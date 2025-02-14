Спустя восемь лет обсуждений Госдума во втором чтении отклонила законопроект о распределенной опеке. Он предполагал возможность назначить сразу нескольких опекунов для недееспособных граждан — не только от психоневрологического интерната (ПНИ), но и от НКО и религиозных организаций. Внешняя опека дает возможность проживания подопечного вне ПНИ. Однако депутаты сочли, что за прошедшие годы в действующее законодательство уже внесены достаточные изменения, так что необходимость в отдельном законе отпала. Правозащитники с этим не согласны.

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях повышения гарантий реализации прав и свобод недееспособных и не полностью дееспособных граждан» впервые внесли на рассмотрение в Госдуму в 2015 году. Он предполагал, что недееспособным гражданам смогут назначать дополнительных опекунов помимо ПНИ, например НКО или религиозные организации. Благодаря такой внешней опеке подопечные ПНИ получали бы шанс проживать вне стен учреждения. 12 февраля 2025 года Госдума отклонила законопроект во втором чтении.

Изначально авторы законопроекта объясняли, что интернаты, будучи опекунами недееспособных подопечных, одновременно являются и заказчиком, и поставщиком услуг, и не всегда способны выражать интересы каждого подопечного. Исправить ситуацию могла бы распределенная опека.

Среди прочего законопроект также предполагал, что подопечным ПНИ разрешат встречаться с родственниками, которые отказались от опеки, с адвокатами и общественниками наедине, без наблюдения со стороны сотрудников интерната, а также переписку без цензуры, использование телефона и получение денег за труд. Объясняя отклонение законопроекта глава комитета по вопросам семьи, защите материнства, отцовства и детства Нина Останина, ссылалась на то, что в закон о психиатрической помощи уже внесли поправки, которые снимают необходимость отдельного закона.

“Туда инкорпорировали все предложения, которые вносили наши коллеги. Главное, что совершеннолетние недееспособные и ограниченно дееспособности граждане получили возможность выбытия из интерната к родителям, например, для того чтобы провести праздники. Пациенты получили возможность обращения в органы исполнительной власти и прокуратуры без цензуры, право общаться конфиденциально с родственниками и НКО”, — приводит ее слова “Коммерсант”.

Однако правозащитное сообщество не может согласиться со словами Останиной: программный директор проекта «Регион заботы» Анастасия Жданова говорит, что изменения в закон о психиатрической помощи, внесенные в 2023 году, действительно создали основания для повышения правовой защищенности подопечных интернатов. “При этом Госдума отказалась от, например, такого института, как независимая служба защиты прав граждан, проживающих в интернатах. Поэтому говорить о том, что вопросы и разногласия с общественными организациями были урегулированы, нельзя. Это волевое решение было принято Думой. Общественники неоднократно отмечали, что этих мер недостаточно для того, чтобы реально повысить правовую защищенность граждан”, — объясняет она.

Более того, нововведения не всегда действительно работают на практике. Валентина Матвиенко во время обсуждения законопроекта в Совете Федерации предлагала провести мониторинг применения закона, напоминает Анастасия Жданова.

“На практике [закон] по-прежнему работает не очень хорошо. Можно предложить Думе проанализировать, например, правила внутреннего распорядка интернатов и увидеть, как там сохраняются нормы, которые были утверждены еще в Советском Союзе, и которые предусматривают создание закрытых отделений в интернатах. Несмотря на все внесенные изменения в закон о психиатрической помощи в 2024 году, в правилах внутреннего распорядка в интернатах продолжают существовать нормы, которые ограничивают права людей: право на пользование личными вещами, право на выход за пределы интерната и даже право на выход за пределы отделения”, — рассказывает Жданова.

Больше того, главный вопрос — вопрос распределенной опеки — так и не был решен. Единственным опекуном недееспособных граждан, в случае отсутствия родственников, готовых взять эту роль на себя, остаются ПНИ.

“Цель этой нормы — решить проблему с дефицитом опекунов физических лиц. Эта проблема волнует родительское сообщество, потому что они знают, что после их смерти у ребенка не будет другого варианта, кроме как отправиться в интернат, если не найдется человек, готовый взять на себя роль опекуна. Закон распределенной опеки предусматривал изменения для решения этой проблемы — в Гражданском кодексе, в законе об опеке и попечительстве”, — добавляет Жданова. При этом изменения в закон о психиатрической помощи, о которых говорит Останина, ни Гражданского кодекса, ни закона об опеке и попечительстве не касается.

Общественники добивались того, чтобы людей без опекунов не помещали в интераты, а давали возможность оформить опеку юридическим лицам и некоммерческим организациям, например, организациям сопровождаемого проживания, социального обслуживания на дому, а в перспективе — профессиональным опекунским организациям, которые были бы заинтересованы в соблюдении всех прав подопечных.

“Таким образом тезис Нины Александровны [Останиной], что все было учтено, не соответствует действительности. Не были учтены новеллы законопроекта о распределенной опеке, которые предусматривают развитие института внешнего опекуна у граждан, которые проживают в интернатах. И не были учтены нормы, которые предусматривают возможность возложения обязанности опекуна на юридических лиц, у которых недееспособный не проживает. То есть невозможно, чтобы недееспособный жил дома, а его опекуном выступала, например, организация сопровождаемого проживания. Либо другая НКО, организовывая его жизнь, привлекая за счет его средств, например, ухаживающих лиц, сиделок и так далее», — объясняет Жданова.

Почему нужен закон о распределенной опеке

Злоупотребления положением людей с инвалидностью, которые живут в интернатах, случаются регулярно. 13 февраля, на следующий день после отклонения законопроекта, Хабаровский следком рассказал о том, что директору ПНИ в Еврейской АО предъявили обвинение в превышении должностных полномочий: следствие считает, что он в 2022-2024 годах привлекал подопечных своего ПНИ к строительству собственного дома.

Раньше сотрудников этого ПНИ уже обвиняли в халатности: в 2018 году там погибли 11 подопечных — заболевших пневмонией людей оставляли в переполненных палатах и недокармливали. Сотрудникам предъявили обвинение в халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, было возбуждено уголовное дело.

новостных сводках регулярно встречаются сообщения о том, что руководство интернатов нарушает права подопечных. В сентябре 2024 года в Сети появилось видео, на которых обнаженные подопечные ингушского ПНИ прикованы кандалами к стене и скамье. Они лежат или сидят на кафельном полу, а рядом стоят миски с едой, из которых они едят руками. Видео датировалось августом 2022 года.

Прокуратура региона сообщила о начале проверки, а в местном Минтруде утверждали, что учреждение проверяли еще в апреле 2022 года, тогда же возбудили уголовное дело, а директора уволили. С тех пор ПНИ якобы регулярно проверяют и новых нарушений не выявляли.