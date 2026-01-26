Россияне всё чаще покупают лекарства как авиабилеты: сравнивают цены, ловят акции, переходят на аналоги и выбирают «подешевле». Но даже при такой экономии лечиться дешевле не удается — продажи лекарств выросли за год в денежном отношении на 13%, а средняя цена одной упаковки достигла почти 500 руб.,но при этом упаковок продается все меньше. Это происходит из-за изменения структуры покупок — дорогие препараты покупают все чаще, растет средний чек, а в лидерах подорожания — лекарства для улучшения сна, профилактики сосудистых заболеваний и неожиданно — средства от диареи.

Парадоксальная экономия

В 2025 году россияне начали бережнее относиться к аптечным расходам. По данным исследования Points Health, на которое ссылались «Известия», покупатели чаще охотились за скидками и выгодными предложениями. Но экономия получилась парадоксальной: стараясь платить меньше, в среднем люди оставляли в аптеке больше денег.

По данным DSM Group (отчет «Фармацевтический рынок России. Ноябрь 2025», есть в распоряжении RTVI), аптечный рынок — лекарства и парафармацевтика — за январь—ноябрь 2025 года достиг 2 074 млрд рублей, что на 13% больше, чем годом ранее. При этом в упаковках продажи снизились по сравнению с 2024 годом — то есть рост обеспечивают вовсе не объемы.

Меняется структура покупок: дорогие препараты занимают всё большую долю в тратах, следует из данных DSM Group. доля препаратов дороже 1000 рублей в деньгах выросла до 38,6% (в 2024 было 34,3%, в 2023 — 29,5%)

в деньгах выросла до (в 2024 было 34,3%, в 2023 — 29,5%) доля “дешевых” покупок до 100 рублей в деньгах сократилась до 3,2% (4,2% и 5,5% годами ранее)

Сегмент «до 100 рублей» падает год к году — и в упаковках, и в рублях. А вот средняя стоимость упаковки растет: в ноябре 2025 года она достигла 446 рублей против 397 рублей годом ранее. Поэтому даже “экономный” покупатель всё чаще сталкивается с тем, что дешевых вариантов становится меньше.

В топе подорожания — препараты от тревоги и сосудистых проблем

Лекарства в 2025 году продолжили дорожать, но оценки инфляции расходятся. По данным Росстата, цены на ЛП за январь—ноябрь 2025 года выросли на 9,48%, по расчётам RNC Pharma — на 6,91%. Разница связана с методикой подсчета: Росстат опирается на ограниченный список препаратов и регионов, а RNC Pharma анализирует розничные продажи по всему рынку — по всем препаратам и всем регионам, объясняет директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Если смотреть на крупнейшие терапевтические направления, которые лидируют по объемам продаж в рознице, заметнее всего за январь—ноябрь подорожали препараты от тревоги и нарушений сна, а также лекарства для сосудов и для ЖКТ, следует из данных RNC Pharma, которыми с RTVI поделился Беспалов. В частности:

По данным RNC Pharma, среди крупнейших фармгрупп, которые лидируют по объемам продаж в рознице, сильнее всего в январе—ноябре 2025 росли: препараты, которые относят к психолептикам (N05, например, Афобазол, Корвалол, Тералиджен, Мелатонин) — +10,5%;

ангиопротекторы, которые используют при сосудистых проблемах (C05, например, Детралекс, Венарус, Релиф, Флебодиа) — +8,7%;

средства от диареи и кишечные противовоспалительные препараты (A07, например Энтеросгель, Линекс, Энтерол, Полисорб) — +8,5%.

На другом полюсе — категории, где рост оказался минимальным или его вовсе не было. Так, препараты для лечения сахарного диабета (A10) прибавили всего 1,7%, а противоастматические средства (R03) в среднем даже подешевели — на 1,9%, рассказал Беспалов.

Одновременно растет и средний чек: за январь—ноябрь 2025 года он составил 776,7 рубля, что на 10,7% больше, чем годом ранее, продолжает Беспалов. При этом в чек по-разному “вкладываются” лекарства и нелекарственный ассортимент:

по лекарственным препаратам средний чек вырос до 627,2 рубля (+13,4%);

по парафармацевтике — до 149,5 рубля (+0,7%)

Потребители нелекарственного ассортимента всё чаще уходят на маркетплейсы — поэтому продажи парафармацевтики в аптеках, по словам Беспалова, в прошлом году снижались.

Еще один устойчивый тренд — покупка более крупных упаковок. По данным RNC Pharma, в январе—ноябре 2025 года в среднем в одной упаковке было 20,5 минимальных доз, годом ранее — 19,8. Это не всегда прямой запрос покупателей: более крупные упаковки могут быть выгодны и производителям — например, потому что снижают затраты на маркировку и лучше заметны на полке, отмечает Беспалов.

Растет доверие к дженерикам

В 2025 году рост цен в аптеках ощущался «очень заметно» — особенно если речь о дорогих препаратах и терапии при хронических заболеваниях, рассказала RTVI фармацевт Ирина Фабричная. По ее наблюдениям, сильнее других дорожают гормональные лекарства, препараты для хронических пациентов и противоинфекционные средства.

«В целом ежегодный рост цен уже стал нормой. С каждой поставкой цены растут…», — говорит фармацевт. Если брать отечественные препараты с высоким спросом, за год рост мог составить около 15%, добавляет она.

Из того, что чаще всего спрашивают в аптеке, Фабричная приводит такие примеры:

корвалол: было 30—35 руб., стало 40—50 руб.;

цитрамон (20 таблеток): было 80—90 руб., стало 100—120 руб.;

отечественные противовирусные (например, Арбидол) — рост порядка 10%, импортные — «еще больше»;

гормональные (Фемостон 1, Фемостон конти) — примерно +150 рублей за упаковку за осень;

оральные контрацептивы (Клайра, Джес, Ярина) — «дорожают резко», примерно раз в полгода.

Сезон простуд теперь тоже бьет по кошельку сильнее: «В том году средний чек препаратов был 1200, то сейчас 1700», — подытоживает она.

Похожую картину видят и сервисы, работающие с аптечным рынком. В 2025 году подорожали противовоспалительные и болеутоляющие средства, а также лекарства для лечения хронических заболеваний — в том числе сердечно-сосудистые препараты и средства при диабете, говорит гендиректор сервиса для фармацевтов и провизоров «Фармеду» Татьяна Ходанович.

Проблемы накладываются одна на другую: рост себестоимости из-за сырья и логистики, влияние налоговой нагрузки и высоких ставок, а также маркировка, которая совпала с разрывом цепочек поставок и усложнила движение препаратов от производителей к аптекам, объясняет эксперт.

На стороне пациентов при этом заметнее другой процесс: люди всё чаще переходят на аналоги. Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв рассказал RTVI, что по обращениям на горячую линию ВСП нет заметного роста жалоб, напрямую связанных с удорожанием лекарств. Зато «всё более активное использование воспроизведенных препаратов» становится устойчивым трендом:

«Дженерики существенно дешевле оригинальных средств, и за последние годы доверие к ним со стороны пациентов и врачей заметно выросло», — отметил Жулёв. По его словам, самая распространенная стратегия экономии — замена препарата в рамках одного МНН (международного непатентованного наименования), и в большинстве случаев она допустима, если согласована с лечащим врачом.

Чего ждать в 2026 году

Пока покупатели приспосабливаются к росту цен и чаще выбирают аналоги, рынок уже формирует ожидания — каким будет 2026-й для аптечных расходов и какие факторы будут давить на стоимость лекарств. DSM Group на уровне рынка рисует ожидаемый сценарий: рост “за счет инфляционных процессов”. По прогнозу аналитиков, общий объем фармрынка в 2026 году может вырасти до 3 517 млрд рублей.

При этом на динамику может повлиять и налоговый фактор. По словам Ольги Магомедовой, научного сотрудника лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара, изменения в налогообложении участников цепочки поставок лекарств могут увеличить расходы конечных потребителей. Но резкого “скачка” цен она не ожидает: изменения цен будет происходить постепенно — по мере того как рынок адаптируется к росту издержек на логистику, помещения и ИКТ-оснащение. На адаптацию розницы уйдет время — до полугода.

Самым уязвимым звеном в этой конструкции Магомедова называет дистрибьюторов — при низкой марже и большом обороте они несут высокие расходы на логистику, хранение и управление товаром. В таких условиях, по ее оценке, наиболее чувствительными к росту цен окажутся препараты вне перечня ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты» — это список лекарств, цены на которые регулируются государством): они не подпадают под жесткое госрегулирование и “компенсировать” дополнительные издержки на них рынку проще.

Еще один эффект, о котором она предупреждает, — усиление конкуренции за покупателя. Чем сильнее давление на цены, тем активнее становится маркетинг, и в первую очередь персонализированный. Это, по словам Магомедовой, может повысить спрос на пользовательские данные, включая чувствительную информацию о здоровье, а значит — увеличить риски информационной безопасности для операторов таких данных и риски недобросовестного использования для самих потребителей (от навязчивой рекламы до ценовой дискриминации).

Прогнозы по конкретным фармгруппам, которые “точно выстрелят по росту цен”, директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов не называет: слишком много факторов — от макроэкономики до конкуренции и сырья. Зато он формулирует общий вывод: “каких-то явных предпосылок к резким колебаниям цен на рынке в настоящее время нет… прогноз в целом благоприятный”.

Отдельным риском остается возможный дефицит. Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв объясняет, что это часто история не про спрос и цены, а про сбои в производстве и логистике. Поэтому пациентское сообщество делает ставку не на попытки заранее угадать конкретные позиции, а на систему раннего мониторинга, чтобы пациенты не оставались без необходимого лечения.