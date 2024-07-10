Чемпионат Европы по футболу 2024 года подходит к концу. Россия в нем не участвовала. Два с половиной года прошло с тех пор, как российские футбольные клубы и национальная сборная были исключены из всех международных турниров. За это время страну покинули многие звездные легионеры и тренеры, а российские футболисты неожиданно оказались востребованы в европейских клубах. Спецкор RTVI Денис Волин рассказывает, как изменился российский футбол в изоляции и есть ли шансы на возвращение в обозримом будущем.

Футбольный фанат со стажем Александр Шпрыгин, он же Каманча, бывший глава Всероссийского общества болельщиков (ВОБ), этот чемпионат Европы предпочел не смотреть. Как рассказал Шпрыгин RTVI, Запад своими санкциями отбил у него весь интерес к Евро. «Коли уж там Россию не по спортивному принципу видеть не желают, мне там смотреть нечего. Эмоций у меня проходящий в Германии чемпионат не вызывает», — признается Шпрыгин.

В феврале 2022 года, после начала боевых действий на Украине, крупнейшие европейские ассоциации футбола, FIFA и UEFA, отлучили Россию от всех видов международных соревнований. Российские футбольные клубы больше не играют в самом авторитетном турнире — Лиге чемпионов, а также в Лиге Европы. Сборная России пропустила Чемпионат мира в Катаре в 2022 году, а сейчас — пропускает Евро. Все на что пока может рассчитывать национальная команда страны — игры с посредственными соперниками типа сборной команды Беларуси, находящейся в рейтинге FIFA ниже карликового Люксембурга, или Кубы — расположившейся ниже 150-го места.

«Ритуальный режим»



С 2022 года футбольные клубы страны оказались заперты внутри собственного чемпионата и столкнулись с массовым оттоком звездных легионеров. Россию покинули по меньшей мере пять десятков иностранных футболистов, включая француза Реми Кабелла (теперь играет в Лиге 1 Франции), Хвичу Кварацхелию (выступает в Сериа А в Италии), или, например, сына легендарного шведского форварда Хенрика Ларссона — Йордана Ларссона. Бразильцы также разъехались по своим клубам. Вслед за игроками ушли и некоторые тренеры. «Краснодар» покинул немец Даниэль Фарке, который в прошлом сезоне едва не вывел из Чемпионшипа «Лидс Юнайтед» в Английскую премьер-лигу, но с треском провалил плей-офф. Соотечественник Фарке Маркус Гисдоль — покинул тренерский мостик столичного «Локомотива». Еще несколько человек, включая помощника главного тренера Андрея Воронина, ушли из московского «Динамо».

«Тренер Сандро Шварц, немец, уехал. Поляк Шимански, еще несколько игроков резко подсрулили, — говорит экс-глава ВОБ Шпрыгин про уехавших «динамовцев». — Воронин одессит, не понятно вообще, зачем уехал. Одесса-то русский город. Чего было переживать?».

Спортивный журналист, соведущий, пожалуй, самого авторитетного подкаста о футболе в России Cappuccino&Catenaccio Игорь Порошин в беседе с RTVI говорит, что спустя два с половиной года изоляции российский футбол находится в «вялом, законсервированном» состоянии.

«Он существует в некоем ритуальном режиме. Разыгрываются турниры, в них выигрываются призы, футболисты продолжают получать свои зарплаты, — говорит Порошин. — «Зенит» вот закладывает какие-то серьезные бюджеты на трансферы — возможно, они что-то знают о мирных переговорах между Россией и Украиной. Возможно, в «Газпроме» что-то знают, чего не знаем мы, поэтому они собираются тратить десятки миллионов на покупку футболистов, словно им завтра заявляться на Лигу чемпионов».

Про десятки миллионов Порошин не шутит. Буквально 6 июля прогремела новость о том, что «Зенит» планирует потратить 15 млн евро на трансфер хавбека итальянского «Торино» Ивана Илича. Турецкое издание Sabah в июне писало, что петербургский клуб также готовится купить у стамбульского «Бешикташа» португальского полузащитника Жедсона Фернандеша и казахстанского хавбека Бахтиера Зайнутдинова. Общая сумма сделки за двоих игроков оценивается в 24 с лишним млн евро.

«Я бы так сказал, что мы пока держимся, — говорит о состоянии российского футбола экс-главный тренер юношеской сборной России Сергей Кирьяков. — Тяжело без еврокубков, конечно. Это можно сравнить с лакмусовой бумажкой нашего футбола. Еврокубки, наверное, основные показатели того, где мы сейчас находимся. К сожалению, мы пока не можем тестировать наш футбол на международном уровне. Но, надеюсь, что мы не стагнируем».

С Кирьяковым согласен и бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов. В разговоре с RTVI он отметил, что отток легионеров несомненно сказался на качестве российского футбола, однако без международных матчей дать ему оценку довольно сложно. «Да и судить пока рано», — сказал Билялетдинов.

Уровень российского футбола и без изоляции был далек от идеала. Однако свои достижения были как у российских клубов, так и у сборной. На Чемпионате мира 2018 года, который проходил в России, национальная команда дошла до четвертьфинала, триумфально на стадии 1/8 обыграв Испанию. Российские клубы традиционно на протяжении последних десятков лет выступали в еврокубках. Самым успешным здесь был все тот же «Зенит». Он трижды выходил в плей-офф Лиги чемпионов и шесть раз — Лиги Европы. А в 2008 году и вовсе стал обладателем Кубка УЕФА. Сейчас максимум, на который может рассчитывать «Зенит», — чемпионство РПЛ или Кубок России.

Спрос на российских футболистов

Казалось бы, удивительно, но факт. После 24 февраля 2022 года в Европе неожиданно появился спрос на российских футболистов. Причем не где-то на периферии, типа чемпионатов Греции или Сербии, а в сильнейших лигах Европы, составляющих так называемый Топ-5 (Испания, Англия, Италия, Франция и Германия).

Если до 24 февраля 2022 года за последние годы разве что Алексей Головин и Алексей Миранчук могли похвастать выступлениями за клубы Лиги 1 и Серии А («Монако» и «Аталанта» соответственно), оставляя за скобками Дениса Черышева, так как тот начинал свою футбольную карьеру, уже живя в Европе. То после начала спецоперации на Украине в чемпионаты Топ-5 перебрались сразу три российских футболиста. В 2023 году из московского «Динамо» в «Реал Сосьедад» (крепкий середнячок испанской Ла Лиги) перешел Арсен Захарян, а игрок «Зенита» Далер Кузяев — во французский «Гавр». В 2024 году вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов и вовсе заключил контракт с одним из сильнейших клубов Европы — французским «ПСЖ».

Около года назад в России начались споры и обсуждения слов главного тренера национальной сборной Валерия Карпина. Он посоветовал российским футболистам уезжать играть за рубеж при первой же возможности. Тогда Карпину досталось и от депутата Госдумы Султана Хамзаева, по словам которого в Европу можно уехать только «для поднятия уровня аморальности», и даже от заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, заявившей, что ей за Карпина стыдно.

Впрочем, новые политические реалии не отменяют того факта, что и Хамзаев, и Тарасова бесконечно далеки от мира футбола. Большинство бывших футболистов Карпина все-таки поддержали. А автор подкаста Cappuccino&Catenaccio, футбольный аналитик Игорь Порошин находит свое объяснение интересу к российским футболистам со стороны западных клубов.

«На самом деле не все измеряется деньгами, — сказал он RTVI. — Сейчас российский чемпионат для игроков менее герметичный, чем до [начала боевых действий на Украине]. Русских футболистов [за рубежом] никто не кэнселит. Там же все по-другому понимается. Вот что могут жители Бергамо предъявить Миранчуку? Да ничего они не предъявят. Напротив, присутствие таких людей способствует смягчению претензий [к России]. Вспомним геополитическую фразеологию — послы доброй воли. Так это и есть посольская миссия в некотором смысле. Матвей Сафонов в Париже — это вполне посольская миссия».

С Порошиным соглашается и Сергей Кирьяков, который сам в свое время стал звездой клуба немецкой Бундеслиги «Карлсруэ» и вошел в его «золотой состав» за более чем столетнюю историю. «Мы должны понимать, что наши футболисты играют там и представляют наш футбол и нашу страну, работают на имидж нашей страны», — сказал Кирьяков RTVI. Футбольный ветеран напоминает, что в Германии все знают, что он русский, и в свое время представлял в немецком чемпионате именно Россию, но там «до сих пор вспоминают добрым словом». «Меньше стоит обращать внимание на политические моменты, а больше работать», — советует Кирьяков.

Игорь Порошин считает, что в истории с отъездом футболистов в европейские клубы может быть какой-то неофициальный уговор — о том, что нужно соглашаться на такие предложения. «В том, что происходит, я вижу как раз какое-то нормальное человеческое начало», — сказал Порошин RTVI. Что касается российского футбола и тех, кто остается в чемпионате и пока не получил предложений из-за рубежа, то, отмечает эксперт, общаясь с действующими специалистами — никакого уныния он не замечает.

«Люди что-то придумывают. Я думаю, что ничего прискорбного не происходит. Потому что инфраструктура продолжает строиться, люди и тренеры продолжают работать, продолжают перенимать методы [у коллег из успешных зарубежных клубов] — и, может быть, сейчас даже более обостренно ищут информацию о том, что происходит на переднем крае технологий футбола, чем раньше», — говорит Порошин.

Задача — ковать сильных пацанов

Путей для развития российского футбола в условиях санкций не так много. Но они есть, считают опрошенные RTVI эксперты. Прежде всего, пристальное внимание следует уделять молодежи, говорит Владимир Усин, тренер молодежки калининградской «Балтики».

«Сделать своего сильного футболиста — вот наша первоочередная задача сегодня. И я хочу воспитать конкурентоспособных пацанов», —сказал Усин в беседе с RTVI. По его словам, если взращивать свою молодежь, доверять ей места в составе, помогать становиться лучше и прогрессировать, то — от этого выиграет как российский чемпионат, так и сам футболист, которого в случае достаточного уровня подготовки обязательно заметят сильные клубы, в том числе за рубежом.

«Селекционные отделы в европейских клубах работают, ищут молодых ребят и следят за ними. Захаряна «Реал Сосьедад» вел с 17 лет. Мотя (Матвей Сафонов — прим.ред.) старался, работал, и уехал в Париж. И никакая там ситуация политическая ему не помешала», — добавляет Усин. Экс-главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов соглашается. «Молодым футболистам надо работать, — говорит он. — Смотрите Лигу чемпионов, видите уровень, стремитесь к нему, работайте или хотя бы копируйте то, что увидели по телевизору. Запретов-то на переходы нет».

Что касается российского чемпионата, то, как говорит бывший наставник «Рубина», именно сейчас он наиболее нуждается в популяризации. «Нужно, повторюсь, заниматься своим чемпионатом. Раскручивать его, популяризировать. Может, где-то даже давать завышенные оценки, но в меру. Сильно завышать не надо. Но подбадривающие вещи, безусловно, нужны», — говорит Билялетдинов.

Случайно или нет, но слова о популяризации российского футбола совпали с новостью о том, что главный футбольный телеканал страны «Матч ТВ» со следующего сезона перестает транслировать еврокубки. Теперь этим займется цифровая платформа Okko, которая в отличие от «Матч ТВ», менее доступна для болельщиков. До этого Okko «забрал» у «Матч ТВ» сначала Английскую премьер-лигу, а затем и испанскую Ла Лигу — самые популярные национальные турниры в Европе. То есть массового зрителя как будто отлучают от доступного европейского футбола, ему не останется ничего иного, как смотреть по «Матч ТВ» Российскую футбольную премьер-лигу.

В свою очередь экс-тренер молодежной сборной России Сергей Кирьяков предлагает не забывать уделять внимание и приглашению в российские клубы легионеров из тех стран, откуда они не боятся ехать в Россию. «Пусть это будет сейчас Южная Америка, Сербия. Может быть, даже посмотреть больше и на азиатский рынок», — отметил Кирьяков. При этом, подчеркивает он, важно, чтобы в России не было проходных легионеров, которые бы не усиливали российский чемпионат, а просиживали штаны, получая деньги, и не давали попасть в составы местным футболистам.

Еще один вопрос, который до сих пор не решен в российском футболе — это участие в системе РФС клубов из Крыма, и, теперь уже, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Периодически вопрос звучит на уровне ведомств и министерств, но, похоже, окончательного решения пока не принято. В мае 2022 года президент ФК «Сочи» Борис Ротенберг говорил, что клубы Донбасса и Крыма должны участвовать в российских турнирах, но с оглядкой на «юридические тонкости». Летом 2023 года во втором российском дивизионе начали участвовать два крымских клуба — «Рубин» из Ялты и ФК «Севастополь». Это уже вторая попытка интегрировать их в систему. Первая была предпринята в сезоне 2014/2015 годов и тогда под давлением УЕФА российские футбольные функционеры отступили и сняли клубы с турнира. Про клубы из других новых территорий речи, похоже, пока не идет. Во всяком случае публично. В РФС на запрос RTVI по этой теме на момент выхода материала не ответили.

«В соответствии с Конституцией РФ, это российские территории. Следовательно, они [клубы из этих регионов] должны быть интегрированы, — сказал RTVI Ринат Билялетдинов. — Свои интересы надо отстаивать. Мы их должны рассматривать как равноправных участников нашей футбольной системы».

Любить и не бояться

В 2022 году нынешний тренер молодежки «Балтики» Владимир Усин оказался в Аргентине. Тогда он не знал, что будет делать завтра или через год. Но, вспоминает он, страсть к футболу не позволяла ему сидеть сложа руки. Тогда в Буэнос-Айресе он решил создать футбольный клуб, куда пригласил русскоязычных футболистов, тоже находившихся на тот момент в столице Аргентины. Клуб назвали AFC Atlantico Pirates, сам Усин его и возглавил в качестве тренера.

По его словам, вдохновила на это история другого «иностранного» клуба, созданного в Аргентине армянской общиной — «Депортиво Армения». Эта команда существует с 60-х годов и за это время успела стать профессиональным аргентинским клубом, играющим в одном из местных дивизионов. «И чем черт не шутит, может быть, однажды и Atlantico Pirates окажется и в профессиональном футболе. И появится у нее толпа болельщиков», — рассказал RTVI Усин.

«Мате-то в Аргентине попробовали?», — поинтересовался у Усина спецкор RTVI относительно излюбленного напитка южноамериканских футболистов, таких как Лионель Месси или Луис Суарес.

«Мате, конечно, попробовал. Хотя и не могу назвать себя его фанатом, — ответил Усин. — Аргентина все-таки больше изменила именно мой взгляд на футбол». Немного подумав, он рассказал, что именно почерпнул для себя на родине Диего Марадоны и что хорошо бы, по его мнению, привить в России.

«В день матчей в Аргентине люди толпами ходят в футболках своих клубов. Многотысячные стадионы заполняются до отказа. Всем стадионом, неважно на какой трибуне люди, песни поют. Вот, наверно, в чем причина — в огромной любви к футболу», — говорит Усин.

Кроме того, напоминает он, футболисты этой национальной сборной играют в лучших клубах мира, и это вызывает гордость у аргентинцев. Этому стоило бы у них поучиться, любить футбол и гордиться футболистами, представляющими страну в зарубежных клубах, считает Усин.

Сам он спустя год работы в Буэнос-Айресе вернулся в Россию. 10 августа 2023 года на страничке AFC Atlantico Pirates появилось сообщение о том, что его место занял Роман Федоров, бывший игрок молодежки ФК «Москва» и юношеской сборной России. Основанный россиянами клуб выступает в любительской лиге Аргентины и по сей день.

О будущем российского футбола

Когда Россия вернется в мировой футбол — не знает никто. «Изоляция не может быть хорошей. В своем соку вариться плохо. Нужны международные соревнования, и игры с беларусами здесь такая себе замена, — говорит футбольный болельщик Александр Шпрыгин. — Но вся эта история не завершиться раньше, чем завершиться СВО. А когда она завершиться, я думаю, сегодня ни один президент в мире не знает».

Так или иначе, в апреле 2024 года РФС представил концепцию деятельности сборной России в период санкций. В ней, в частности, сказано, что ориентиром для возвращения является отборочный турнир чемпионата мира 2030 года, который стартует осенью 2028-го.

Судя по этому документу, РФС будет пытаться устраивать для сборной не только товарищеские матчи, но и некие коммерческие турниры в России или за рубежом «с приглашением сборных-участниц чемпионатов мира и континентальных первенств». «По ходу реализации концепции необходимо постепенно увеличивать долю конкурентных матчей с соперниками из топ-80 рейтинга ФИФА», — говорится в материалах РФС.

Собеседники RTVI считают, что даже если России не удастся проводить матчи с условными Бразилией или Португалией, то играть с оппонентами из других стран все равно важно. Экс-тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов даже не считает это игрой на понижение в классе.

«Матчи с соперниками, которые играют в разных стилях, невольно поднимает и твой собственный уровень», — считает он. «Будет возможность соревноваться с африканскими, азиатскими, южноамериканскими командам — что ж, это тоже неплохо», — добавляет Билялетдинов. Его коллега Сергей Кирьяков уверен, что российская сборная должна сегодня входить как минимум в Топ-50.

«Результаты товарищеских матчей нам в этом помогут», — полагает эксперт.

После начала боевых действий на Украине и отстранения РФ от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА российские футбольные функционеры обсуждали разные пути выхода из сложившейся ситуации. Один из них казался совершенно безумным — переход РФС из из европейской в азиатскую футбольную конфедерацию. Тогда идею поддерживали в основном депутаты, люди же футбола — были против. В итоге к концу 2023 года обсуждения завершились решением остаться в УЕФА.

«Лучше все же дождаться окончания СВО, чем уходить в Азию. Мне как болельщику в европейском футболе вариться поинтереснее, чем в азиатском, — признается Александр Шпрыгин. — Единственный плюс в азиатском — необычайные новые галочки для любителей туризма. А какие там страны-города, — боже ты мой…А если серьезно, то, конечно, надо оставаться в Европе».

Сергей Кирьяков настроен оптимистично. На возвращение России в мировой футбол он отводит два-три года. «И будем выглядеть там сильными, достойно защищая честь страны», — говорит он.

Возможна ли Никольская-2018 снова

2018 год многие болельщики футбола в России вспоминают с ностальгией. Тогда в стране проходил главный футбольный турнир на планете — Чемпионат мира. Люди из разных уголков мира приезжали в Москву. Улицы были заполнены аргентинцами, бразильцами, марокканцами, мексиканцами и людьми других национальностей. Улицу Никольскую в сердце Москвы в период мундиаля — с ее песнями, танцами и скандированием кричалок — до сих пор помнит, наверняка, буквально каждый, кому довелось побывать на ней в этот период. Одним из них был Игорь Порошин.

«Это было ощущение заключения брака России с западной цивилизацией. Венчание России с глобальной идеей. Поскольку я вырос в СССР, и даже несмотря на то, что в 2018 году я уже довольно скептически относился к этой идее, все равно эйфория захлестывала. Эйфория от единения народов, оттого, что все это происходит в России, что уже выстроена какая-то структура, подобающая глобальной стране», — описал Порошин свои воспоминания того периода.

Удастся российским болельщикам испытать нечто подобное снова? По словам Порошина, совсем не факт. Ведь мир вступает в эпоху кризиса глобальных идей. Они больше не ощущаются ни в России, ни в Европе, ни в США, считает автор подкаста Cappuccino&Catenaccio.

«Я, честно, не понимаю, когда Чемпионат мира еще раз сможет пройти в России. Но даже если что-то подобное случится, то это уже не будет как первая любовь», — говорит Порошин. И добавляет: «Такого же опьянения уже не будет, в этом смысле это невозвратимо».