Израиль объявил, что фаза интенсивных военных действий в Газе, которые продолжаются уже почти 9 месяцев, близка к завершению. Однако пока бои продолжаются: израильские военные нанесли новые удары по городам Хан-Юнис и Рафах. Ранее руководство страны утвердило план наступления на Ливан, но политическое решение не принято, и посредники стараются предотвратить новую войну на Ближнем Востоке. Израильская армия сильна не только противоракетными системами, множеством видов вооружений, возможностью в считанные дни мобилизовать сотни тысяч резервистов, но и умением контролировать распространение информации внутри страны, обходясь при этом без громких арестов блогеров и журналистов. Есть ли в стране военная цензура и как она устроена — в материале RTVI.

Цензура — наследство англичан

Недавно Израиль отметил 76-летие создания государства, но в этом году торжеств практически не было. Израиль находится в эпицентре второй по длительности за всю свою историю войны, которая началась 7 октября 2023 года с нападения ХАМАСа. Прошло больше восьми месяцев, но боевые действия в крошечном Секторе Газа — по площади в семь раз меньше Москвы — далеки от завершения, судьба и местонахождение более ста израильских заложников до сих пор неизвестны.

На севере, на ливано-израильской границе, накаляется противостояние с «Хезболлой»: шиитская группировка ежедневно запускает в сторону Израиля беспилотники и ракеты, Израиль отвечает артиллерией и авиационными налетами. Из-за обстрелов сотни тысяч жителей севера Израиля и юга Ливана стали внутренними беженцами внутри своих маленьких стран. Есть риск большой региональной войны, в которую могут быть вовлечены США и Иран.

Фактически все 76 лет своей истории Израиль не жил в мире. Когда не было больших войн, всё равно регулярно проводились военные операции, происходили теракты, по Израилю запускали ракеты.

Израиль остается страной с конкурентной политической системой и достаточно широкой свободой слова, но его повседневная жизнь гораздо более милитаризована, чем в Европе. В том числе существует контроль за распространением информации.

Военная цензура в Палестине существовала с тех времен, когда регионом управляла Великобритания. Когда появился Израиль, британская система цензуры не была отменена и стала использоваться новым государством.

Не навредить безопасности

«Для русскоязычного человека слово «цензура» звучит достаточно негативно, но в Израиле цензура устроена совершенно по-другому. Основная задача — следить за тем, чтобы в СМИ не попадала информация, которая может навредить безопасности страны. У нас демократическое государство, в израильской прессе выходит множество статей с критикой армии или властей», — рассказала RTVI Анна Уколова, русскоязычный пресс-секретарь ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля).

Цензоры в Израиле существуют в структуре армии, работают, в первую очередь, с израильскими СМИ, реже — с крупными блогерами. Международные СМИ не обязаны согласовывать материалы с военной цензурой, но и военные израильским журналистам готовы предоставлять гораздо больше информации, чем иностранным.

По словам Анны Уколовой, СМИ получают определенный доступ к информации и даже посещают армейские базы.

«Когда мы находим безопасные окошки, то разрешаем журналистам посещать Сектор Газа. Цензуру не будет интересовать тон журналистского материала, возможная критика. Нам важно, чтобы на видео не попал монитор компьютера с какими-то данными, в армейском джипе — экран с номером частоты, которую используют военные. Чтобы не была снята какая-то установленная на транспорт система, которую нельзя показывать, чтобы у военных, которых нельзя показывать, были заретушированы лица, а в СМИ не попала информация о местах дислокации определенных воинских подразделений», — объясняет Уколова.

Еще в Израиле строго следят за тем, чтобы имена погибших в ходе терактов и боевых действий оказывались в СМИ только после того, как об этом будут официально уведомлены ближайшие родственники.

«Цензура в отношении публикации имен погибших — это человеческое отношение к горю семьи. Мой родственник, офицер полицейского спецназа, погиб утром 7 октября. Его супруга очень тяжело это приняла: она просила его уволиться со службы, потому что у них маленькие дети, а ему оставалось не так много до пенсии. Она поначалу отказалась пускать социальных работников, которые пришли уведомить её о смерти мужа. Они обыграли ситуацию так, что с ним якобы прервалась связь, он пропал без вести… Это было поэтапное погружение в горе, к публикации его имя было разрешено лишь через неделю», — поделился с RTVI собеседник, попросивший об анонимности.

Цензор в группе выпуска

Собеседники RTVI признают: армейская цензура может применяться в Израиле широко. Громкий скандал вызвала история 1992 года, когда во время военных учений погибло пять солдат. Эхуд Барак, тогда начальник Генштаба, а позже премьер-министр, покинул место трагедии. Цензура пыталась запретить распространение сведений об этом.

В конце 2010-х занимавший пост главы «Моссада» Йоси Коэн и вовсе угрожал на тот момент прокурору Международного уголовного суда Фату Бенсуде. В мае 2024 года эта история оказалась в ведущих мировых СМИ. Журналист израильского «11 канала» Ави Амит написал в твиттере, что два года назад военная цензура запретила ему заниматься этой темой. По мнению Амита, неосторожные действия экс-главы разведки нанесли ущерб всему Израилю.

Цензуре в Израиле подвергаются радио, телевидение и газеты — то есть зарегистрированные СМИ. На телевидении цензор находится на постоянной основе внутри группы выпуска. Конечно, через соцсети информация может распространяться мгновенно, и в большинстве случаев — мимо цензуры. Но лицензия СМИ предполагает, что в издании будет опубликована верифицированная информация.

«За нарушение указаний цензоров журналист может получить реальный срок, но не припомню, чтобы кого-то сажали. Практически все либо сами служили в ЦАХАЛ, либо служат их дети — в зависимости от того, сколько человек прожил в Израиле. Поэтому есть понимание, что можно делать, чего нельзя», — рассказал RTVI израильский тележурналист Влад Голлер, автор телеграм-канала «Политика/Ближний Восток».

Война с ХАМАС резко усилила применение цензуры в Израиле. По данным израильских правозащитников, цензура в 2023 году воспрепятствовала публикации 613 текстов в местных СМИ и потребовала внести коррективы в содержание ещё 2703. Это в три-четыре раза больше, чем в прошлые годы. В израильских текстах о действиях полиции и армии постоянно встречается формулировка «разрешено к публикации».

«Если вы в Израиле входите в союз журналистов, вы получаете официальную информацию. Проводятся брифинги, на которых рассказывается, что публиковать нельзя. Официальная информация передается в тот момент, когда она разрешена к публикации. Корректная подача информации до официального разрешения на публикацию выглядит так: «Полиция и силы безопасности ведут перестрелку на перекрестке таком-то против двух-трех личностей. Обстоятельства ситуации неизвестны, пожалуйста, не приближайтесь к этому перекрестку»», — объясняет Голлер.

Договориться с цензором

Между тем с цензурой сталкиваются не только израильские журналисты. Историк Адам Раз, изучающий ядерную программу Израиля, рассказал RTVI, что миллионы государственных документов в израильских архивах, которые должны быть в свободном доступе, имеют гриф секретности.

«Очень сложно писать об израильской ядерной программе. О российской, советской, американской, пакистанской ядерных программах написаны сотни книг, и только об израильской — дюжина. Потому что очень сложно собирать материалы», — признает Раз.

По словам историка, список тем, которые по израильскому законодательству нужно проводить через цензуру, занимает пять страниц. Среди них — сделки по продаже оружия, военные преступления, положение палестинцев, оружие массового уничтожения, арабо-израильские войны 1948-го и 1967 годов, деятельность подразделений армии и спецслужб и многие другие.

«Когда вам возвращают текст цензоры, из него могут быть вымараны отдельные фразы, предложения, страницы или главы. Можно подать на цензоров в суд, но на заседание вас не пустят, вы не узнаете, какие аргументы в пользу запрета на публикацию определенных сведений представители военного аппарата приведут судье. На 99% вы проиграете. Лучше попытаться договориться с цензорами — понять, что и почему их не устраивает, поменять текст», — уверен Адам Раз.

По опыту собеседника RTVI, с цензорами можно вести переговоры.

«Телефоны цензоров записаны у меня в мобильном. Я против цензуры, и во всем это есть элементы Оруэлла. Но это не подвалы КГБ или «Штази» — у них офис в Тель-Авиве, где ты взаимодействуешь с людьми, которым просто нужно делать свою работу. Всё это довольно странная и уникальная ситуация», — говорит Раз.

«Пораженческая агитация» — те же «фейки»?

Помимо военной цензуры, в Израиле можно стать фигурантом уголовного дела за высказывания, в которых правоохранители усмотрели призывы к насилию и беспорядкам. В отношении израильтян еврейского происхождения таких уголовных дел заведено мало, признают правозащитники.

«Распространены профилактические беседы, подписание обязательств больше не нарушать закон. В Израиле есть практика слушаний по уголовному делу: когда ситуация неоднозначная, доказательств для уголовного преследования не совсем хватает. Человеку дают возможность объяснить свои действия перед судом, и тогда, возможно, уголовное преследование не будет инициировано, но будет дано предупреждение», — рассказал RTVI адвокат Григорий Курзинер.

В уголовном законе Израиля есть 103 статья, «Пораженческая агитация», которую можно сравнить с российскими статьями о «дискредитации» и «фейках об армии». В Израиле можно отправиться в тюрьму на 5 или 10 лет за распространение информации, способной вызвать панику во время войны или подорвать моральный дух граждан или военных в противостоянии врагу.

Но на практике эта уголовная статья практически не применяется. С начала войны с ХАМАСом о ней вспоминали лишь один раз: по этой статье подавали жалобу на Яира Нетаньяху, сына израильского премьера. Яир живет в США, но участвует в дискуссиях в израильском твиттере: хвалит своего отца и ругает, в том числе, руководство израильской армии. Уголовное дело на Яира Нетаньяху заводить не стали.

В число немногих израильтян еврейского происхождения, имеющих судимость за высказывания, входит… нынешний министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. Он возглавляет популярную ультраправую партию «Оцма Ехудит» («Еврейская мощь»), состоят в правящей коалиции. Политик был осужден более 15 лет назад за радикальные призывы в отношении арабов.

Теперь Бен Гвир координирует в том числе работу израильской полиции, продолжая придерживаться достаточно радикальных взглядов. Его деятельность считают одним из факторов роста напряженности между евреями и арабами.

В некоммерческой организации «Адалах», которая занимается защитой прав израильтян арабского происхождения, RTVI рассказали, что полиция игнорирует посты в соцсетях с антиарабскими призывами, зато преследует израильских арабов, которые высказывают в соцсетях критику в адрес ЦАХАЛ.

«В большинстве случаев аресты производились за посты в социальных сетях. Некоторые посты выражали солидарность с палестинцами в Газе, содержали критику действий Израиля в ходе войны или даже аяты Корана», — рассказал представитель организации Ари Ремез.

По данным организации, с начала войны сотни человек были задержаны за высказывания, 17 были осуждены на сроки вплоть до полутора лет лишения свободы. В НКО считают, что израильский араб может получить проблемы практически за любой пост с критикой военных действий.

Александр Литой, Израиль