В подмосковном Реутове вечером 22 сентября жители услышали сильный взрыв. Он прогремел на парковке на улице Строителей — в пяти минутах езды от МКАДа. На месте взрыва небольшая воронка, груды стекла и частей автомобилей. Корреспондент RTVI побывал на месте ЧП и пообщался с очевидцами происшествия.

Взрыв в Реутове прогремел в начале девятого вечера по улице Строителей, 6А. Здесь расположены несколько автосервисов, на территории которых есть небольшая парковка. Именно по ней и случился прилет.

— Бабахнуло сильно. Вчера пожарные приезжали, полиция, все оцепили, — рассказали RTVI двое работников автомойки, находящейся в ста метрах от места ЧП.

Сама парковка сегодня по-прежнему оцеплена лентой. За ней — воронка от взрыва площадью в пару квадратных метров, и не сказать чтобы очень глубокая. Зато вокруг — сразу несколько покореженных машин. В основном “Газели”. Но есть и легковушки. Кузов одной из Газелей имеет пробоины, объемом с кулак. В остальных авто разбиты стекла.

— Да тут громыхнуло, так громыхнуло. Стояла «бэха», у нее свет включился, на другой тачке —аварийка заработала, — вспоминает вчерашний вечер один из работников автосервиса.

На парковке груды битого стекла и части поврежденных автомобилей: фары и обломки бамперов. Также здесь валяются сорванные взрывной волной провода.

Фазиль (имя изменено) рассказал RTVI, что в момент взрыва находился неподалеку от парковки.

— Сначала был маленький взрыв в небе. А потом, спустя пять секунд, еще один, уже более мощный, и сразу зарево, а потом туман такой. У моего брата здесь BMW стоял, выбило стекла. У нас в Реутове такое первый раз, — сказал Фазиль.

— Ущерб уже прикинули? — интересуюсь у собеседника.

— Даже не представляю.

Работники местного автосервиса в момент взрыва находились внутри. Говорят, что на прилет беспилотника было не похоже.

— Да черт его знает, что это. Жужжания не было. Может, сбивали что-то, и прилетело, — делится своим мнением посетитель сервиса.

— А по ощущениям? — спрашиваю у работника сервиса.

— Да какие ощущения, крыша поднялась, провода срезало!

— Сидишь, куришь, и слышишь — бах! — добавляет еще один собеседник.

К месту ЧП подходят трое мужчин — местные таксисты. Тоже обсуждают вечерний прилет. Один из них замечает воронку.

— Да уж, стояли бы рядом люди — убило бы, — говорит таксист.

— Наверное, в какое-то здание летело, — может в детскую школу, и сбили, — добавляет второй.

Но никто так до конца и не понимает, что именно летело и что именно сбили.

Через дорогу от автосервиса действительно есть не только жилая многоэтажка, но и внушительных размеров оздоровительный комплекс. В нем — образовательный центр и детский клуб с бассейном. Впрочем, гадать, что бы произошло, если бы прилет пришелся по этому месту, не имеет смысла. Главное, что все живы и здоровы, говорят местные.

Накануне вечером мэр Реутова Филипп Науменко написал у себя в телеграм-канале, что жертв и разрушений в результате инцидента нет. Хотя и признал, что несколько автомобилей все же пострадали. Что именно произошло Науменко уточнять не стал. «Угроза для жителей отсутствует, — лишь уточнил он и на всякий случай добавил: «Прошу вас сохранять спокойствие и доверять информации исключительно из проверенных официальных источников».

Всего за прошедшие сутки, как следует из сообщений в тг-канале мэра Москвы Сергея Собянина, силы ПВО сбили 40 дронов (на 11::58 23 сентября), летевших в сторону столицы. О звуках взрывов вечером в понедельник, как уже писал RTVI, помимо Реутова, сообщили жители Нахабино, Одинцовского городского округа, Зеленограда, районов Коньково, Говорово, Кузьминки, Чертаново, Южное Бутово, Хамовники и Сколково.