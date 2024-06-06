«Правый разворот», «Европа поправеет» — такие прогнозы звучали накануне десятых — юбилейных — выборов в Европарламент. Они стартовали 6 июня с Нидерландов, которые голосуют первыми. Евровыборы растянутся на четыре дня, главный из них — «супервоскресенье» 9 июня, когда к участкам придут жители большинства стран ЕС. Около 370 миллионов избирателей выберут 720 евродепутатов из примерно 200 партий, которым предстоит в ближайшие пять лет заседать в главном законодательном органе Евросоюза. На какой результат могут рассчитывать правые силы и на что реально повлияет их успех — в материале RTVI.

Догнать и перегнать Урсулу?

Когда говорят о грядущем «прорыве правых» в Европарламенте нового созыва, имеют в виду, что главные консервативные фракции — «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR) и «Идентичность и демократия» (ID) — получат заметно больше мест. Однако о том, что они претендуют на большинство голосов, речи не идет.

По прогнозам, крупнейшей фракцией останется правоцентристская «Европейская народная партия» (EPP). Сейчас у EPP 177 мест, опрос службы Politico Poll of Poles от 6 июня дает ей 172 места.

Второй по величине фракцией, как ожидается, останется левоцентристский «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (S&D) — но, возможно, с потерями. Сейчас у него 140 мест, последние опросы дают ей 130 мест.

А вот замыкающая тройку лидеров либеральная, проевропейская фракция «Обновляя Европу» (RE, Renew), у которой сейчас 103 мандата, рискует заметно откатиться назад (до 75-ти) и уступить правой ECR. Буквально за день ее рейтинг подскочил — в первый день выборов опросы дали ECR 86 мест. Это на десять мест больше, чем буквально за день до этого. Так фракция обещает сделать большой рывок с нынешних 64 меси. Если прогнозы оправдаются, то ECR обещает стать третьей фракцией в Европарламенте. В ее рядах состоят такие партии, как польская «Право и справедливость» Ярослава Качиньского и «Братья Италии» Джорджи Мелони, чьей поддержкой сейчас пытаются заручиться все политики — от Урсулы фон дер Ляйен до Марин Ле Пен.

Еще одна консервативная фракция в Европарламенте — ID. Они считаются крайне правыми и более жесткими националистами по сравнению с более умеренной ECR. В ID входят, к примеру, нидерландская Партия свободы Герта Вилдерса, итальянская «Лига», французское «Национальное собрание» Марин Ле Пен, Австрийская партия свободы и «Фламандский интерес» (Vlaams Belang) из Бельгии. Именно в их рядах больше всего евроскептиков и националистов. Сейчас у «Идентичности и демократии» — 65 мест. По последним данным, она может рассчитывать на 67.

Еще в конце мая опросы давали ID намного больше — 83 места. То есть она могла бы стать третьей фракцией в Европарламенте и крупнейшей среди правых и евроскептиков. Однако перед самыми выборами группа «Идентичность и демократия» исключила из своих рядов «Альтернативу для Германии». Все из-за ее главного кандидата Максимилиана Кра, который засветился и в скандале «рашагейт», и в шпионской истории с участием своего китайского помощника. Последней каплей стало интервью Кра газете La Repubblica, в котором он заявил, что «не все, кто носил форму СС, обязательно были преступниками».

После этого его исключили из правления «Альтернативы» и заставили прекратить кампанию, хотя формально он по-прежнему возглавляет список партии на евровыборах. АдГ давала «Идентичности и демократии» не так много мест — 9. Но АдГ считаются из главных и самых активных правых сил в Европе, к тому же еще совсем недавно они были близкими союзниками французских собратьев Ле Пен .

Однако Марин Ле Пен первой поспешила разорвать с АдГ на фоне скандала, и никто пока не знает, примут ли «Альтернативу» обратно после выборов, да и вообще сколько голосов она теперь получит. Впрочем, венгерская правая партия ФИДЕС тоже не состоит ни в какой еврогруппе (точнее, ее относят к депутатам «без приписки» — Независимым, Non-inscrits) и прекрасно себя чувствует — у нее в Европарламенте 11 мест. Остальные места, как ожидается, поделят «Зеленые/Европейский свободный альянс» (им предрекают падение — с 72 мест до 41), «Объединенные левые» (32 места против нынешних 38) и другие «неприсоединившиеся».

Эксперты Politico уверены: ECR и ID, несмотря на близость по отдельным пунктам повестки (обе группы выступают против «зеленой сделки» и мигрантов), не объединятся. При этом, скорее всего, они действительно выступят заметно лучше и укрепят свои позиции. Правда, если суммировать их ожидаемый результат, то центристскую «Европейскую народную партию» (в ней состоит председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, мечтающая переизбраться на второй срок) они все равно не догонят. Правда, если приплюсовать к ECR и ID голоса нынешних депутатов от ФИДЕС и АдГ, то правый лагерь становится сопоставимым с фракцией EPP. Другое дело, что прогнозы менялись каждый день, и конечный результат непредсказуем.

«Проукраинская позиция начнет ослабевать» — чего ждать дальше?

Однако отставание от центристов вовсе не значит, что успех правых партий на евровыборах ни на что не повлияет.

«Европа сталкивается с потенциальным сдвигом вправо, когда миллионы граждан ЕС проголосуют за избрание новых членов Европарламента, органа, имеющего решающее значение для формирования политики блока. 720 законодателей в новом парламенте, будут иметь право формировать политику в области климата, миграции, промышленности, обороны и безопасности. Поскольку правые партии получат, вероятно, большее влияние, голосование может существенно повлиять на политическую динамику внутри ЕС и его внешнеполитический курс», — признает портал французского телеканала France 24.

Помощь Украине и санкции. Именно в вопросах внешней политики решающее слово имеет не Европарламент, а Европейский совет — высший орган ЕС, состоящий из лидеров 27 стран ЕС, которые регулярно собираются на заседания. Евродепутаты могут лишь голосовать по резолюциям, которые носят рекомендательный характер. «Государства-члены совместно принимают решения об отправке боеприпасов на Украину или о введении новых санкций против России. В то же время евродепутаты утверждают приоритеты по бюджету ЕС, что может иметь важное значение в такой области, как предоставление помощи Украине», — поясняет France 24.

Скорее всего, в новом Европарламенте «призывы к ЕС предоставить военную помощь Украине или гуманитарную помощь Газе ослабнут». Зато будет больше призывов к отмене санкций в отношении Москвы. «Политические группы, задающие повестку, вероятно, сохранят свою нынешнюю позицию по Украине. Но с увеличением числа правых депутатов Европарламента твердая проукраинская позиция Европы может начать ослабевать, тем более что многие правые симпатизируют России», — объясняет France 24. Кроме того, национальные правительства в странах, где правые проявят себя хорошо, «могут ослабить поддержку Украины в ответ на изменение настроений избирателей».