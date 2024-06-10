9 июня завершились выборы в Европарламент. В преддверии голосования было много разговоров о том, что евроскептики и «пророссийские» партии Европы усилят свои позиции. Хотя прогнозы экспертов сбылись — крайне правые действительно получили больше мест в Европарламенте, — ожидать кардинальных изменений, в частности, в отношении России не стоит. Правая еврофракция «Идентичность и демократия» (ID) заодно с «Альтернативой для Германии», венгерской «Фидес» и словацкой Smer получит лишь 12% от общего числа депутатских мандатов. Подробности — в материале RTVI.

Правые выходят вперед: сенсация в Германии и Франции

Как себя проявят себя правые национальные партии — это была главная интрига выборов, по итогам которых Европе предрекали «правый разворот». Правда, накануне некоторые из их кандидатов успели попасть в громкий скандал, получивший название «рашагейт», а также подорвать свою репутацию неосторожными заявлениями.

Так, к примеру, произошло с «Альтернативой для Германии», которую незадолго до «дня Х» исключили из правой еврофракции ID. А все из-за слов депутата Европарламента, возглавлявшего список «АдГ», Максимилиана Кра. Он заявил в интервью, что «не все, кто носил форму СС, обязательно были преступниками». Кстати, 10 июня стало известно, что скандальный политик все-таки не войдет в состав будущей делегации «Альтернативы» в Европарламенте.

Как бы то ни было, немецкие правые сумели оправиться от репутационного провала и даже занять в Германии второе место на евровыборах. Теперь у АдГ — 15 депутатских мандатов в Европарламенте вместо 9, которые она получила в 2019-м. Она уступила лишь правоцентристскому блоку ХДС/ХСС — христианским демократам, который сейчас находятся в оппозиции. А вот входящая в правящую коалицию Социал-демократическая партия Германии (в ней состоит канцлер Олаф Шольц) потерпела поражение, получив всего 14 депутатских мандатов. Не лучшим образом показали себя и немецкие «Зеленые» (также входят в правительство ФРГ), завоевав 12 кресел в Европарламенте.

Более критичным для властей оказались итоги голосования во Франции, где уверенную победу одержало правое «Национальное объединение» — бывший «Нацфронт» Марин Ле Пен. В «копилку» ID партия добавила целых 30 депутатских мандатов. При этом коалиция, куда входит партия президента Эммануэля Макрона «Возрождение», показала настолько плохой результат, что глава государства объявил о роспуске Национального собрания и назначил досрочные выборы.

В Бельгии одновременно с евровыборами проходили и парламентские, которые обернулись не лучшим образом для властей. Партия премьер-министра Александра Де Кроо «Открытые фламандские либералы и демократы» потерпела поражение. Их обогнали правые националисты, выступающие за отделение Фландрии от Бельгии. В результате все правительство во главе с Де Кроо уходит в отставку.

Где еще победили евроскептики

Также партии, которые входят в «Идентичность и демократию», одержали верх в Австрии (Австрийская партия свободы) и Нидерландах (Партия свободы несостоявшегося премьера Герта Вилдерса).

Особняком стоят результаты голосования в Италии — там победили «Братья Италии» премьер-министра Джорджи Мелони, которая возглавила партийный список. Несмотря на то, что для итальянских правых во главе угла также стоят национальные интересы, радикальными евроскептиками их не назовешь. Более того, «Братьев» на свою сторону пытается переманить председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая планирует задержаться на своем посту еще на один срок.

«Братья Италии» входят в еврофракцию «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR). Они тоже считаются правыми евроскептиками, но, в отличие от «Идентичности и демократии», не слывут пророссийскими. Кстати, другая мощная сила из ECR — польская партия «Право и справедливость» — оказалась на втором месте, получив 20 мест в Европарламенте. «ПиС» не намного, но уступила либеральной прозападной «Гражданской коалиции» премьера Дональда Туска.

Вместе с тем некоторые национальные партии, которые не входят ни в одну из еврофракций и считаются «пророссийскими», в этот раз показали себя не лучшим образом. Так, «Направление — социальная демократия» (Smer) премьер-министра Словакии Роберта Фицо хотя и получило 5 мест в Европарламенте, но финишировало на выборах лишь вторым. Победу одержала «Прогрессивная Словакия», чей последователь в мае попытался убить Фицо.

В Венгрии коалиция, куда входит правящая партия «Фидес» премьер-министра Виктора Орбана, показала худший результат за всю историю участия в евровыборах. Несмотря на то, что коалиция победила, количество мест в ЕП сократилось с 12 до 10.

Изменит ли Евросоюз курс в отношении России

По предварительным результатам, «Идентичность и демократия получила 58 мест в Европарламенте. Но если к этому числу добавить результаты «Альтернативы для Германии», «Фидес» и Smer, то считающийся пророссийским блок займет 88 депутатских кресел. Это больше, чем было по итогам голосования в 2019-м. Однако все равно условно «русофильский лагерь» составит около 12,2% от всего Европарламента.

А победителем вышла центристская либеральная еврофракция «Европейская народная партия», которая останется крупнейшей в Европарламенте. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции, что новое большинство в Европарламенте останется «проевропейским и проукраинским», передает Reuters.

Как поясняли европейские эксперты, 720 законодателей в новом парламенте получат право формировать политику в области климата, миграции, промышленности, обороны и безопасности. Но это больше повлияет на жизнь европейских граждан и внутреннюю политику — вроде знаменитых регламентов о «кривизне огурцов», ставшие мемом. В вопросах внешней политики решающее слово имеет не Европарламент, а Европейский совет — высший орган ЕС, состоящий из лидеров 27 стран ЕС, которые регулярно собираются на заседания.

Евродепутаты могут лишь голосовать по резолюциям, которые носят рекомендательный характер. «Государства-члены совместно принимают решения об отправке боеприпасов на Украину или о введении новых санкций против России», — отмечает портал телеканала France24. В то же время евродепутаты «утверждают приоритеты по бюджету ЕС, что может иметь важное значение в такой области, как предоставление помощи Украине».

Судя по всему, в новом Европарламенте «призывы к ЕС предоставить военную помощь Украине или гуманитарную помощь Газе ослабнут», прогнозирует France24. Зато наверняка будет больше призывов к отмене санкций в отношении Москвы.

Как отметил в беседе с RTVI старший научный сотрудник Группы комплексных исследований Балтийского региона Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Игорь Жуковский, голосование за евродепутатов — очередной выпуск «бесконечного иммерсивного сериала о перманентных выборах в ЕС».

«Переоценивать возможные изменения политических раскладов, тем более во внешнеполитическом измерении, нет резона. Европарламент — органическая системная часть большого механизма ЕС, в котором первую скрипку играют все же политические лидеры ключевых государств-членов Евросоюза», — заявил RTVI эксперт.

По словам Игоря Жуковского, никаких экстраординарных решений в новом составе Европарламента не предвидится — особенно с учетом его политического веса.

«Кресло евродепутата в подавляющем числе случаев означает переход в актеры второго плана с точки зрения сюжетной линии национальной политики, либо пенсионный проект для бывших политиков высокого уровня», — добавил собеседник RTVI.

По мнению эксперта, все это только делает работу Европарламента более рутинной, а сам он превращается в институт исключительно «законодательного сопровождения деятельности Еврокомиссии, в лаконичных интерьерах кабинетов которой и происходит согласование интересов и реальное определение повестки политического процесса».

Как отметил Игорь Жуковский, «основной критичный — и даже конфронтационный вектор — ЕС по отношению к России формируется в регионе Балтийского моря и в Польше, в частности». И именно здесь избирательная кампания сосредоточилась на вопросах безопасности.

«Подогревом ситуации с точки зрения энергетической, военно-политической и ценностной безопасности занимались все ключевые участники гонки», — отметил эксперт ИМЭМО РАН.

«Понятно, что спровоцированный новый уровень тревожности и стресса должен найти свой выход — и от умения правильно распорядиться коллективными политическими эмоциями будет зависеть вектор национальной политики. Кажется, что внешнеполитические вопросы, тем более взаимоотношение с Россией, уже не так волнуют избирателей в регионе — в сериале национальной политики очень много параллельных сюжетов», — заключил Игорь Жуковский.