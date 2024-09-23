Планируют ли БРИКС или НАТО расширяться на страны Латинской Америки, почему Россия признала итоги выборов в Венесуэле, где начнут принимать карты «МИР», испортились ли отношения с Аргентиной после прихода к власти Хавьера Милея — об этом в специальном интервью RTVI рассказал директор Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

О признании победы Мадуро

Избирательный процесс в любой стране — Венесуэла это или США — должен развиваться в рамках внутреннего национального законодательства и без вмешательства извне. Решения национальных институтов — окончательные и подлежащие исполнению, в этом суть демократии в любом государстве.

В Венесуэле в соответствии с вердиктами официальных органов власти — [решением] Избирательного совета, потом подтвержденным Верховным судом — 28 июля в ходе голосования победу одержал действующий президент Николас Мадуро. Это решение не требует публикации документов, которые не предусмотрены законодательством, и тем более некоего признания со стороны тех или иных иностранных правительств. Другое дело, что венесуэльская радикальная оппозиция, которая — мы это знаем — поощрялась извне, была еще до выборов заточена на непризнание победы партии власти.

Известно, что информационно-пропагандистская часть проекта по смене неугодного режима, по сути, курировалась из США. К системной антиправительственной обработке общественного мнения в Венесуэле накануне выборов было причастно, в частности, Агентство США по международному развитию. Выделялись средства, на них публиковались ангажированные обзоры, раскручивались оппозиционные СМИ, аккаунты в соцсетях. Впоследствии шли различного рода информационные вбросы, которые заранее исключали саму возможность победы Мадуро и, по сути, легитимизировали его оппонентов.

Дальше наступил следующий этап: была проведена очень серьезная, мощная хакерская атака на сайты Центризбиркома, были вброшены собственные, то есть альтернативные официальным результаты голосования. На этой почве были задействованы возможности различного рода асоциальных элементов, была предпринята попытка спровоцировать, по сути, госпереворот, которая провалилась.

О нынешней обстановке в Венесуэле

Запал радикальной оппозиции на раскачивание улицы достаточно быстро спал. Серьезной дестабилизации обстановки не произошло, боливарианское руководство сохранило контроль за положением в стране. Сейчас ситуация там в целом спокойная, стабильная, обеспечивается защита конституционного строя, обеспечивается общественный порядок, а постэлекторальный процесс развивается в конституционных руслах.

При этом скоординированное внешнее давление на Каракас, задействование самого широкого инструментария продолжается, идут призывы к внутривенесуэльскому расколу, неподчинению Вооруженных сил законным властям страны. Все это — прямое подстрекательство к дестабилизации и к созданию в Венесуэле обстановки управляемого, а может быть, и неуправляемого, хаоса, к провоцированию новых волн миграции.

Сейчас мы наблюдаем в Венесуэле попытку еще раз обкатать очень опасный прецедент диктата суверенному правительству, суверенным институтам власти, законным властям, избирательной системе, как действовать и как жить.

Мы исходим из того, что абсолютным демократическим принципом является простой подход: дать возможность венесуэльцам самим определить свою судьбу, те органы власти, которые будут управлять страной. И мы приветствуем подход венесуэльских властей к защите национального суверенитета, к недопущению вмешательства во внутренние дела, к развитию политического диалога с самым широким спектром конструктивно настроенных политических сил.

Для нас проблема признания или не признания не стоит. Президент Владимир Путин поздравил Мадуро с переизбранием, и это наша абсолютно убежденная, принципиальная позиция в отношении любых выборов, которые происходят в любой стране.

О докладе ООН с критикой выборов в Венесуэле

Во-первых, международные наблюдатели, из какой бы страны они ни приезжали, могут высказывать свое мнение по тем или иным аспектам, которые они считают важными, но им ни в коей мере не принадлежит право подменять собой законные органы власти.

Во-вторых, мы обратили внимание на доклад экспертов ООН. Уже есть определенная практика направления международных наблюдателей, в частности — ООНовских, на выборы. Они идут по приглашению правительств. И, по большому счету, их задача — оказывать содействие правительствам в доброжелательном взгляде на то, что происходит, как организован избирательный процесс, где нужно подсказать, где нужно помочь.

Один из аспектов этой работы — принцип дискретности. То есть любой доклад, который делают наблюдатели международной организации, прежде всего, должен быть доложен стране-организатору, ее руководству. Те должны высказать свое отношение к предложениям, замечаниям, мнениям, которые там высказаны, а дальше принимается решение о его публикации.

То, что доклад был опубликован в нарушение всех порядков, принятых в ООН, — это тоже очень неприятный симптом, который показывает, по большому счету, ангажированность конкретных чиновников, которые писали этот доклад.

О спорном регионе Гайана-Эссекибо

К проблеме Эссекибо мы относимся исключительно как к вопросу, касающемуся двусторонних отношений между Венесуэлой и Гайаной. У этой территории достаточно длинная, противоречивая история правовых решений, документов, которые где-то совпадали, где-то потом нет, различались трактовки и со стороны и венесуэльских руководителей, и гайанских. Поэтому мы полагаем, что этот вопрос должен быть урегулирован мирным путем в соответствии с теми процедурами, которые будут приемлемы для обеих сторон.

Мы исходим из того, что отношения между двумя странами Латинской Америки должны быть урегулированы именно в конструктивном, взаимоустраивающем, отвечающем интересам обеих стран ключе. Это их вопрос, и они между собой должны договориться.

Об отношениях с Аргентиной

Для нас остается непреложным тот факт, что Аргентина — один из наших ключевых партнеров в регионе. Нас связывают без малого 140 лет отношений, которые носят дружественный характер, они основаны на уважении, на учете интересов друг друга. Мы всегда стремимся выстраивать с аргентинцами диалог, основанный на взаимной симпатии, желании слышать и слушать друг друга, учитывать интересы. Мы готовы развивать наши двусторонние проекты сотрудничества в той мере, в какой это отвечает общим интересам и потребностям каждой из стран.

О новом президенте Аргентины Хавьере Милее

Роль личности в истории никто не отменял, тем более когда речь идет о таком неординарном политике, как Хавьер Милей. Перед его правительством стоят непростые задачи, прежде всего, в экономической и социальной сферах. Решение этих задач в существенной степени опирается на необходимость позитивного отношения и содействия со стороны западных стран, в том числе США. Это не может не влиять на внешнеполитическое позиционирование нынешних властей Буэнос-Айреса, все происходящее мы принимаем во внимание.

Все мы живем не в безвоздушном пространстве, безусловно, наше сотрудничество подвержено той разбалансировке мировых хозяйственных связей, которая сейчас происходит.

Но я хотел бы сказать: взаимная торговля продолжается и развивается весьма неплохо. Мы отмечаем интерес предпринимательских кругов к продвижению торгово-экономических связей по тем направлениям, которые отвечают, может быть, в немалой степени интересам аргентинских деловых кругов. Мы поддерживаем контакты по парламентской линии. Народная дипломатия, культурно-гуманитарная сфера. Причем на фоне, когда там российскую культуру кто-то пытается отменить, наши культурные связи будут расширяться.

Я думаю, это есть основа, потому что человеческий контакт, который основан на взаимном уважении, на дружбе, живом интересе к культуре и истории, сохраняется. Я бы сказал, что мы в этом ключе некие позитивные реалисты и будем так действовать.

О товарообороте с Буэнос-Айресом

Наш товарооборот сохраняется на тех средних уровнях, которыми он характеризовался в предыдущие годы. Дело не в цифрах. Дело в том, что аргентинцы заинтересованы в получении от нас очень важных для себя товаров, как, например, удобрения. Мы, со своей стороны, получаем многие сельскохозяйственные продукты, продукты животноводства. Мы продолжаем научно-технические связи в тех сферах, в каких это отвечает нашим интересам.

Я хочу еще раз подчеркнуть: бизнес работает независимо от политической конъюнктуры, он работает там, где это выгодно. А развитие наших двусторонних связей показывает, что они выгодны независимо от политической конъюнктуры.

О внедрении карт «МИР» в Аргентине

Та мировая система, которая была сформирована, начиная с Бреттон-Вудских соглашений, основана на доминировании очень ограниченного числа крупных валют. Основа этого доминирования — доверие к экономике США. Как сейчас это доверие может сохраняться в условиях просто галопирующе растущего внутреннего долга США — это вопрос. Поэтому мир должен быть готов к любым поворотам.

Экономика развивается по своим законам. Поэтому иметь альтернативные варианты, источники, механизмы обслуживания торгово-экономических связей — это просто императив.

Целый ряд стран над этой темой работает: это и расчеты в национальных валютах, и переход на систему передачи финансовых сообщений Банка России, которую мы предлагаем, и создание альтернативных пулов резервных валют. Эта работа идет и на двустороннем уровне, и в многостороннем плане. Это непростая задача, здесь очень важен принцип «не навредить».

Мы работаем с теми странами, которые к этому готовы, которые этого хотят. Карты «МИР» уже принимаются на Кубе, в Венесуэле. Они принимаются там, где в этом есть востребованность. Например, наличие карт «МИР» — очень сильный и позитивный стимул для развития туризма. У наших туристов, которые летают и на Кубу, и на остров Маргарита в Венесуэле, есть возможность расплачиваться картами «МИР», это очень позитивный и важный сигнал. Будет спрос — будут прорабатываться и другие страны, и возможности.

Там, где это выгодно бизнесу, решения находятся, причем более эффективно, чем думают те, кто пытается ввести какие-либо санкционные ограничения. Получается так (пока что Россия не вела переговоры с администрацией Милея о внедрении карт «МИР». — Прим. RTVI).

О возможности Аргентины вступить в НАТО

Здесь, наверное, основным будет намерение самого аргентинского руководства, а также надо принимать во внимание те уставные документы Североатлантического альянса, которые в этом плане действуют в том числе и в отношении территориального охвата этого блока. Мы видим активизацию попыток и Вашингтона, и его сателлитов распространить влияние этого, давайте говорить откровенно, рудимента холодной войны на другие регионы, за пределы евроатлантики. И Латинская Америка здесь, к сожалению, не стала исключением.

Есть НАТОвские программы партнерства, они предусматривают реформирование силовых структур под стандарты альянса: подготовку профильных специалистов, направление вооружений по НАТОвским образцам, учебно-тренировочные мероприятия. Налицо стремление американских военных напрямую участвовать в формировании политической и экономической повестки дня отношений США со странами Латинской Америки.

Действия НАТО уже разрушили архитектуру европейской безопасности. Мы видим стремление распространить влияние альянса на Индо-Тихоокеанский регион. Нужна ли такая ползучая экспансия в Латинской Америке? Для нас это большой вопрос, на который мы знаем ответ. Но ответ на него, по большому счету, должны давать сами латиноамериканцы, и решать должны они. Мы считаем, что ставить кого-то перед выбором, с кем он, — дело неблагодарное.

О вероятности поставок Аргентиной оружия Украине

У нас есть четкие заверения аргентинского руководства, что каких-либо конкретных планов по поставкам вооружений на Украину у них нет. Мы исходим из этого. Если такая ситуация возникнет, будем реагировать соответствующим образом.

О Буэнос-Айресе в качестве посредника между Москвой и Киевом

Чтобы начался процесс политического урегулирования, должны быть условия, программа, готовность другой стороны садиться за стол переговоров. Там [на Украине] законодательно это запрещено. Поэтому пока речь не идет о каком-либо политическом процессе, особенно после того, что началось в августе в Курской области.

Говорить о формате посредничества, о целесообразности, о формате посредников, о списке посредников — это достаточно абстрактный вопрос. Если абстрактно говорить о тех, кто мог бы содействовать такому процессу, это должны быть неангажированные страны.

О приглашении Путина на инаугурацию нового президента Мексики Клаудии Шейнбаум

Мы такое приглашение получили, мы признательны мексиканской стороне за это. Президент Российской Федерации назначил своего представителя, о чем мы мексиканцев должным образом проинформировали. Там будет представитель президента, который будет представлять главу нашего государства.

Мы действуем в соответствии с существующей у нас и протокольной практикой, и теми обязательствами, которые есть у президента Российской Федерации.

О сотрудничестве Москвы и Мехико при новой администрации

У нас очень давние, хорошие связи с Мексикой, нашим отношениям почти 130 лет. И те сигналы, которые мы получаем от лиц, которые войдут в администрацию, и обозначенная самой госпожой Шейнбаум нацеленность на сохранение преемственности в наших отношениях — это очень позитивный настрой, мы его всячески поддерживаем.

Думаю, что когда произойдет передача власти, когда в Мексике будет сформировано правительство нового президента, обсуждение возможностей нашего сотрудничества мы будем вести конкретно с учетом задач, которые стоят перед новым мексиканским руководством и нашей общей нацеленностью на позитивное развитие двусторонних связей.

О возможности вступления Мексики и других стран в БРИКС

Что захочет Мексика и каковы будут акценты, которые будет устанавливать новая мексиканская администрация, — это вопрос, который уместно будет задавать после вступления Клаудии Шейнбаум в должность 1 октября.

Но я бы хотел обратить внимание на другое. Сейчас процесс расширения БРИКС находится немного в другой плоскости. Есть поручение последнего саммита, который состоялся в 2023 году в Йоханнесбурге, о проработке критериев введения новой категории сотрудничающих стран — государств-партнеров. Мы рассчитываем, что это поручение будет выполнено и на предстоящем в октябре саммите в Казани критерии будут одобрены.

В рамках БРИКС все решения принимаются консенсусно, поэтому говорить о гипотетических возможностях той или иной страны не вполне корректно. Для этого должно быть согласие стран, входящих в объединение.

На прошлом саммите произошло двукратное расширение блока, блок учится работать в новом формате. Есть общее понимание, что сейчас основные усилия сосредотачиваются на выработке новой категории «государств-партнеров». На нынешнем этапе речь идет не об обсуждении персональных заявок, а о выработке критериев.

О превращении БРИКС в противовес НАТО

В рамках БРИКС военных аспектов нет. Все согласуется между странами. Есть повестка дня сотрудничества, охватывающая очень широкий круг аспектов в политической, экономической, социальной, общественной, спортивной, культурной сфере. Военных там нет. Поэтому говорить о противовесах чему бы то ни было — это не наша философия. А как об этом будут относиться наши оппоненты в Вашингтоне —это их дело.

О проблемах с пересадкой в Турции при перелете в Мексику

Такая тема возникла, мы ей очень плотно занимались, разговаривали со всеми так или иначе вовлеченными участниками. Может быть, это было что-то на уровне недопониманий между странами. Мы сделали все возможное, чтобы российские туристы могли спокойно летать в Мексику и другие страны Латинской Америки. По крайней мере сигналов о том, что сейчас возникают какие-либо проблемы в аэропорту пересадки в Турции, у нас нет.

При этом мексиканские власти дали нам понять, что они очень озабочены усугублением проблемы миграции с территории Мексики в сторону своего северного соседа [США]. Это даже не столько озабоченность мексиканцев, сколько озабоченность Севера, которую мексиканским властям пришлось решать.

Поэтому в Мексике уделяют особое внимание правильности оформления всех документов, соблюдению тех норм, которые мексиканская сторона обозначает, тех требований, которые предъявляются туристам, посещающим Мексику. Хотел бы эту тему тоже обозначить, чтобы не возникало никаких неожиданностей там, где мексиканцы объективно и честно предупреждают заранее.

О случаях миграции россиян через границу Мексики и США

У нас нет такой статистики, но мы знаем, что такие случаи были. Там, где это необходимо, мы подключаем наших консульских работников — в данном случае в Мексике, — чтобы оказывать поддержку и помощь тем, кто попадает в беду. К сожалению, есть люди, которые предпринимают абсолютно авантюрные попытки, попадают в сложные ситуации, а потом просят помощи. Наверное, это не самый правильный путь, хотя каждый принимает решения за себя.

Защита интересов российских граждан за рубежом для нас задача номер один, мы ее оказываем, даже когда люди принимают такие решения и пытаются их осуществить, причем, к сожалению, не всегда законными путями.

О совместных проектах России и стран Латинской Америки

У нас все те же традиционные партнеры, мы продолжаем очень активно сотрудничать с Бразилией, Мексикой, Эквадором, Венесуэлой, Кубой, Боливией, с каждой в своей области. Торговые объемы существенным образом, как бы кому-то и ни хотелось обратного, не изменились, они в рамках статистической погрешности. Потому что основаны они на взаимных интересах и потребностях.

Это касается и технологического сотрудничества. К примеру, есть успешно реализуемый проект строительства высокогорного центра ядерных технологий в Боливии. Это и успешно функционирующее совместное медико-биологическое предприятие «Мечников» в Никарагуа. Это и сфера энергетики, поставок нефти и нефтепродуктов, это и сельскохозяйственная, и биофармацевтическая сферы — самый широкий круг аспектов, которые отражают взаимный интерес.

Мы с радостью принимали очень широкий круг представителей латиноамериканского бизнеса на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году, провели три панельных мероприятия применительно к Латинской Америке в целом и отдельно к Бразилии и Венесуэле. Все это отражает тот интерес, который наши партнеры не только испытывают к развитию отношений с Россией, но и предпринимают в этом плане очень конкретные практические, но столь нужные для бизнеса шаги.

О влиянии санкций в отношении России на сотрудничество

Наши деловые круги смогли адаптировать свои логистические и финансовые контакты к новой реальности. Конечно, более суровой, чем она была 2,5 года назад (до начала военного конфликта на Украине в феврале 2022 года. — Прим. RTVI). Но это тот случай, когда взаимные интересы стимулируют к поиску решений. И на каждую трудность, которую искусственно создают в нарушение всех правил рыночной экономики наши оппоненты, бизнес ищет возможности, в которых он может работать, и находит.

Об атомной сфере

Безусловно, интерес со стороны наших латиноамериканских партнеров к сотрудничеству в области ядерных технологий есть. Причем это не только и не столько атомная энергетика. Ядерные технологии активно используются и для повышения урожайности сельского хозяйства, и в медицине для лечения очень сложных заболеваний, включая онкологию. Интерес латиноамериканцев сейчас очень существенный именно к этим, а не к энергетическим сферам применения ядерной энергии.

Поэтому я думаю, что здесь наши технологии и наш опыт очень применимы. По мере того, как это будет воплощаться в реальных, уже конкретных проектах в сельском хозяйстве, медицине и других сферах, мы будем об этом рассказывать, потому что это очень многообещающие и взаимовыгодные направления.