсте, такой шаг был связан с незаконным приобретением воздушного судна.

«Министерство юстиции арестовало самолет, который, как мы утверждаем, был незаконно куплен за $13 млн через подставную компанию и вывезен из Соединенных Штатов для использования Николасом Мадуро и его окружением», — заявил генеральный прокурор Меррик Гарленд.

Как сообщили в ведомстве, самолет Dassault Falcon 900EX с бортовым номером T7-ESPRT был арестован в Доминиканской Республике и переправлен во Флориду по запросу Вашингтона. Согласно результатам расследования, в конце 2022 года и начале 2023 года лица, «связанные с Мадуро», предположительно использовали подставную компанию в Карибском регионе, чтобы скрыть свою причастность к незаконной покупке борта у компании, находящейся в Южном округе Флориды.

Затем, в апреле 2023-го, воздушное судно незаконно экспортировали из США в Венесуэлу через Карибский бассейн. А с мая того же года лайнер совершал полеты на военную базу в Венесуэле и использовался для перевозки Мадуро, в том числе во время визитов в другие страны.

Теперь же в Доминикане расследуется дело о втором самолете, борт находится под наблюдением. Воздушное судно Dassault Falcon 2000 с регистрационным номером YV3360 фигурирует в списке минфина США подсанкционного имущества, принадлежащего Николасу Мадуро, рассказал источник CNN. По словам собеседника телеканала, оба самолета были отправлены в Санто-Доминго на техническое обслуживание и находились там последние месяцы.

Как пишет издание Diario Libre, этот лайнер стоит $8-11 млн, а единственный зарегистрированный раз, когда борт совершил рейс, был в сентябре 2019 года на Мальту.

Санкции или пиратство

Минюст напомнил, что в августе 2019 года на тот момент президент США Дональд Трамп издал указ, запрещающий американским гражданам участвовать в сделках с лицами, которые «действовали или намеревались действовать прямо или косвенно в интересах или от имени правительства Венесуэлы». Кроме того, для защиты интересов нацбезопасности и внешней политики министерство торговли США ввело экспортный контроль товаров, предназначенных для венесуэльских военных или сотрудников военной разведки.

Сам Николас Мадуро также находится под санкциями США с 2017 года — после выборов в конституционную ассамблею.

Однако официальный Каракас не согласен с доводами Вашингтона.

«В ходе повторяющейся преступной практики, которую нельзя квалифицировать иначе как пиратство, они (власти США. — Прим. RTVI) конфисковали самолет, которым пользовался президент республики. Они оправдывают себя принудительными мерами, которые они в одностороннем и противоправном порядке вводят по всему миру», — заявили власти страны.

В Москве также назвали арест лайнера Мадуро «воздушным пиратством».

«Только самолет стоял на питоне, он проходил плановый ремонт. Но так как речь идет о воздушном судне, да, это такое воздушное пиратство», — сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В ООН же посчитали, что ситуация с бортом президента Венесуэлы — это вопрос двусторонних отношений Каракаса и Вашингтона.

При чем тут оппозиция

Арест первого самолета Мадуро совпал с накаляющейся обстановкой вокруг венесуэльской оппозиции. Дело в том, что 2 сентября суд по запросу властей Боливарианской Республики выдал ордер на арест Эдмундо Гонсалеса. В июле он участвовал в президентских выборах в качестве единого кандидата от оппозиции.

Его обвиняют в том числе в сговоре и фальсификации документов, передает Associated Press. Ордер был выдан после того, как Гонсалес трижды не явился на допрос в прокуратуру. Сам оппозиционер перестал появляться на публике практически сразу после выборов, на которых официально занял второе место.

Противники Николаса Мадуро не признали итоги голосования, озвученные Национальным избирательным советом (НИС). По этим данным, президент получил 51,2%, а Гонсалес — 44,2%. При этом НИС не стал публиковать протоколы и подробные результаты голосования.

Тем не менее, оппозиция представила иные результаты. Согласно альтернативным данным, Мадуро набрал 30%, а вот Гонсалес — 67%.

На этом фоне некоторые страны латиноамериканского региона, а также США решили не признавать итоги президентских выборов, настаивая на публикации подробных протоколов.