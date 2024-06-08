Выборы в Европарламент, которые начались 6 июня, определят не только новый состав законодательного органа Евросоюза, но и то, кто станет председателем Еврокомиссии на следующие пять лет. Ожидается, что Урсула фон дер Ляйен переизберется на второй срок, однако в последнее время этот факт ставится под сомнение. Сможет ли действующая глава ЕК остаться на своем месте или потерпит поражение, как ее тезка из мультфильма «Русалочка», — в материале RTVI.

Бомбоубежище, латте и дети

65-летняя Урсула фон дер Ляйен собирается остаться на посту главы Еврокомиссии на второй пятилетний срок. Однако для этого сначала ее партии придется пережить выборы в Европарламент. 7 марта фон дер Ляйен возглавила партийный список Европейской народной партии во время съезда ЕНП в Бухаресте.

Свою активную кампанию «Урсула-2024» она начала незадолго до самих евровыборов. В планах на посещение были Австрия, Болгария, Германия, Испания, Португалия, Швеция и Финляндия.

Одной из самых примечательных оказалась именно поездка в Финляндию. Фон дер Ляйен успела осмотреть бомбоубежище, где вместе с министром обороны Антти Хяккяненом обсуждала вопросы безопасности. Но председатель Еврокомиссии показала и «человеческую» сторону. Гостя в северной стране, Урсула фон дер Ляйен решила немого понянчить маленьких детей.

«Знаете, она очень любит детей. Если отдадите ей ребенка, она может не вернуть его», — в шутку предупредила финскую мать сотрудник предвыборной кампании фон дер Ляйен.

И вот через несколько минут малыш оказался на руках у главы ЕК.

«Четыре месяца? Моей младшей внучке всего два», — сказала фон дер Ляйен.

Однако визит в Финляндию не обошелся без эксцессов. На Рыночной площади в Хельсинки собралась дюжина пропалестинских демонстрантов — они выплеснули фальшивую кровь, когда европейский политик покидала мероприятие. Но на Урсулу красная жидкость не попала.

Впрочем, по большей части ее кампания демонстрируется массам в позитивном ключе: в шведских деревнях фон дер Ляйен пробует булочки с корицей, а в Испании смотрит международные футбольные матчи. Также она решила отказаться от алкоголя, предпочитая латте или томатный сок. В Риме глава ЕК посетила итальянское ток-шоу, где ведущая спросила, знает ли она имена всех своих семерых детей, что повеселило политика. Посмеявшись, фон дер Ляйен все-таки перечислила их.

«На первый взгляд, фон дер Ляйен мчится по Европе, чтобы сблизиться со средним избирателем с помощью проверенных предвыборных ритуалов. Но у этих поездок есть и другая цель — своего рода теневая кампания: заручиться поддержкой лидеров ЕНП, особенно глав их государств и правительств», — пишет Politico.

Интриги и шатающееся кресло

Несмотря на то, что за время пандемии коронавируса и продолжающегося военного конфликта на Украине Урсула фон Дер Ляйен, как считается, показала себя «эффективным кризис-менеджером», сейчас она оказалась в более шатком положении.

На это повлияли попытки ЕНП сблизиться с правой партией «Братья Италии» премьер-министра Джорджи Мелони. Этот факт возмутил социалистов и либералов, чья поддержка необходима фон дер Ляйен, чтобы остаться на второй срок.

Также все больше говорят о том, что председатель Евросовета Шарль Мишель «хочет отомстить» фон дер Ляйен, помешав ей переизбраться на второй срок. Источники Politico рассказали, что Мишель мечтает, чтобы глава Еврокомиссии «оступилась», а сам он смог занять высокую должность, «преследуя программу личной мести». При этом в январе глава Евросовета заявил, что не планирует участвовать в выборах в Европарламент, оставаясь на своем посту до окончания полномочий в ноябре.

К тому же президент Франции Эммануэль Макрон, который пять лет назад сыграл не последнюю роль в избрании фон дер Ляйен, сейчас ищет другую кандидатуру на пост главы Еврокомиссии. Источники Bloomberg сообщили, что он ведет переговоры с лидерами Евросоюза по этому вопросу, в том числе и с Мелони, предлагая на должность бывшего главу Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги.

Среди других потенциальных конкурентов фон дер Ляйен также фигурируют имена действующего председателя Европарламента, представителя Мальты Роберты Метсола, главы ЕЦБ Кристин Лагард, президента Румынии Клауса Йоханниса, премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича и еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.

Однако многие из них либо недостаточно популярны, либо не планируют покидать свои должности.

Как выбирают председателя Еврокомиссии

Формально глава ЕК назначается Советом Евросоюза (туда входят по одному министру от каждой из 27 стран), однако на практике этим занимается Европейский совет, состоящий из глав государств-членов ЕС. Кандидатура должна быть одобрена квалифицированным большинством и учитывать результаты последних выборов в Европарламент.

После этого предложенная кандидатура попадает на рассмотрение в Европейский парламент, который может либо поддержать политика большинством голосов, либо наложить вето.

Если все прошло хорошо, то избранный председатель вместе с Советом ЕС формирует состав Еврокомиссии — они выбирают будущих еврокомиссаров, которых также должен одобрить Европарламент. Обычно в состав Еврокомиссии входят бывшие главы национальных правительств или министры.

Так что, несмотря на поездки фон дер Ляйен по европейским странам и общение с избирателями, ее судьбу будут решать главы 27 стран Евросоюза. Судя по ее последним заявлениям, глава Еврокомиссии уверена в своем переизбрании.

«Я убеждена, что меня поддерживают многие лидеры стран. Они меня хорошо знают, и понимают, что у меня есть необходимый опыт», — заявила она на предвыборном мероприятии в португальском Порту.

Впрочем, эксперты Politico не исключают, что на стадии голосования в новом Европарламенте у фон дер Ляйен могут возникнуть проблемы. В прошлый раз она получила всего на 9 голосов больше необходимого минимума. Поэтому многое будет зависеть от исхода евровыборов 6-9 июня.