В минувшем году в судебных сводках появились блогеры-миллионники, на которых стали заводить уголовные дела о неуплате налогов. Продолжились аресты админов телеграм-каналов за вымогательство, множились дела о фейках об армии против оппозиционеров. RTVI рассказывает о самых громких уголовных делах 2023 года и о том, куда сместится вектор правосудия в дальнейшем.

Инстаграм-блогеров за неуплату налогов

Одной из новых тенденций в уходящем году стали уголовные дела против блогеров-миллионников. Речь в первую очередь идет о так называемых “инфоцыганах”, продающих образовательные курсы и марафоны на различные темы. Основной претензией к ним стала неуплата налогов и отмывание денег — выяснилось, что селебрити недоплачивали в бюджет сотни миллионов рублей.

Одним из самых громких стало дело “королевы марафонов” Елены Блиновской. Ее задержали в конце апреля на пограничном контроле при попытке выехать в Беларусь. Блиновскую обвинили в уклонении от уплаты налогов почти на один млрд рублей (ч. 2 ст. 198 УК) и в отмывании денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК), а затем отправили под домашний арест, который неоднократно продлевался. Блиновская отбывает его в своем коттедже в подмосковном ЖК «Миллениум Парк».

Также по весне, по тем же статьям, что и у Блиновской, завели уголовное дело против блогеров Валерии и Артема Чекалиных. Следствие утверждает, что они недоплатили около 300 млн рублей налогов, а также легализовали денежные средства на 130 млн рублей. На время следствия им назначили более мягкую меру пресечения, чем Блиновской — в виде запрета определенных действий.

Ближе к концу года, в ноябре, был задержан блогер и предприниматель, создатель “Like центра” Аяз Шабутдинов. В отличие от коллег по цеху ему вменили более тяжкую статью — мошенничество. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, речь идет об образовательных программах, тренингах и вебинарах, которые «якобы способны помочь начать успешный бизнес». Следователи оценили ущерб от действий блогера в четыре млн рублей. Мера пресечения также оказалась более строгой — СИЗО.

Админов телеграм-каналов за «блок на негатив»

В 2023 году продолжилось преследование администраторов телеграм-каналов. Большинство уголовных дел в этой категории объединяет анонимность авторов, якобы имевших отношение к фигурирующим в делах каналам, а также статья уголовного кодекса, которую им вменяют, — вымогательство. Общей чертой стал и предполагаемый мотив преступления — обвиняемые якобы требовали деньги за “блок на негатив” в своих публикациях у топ-менеджеров различных компаний.

В феврале 2023 года арестовали медиаменеджера Александра Гусова. Его обвинили в вымогательстве 12 млн рублей за «блок на негатив» у бизнесмена Альберта Авдоляна, который и написал заявление на Гусова. По данным ТАСС, Гусов является соучредителем телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, однако его администраторы отрицают причастность Гусова к каналу. В августе ему предъявили новое обвинение в вымогательстве, но уже на другой площадке — портале «Компромат-ГРУПП».

RTVI подробно рассказывал о деле против медиаменеджера.

В середине июля Тверской районный суд Москвы арестовал до 13 сентября экс-полковника ФСБ, администратора телеграм-канала «Кремлевская прачка» Михаила Полякова. Как писал телеграм-канал Baza, обвиняемого подозревают в вымогательстве 40 млн рублей (66 тысяч долларов) у российского IT-холдинга «Ланит» за удаление из каналов «Незыгарь» и «Компромат-ГРУПП» опубликованных в 2020 году негативных постов о группе компаний и трехмесячное эмбарго на аналогичные публикации. В упомянутых постах якобы содержались «ложные и порочащие честь сведения» о руководстве «Ланита».

Вместе с Поляковым был арестован бизнесмен Александр Санин. Его адвокат Алексей Киреев говорил RTVI, что бизнесмен не знаком с Поляковым, услышал его фамилию впервые во время задержания и вообще «оказался в деле совершенно случайно». По словам защитника, в материалах дела фамилия Санина не фигурирует, свидетели и потерпевшие его не знают.

Спустя несколько дней арестовали третьего фигуранта дела “Кремлевской прачки”, им стал Денис Савинский. Ему также вменяют вымогательство в особо крупном размере (п. “б”, ч.3 статьи 163 УК).

В октябре в СИЗО отправили PR-специалиста Антона Сафонова. Его обвинили в вымогательстве 2 млн рублей у топ-менеджера “Ростеха”, мужа Тины Канделаки Василия Бровко за пресловутый “блок на негатив” в публикациях в телеграм-канале “Небрехня”.

Бровко уже участвовал в качестве потерпевшего в другом деле о вымогательстве — против администраторов телеграм-каналов «Проект «Сканер» и Riddle Владислава Малушенко, Евгения Москвина и Алексея Слободенюка. Их арестовали еще в 2022 году, а в мае 2023 года приговорили к восьми годам колонии. По версии обвинения, в 2020 году подсудимые опубликовали информацию, порочащую честь Бровко и его жены Тины Канделаки, после чего потребовали передать им 479 тысяч рублей за ее удаление.

В течение года завершились обвинительными приговорами и еще несколько аналогичных дел. В начале июля Басманный суд Москвы приговорил к четырем годам условно и штрафу в миллион рублей пиарщицу Инну Чурилову, обвиняемую в вымогательстве у топ-менеджера «Промсвязьбанка» Александра Ушакова. Помимо Чуриловой, обвиняемыми проходили медиатехнолог Ольга Архарова и журналистка Александра Баязитова. По данным РБК, они вымогали у Ушакова деньги «под предлогом удаления и запрета на дальнейшее размещение сведений в телеграм-канале, позорящих его в рамках ведения трудовой деятельности». По версии следствия, обвиняемые требовали 1,2 млн рублей за то, чтобы не публиковать «позорящую информацию» в течение одного квартала.

Баязитову и Архарову осудили в ноябре. Их признали виновными и приговорили к пяти и четырем с половиной годам колонии соответственно. Обвинение запрашивало для них гораздо более суровое наказание — 14 и 13 лет колонии.

Еще одно дело против “телеграмеров” выбивается из общего ряда составом преступления — автора телеграм-канала Moscow Calling Андрея Куршина обвинили не в вымогательстве, а в распространении фейков о российских вооруженных силах (статья 207.3 УК), и в сентябре Черемушкинский суд отправил его под домашний арест. Поводом для возбуждения дела стали два поста в канале от 14 сентября и 23 ноября 2022 года, в которых говорится о событиях в Кривом Роге и Запорожской области. Куршин признал вину частично. Он отрицает, что посты были написаны по мотивам политической ненависти.

RTVI взял интервью у блогера, в котором он рассказал о своем уголовном деле, участии в конфликте на юго-востоке Украины в 2014-2015 годах и хейтерах.

Оппозиционеров за фейки про армию

В 2023 году были вынесены приговоры многим медийным лицам, критически отзывавшимся о военном конфликте на Украине. Большинство из них были осуждены заочно по статье о распространении фейков о российской армии (статья 207.3 УК), так как покинули Россию после начала вышеупомянутых событий.

Так, например, медиаменеджеров Петра Верзилова* и Илью Красильщика заочно приговорили к восьми с половиной и восьми годам соответственно. Приговор в восемь лет колонии общего режима также получили режиссер Иван Вырыпаев, писатель Дмитрий Глуховский*, блогер Максим Кац*. К восьми с половиной годам приговорили бывшую журналистку Первого канала Марину Овсянникову. Самое строгое наказание по аналогичному обвинению получили журналист Майкл Наки* и основатель расследовательской организации Conflict Intelligence Team** Руслан Левиев (Карпук)* — 11 лет колонии.

В отношении некоторых из публичных персон, настроенных оппозиционно к действующей власти в России и осуждающих военные действия на Украине, приговоры еще не вынесены. Суды продолжают рассматривать дела против бывших муниципальных депутатов Люси Штейн и Елены Котеночкиной, политика Владимира Милова* и продюсера Александра Роднянского*. Все они также обвиняются по статье 207.3 УК.

Некоторые из оппозиционеров избежать реального отбывания наказания не смогли, так как на момент возбуждения уголовных дел они находились в России. Автора телеграм-канала “Протестный МГУ” Дмитрия Иванова* приговорили за распространение фейков о российской армии к 8,5 годам лишения свободы. Ему вменили публикацию 12 постов о событиях в Буче, Ирпене и Мариуполе. Следствие утверждало, что в них распространена ложная информация о вооруженных силах, так как она противоречит официальной позиции Минобороны.

К 25 годам колонии строгого режима в апреле приговорили политика Владимира Кара-Мурзу*. Дело против него завели в 2022 году, сначала обвинив лишь в распространении фейков о российской армии. Позже к этому обвинению прибавились еще две статьи — сотрудничество с нежелательной организацией “Свободная Россия”** (ч. 1 ст. 284.1 УК) и госизмена (статья 275 УК). Поводом для обвинения в госизмене стали выступления Кара-Мурзы за рубежом: 8 октября 2021 года в Лиссабоне на парламентской ассамблее НАТО, 29 октября в Осло на Хельсинкском комитете и 29 марта 2022 года в Вашингтоне на Хельсинкской комиссии конгресса США. В них он высказывал поддержку санкциям против высокопоставленных российских чиновников и крупных бизнесменов, а также заявлял о преследованиях по политическим мотивам, существующим в стране.

Еще один срок получил один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный. В августе Мосгорсуд на выездном заседании во владимирской колонии приговорил политика к 19 годам колонии особого режима, признав виновным в создании и финансировании экстремистского сообщества, которым был ранее признан ФБК***, а также в публичных призывах к экстремистской деятельности и реабилитации нацизма. Вместе с Навальным по делу проходил бывший технический директор YouTube-канала «Навальный Live» Даниэль Холодный. Его признали виновным в создании и финансировании экстремистского сообщества с использованием служебного положения и приговорили к восьми годам колонии общего режима.

На момент вынесения приговора, Навальный уже имел несколько судимостей: по делу “Ив Роше” о мошенничестве (в феврале 2021 года ранее назначенный условный срок заменили на реальный), по делу об оскорблении ветерана Великой отечественной войны, по делу о неуважении к суду и мошенничестве в ходе избирательной кампании (приговорен к девяти годам колонии строгого режима). Во время рассмотрения нового дела об экстремизме, политик отбывал наказание в ИК-6 в Мелехове Владимирской области. Позже апелляционный суд оставил наказание в виде 19 лет в силе.

Чиновников за что обычно

В апреле арестовали бывшего замминистра культуры Ольгу Ярилову. Ее обвинили в злоупотреблении служебным положением (ч.3 статьи 285 УК) — чиновница якобы замешана в махинациях с “Пушкинскими” картами. По информации ТАСС, согласно обвинительному заключению, бывшую чиновницу обвиняют в том, что она с мая по сентябрь 2022 года позволила «АСП капитал» участвовать в программе “Пушкинская карта”. Таким образом, в этот период было продано почти 67 тысяч билетов на посещение самого высокого музея мороженого в мире на сумму около 126 млн рублей. Ярилова вины не признает. Дело продолжает слушаться в суде.

Уголовное дело о хищении бюджетных средств при помощи программы «Пушкинская карта» было заведено в марте 2023 года. Изначально в деле было трое обвиняемых: Виктор Якубов, Эмиль Гурбанов и Илья Сафонов. Им предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. «Следствием установлено, что в 2022 году Якубов, Гурбанов и Сафонов, используя фиктивные электронные банковские карты „Пушкинская карта“, выпущенные оператором программы — АО „Почта Банк“, обманывая работников банка и Министерства культуры России, похитили более 200 млн рублей путем организации массового приобретения билетов без цели надлежащего проведения соответствующих культурных мероприятий», — рассказали в Следственном комитете.

В июле задержали бывшего замминистра цифрового развития ресс-служба Мосгорсуда.а по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По информации депутата Александра Хинштейна, Паршина взяли с поличным — он был задержан в одном из московских ресторанов при получении взятки в размере 3,5 млн руб. По предварительной версии, деньги предназначались за помощь в выделении грантов.

В одно время с Паршиным задержали генерального директора IT-компании БФТ Александра Моносова — ему инкриминируют дачу взятки в особо крупном размере. Изначально обоих отправили под домашний арест, но через две недели после протеста прокуратуры ужесточили меру пресечения и отправили в СИЗО.

Бюджет «начал искать пути финансирования»

Адвокат Зелимхан Бициев в разговоре с RTVI предположил, что правовые новшества уходящего года связаны с тем, что юридическое пространство таким образом подстраивается под политическую обстановку в России.

Комментируя дела о неуплате налогов против инстаграм-блогеров с миллионной аудиторией, Бициев удивился, что эту нишу стали «осваивать» только сейчас:

«Она не вчера появилась, имеет хорошую перспективу в России, развивается. Мы знаем, что эти блогеры, даже с меньшим количеством подписчиков, действительно имеют прекрасные доходы, и отсутствие работы в этом направлении для меня было удивительно».

Юрист допустил, что одним из катализаторов уголовных дел против блогеров стал дефицит бюджета, «который начал искать пути финансирования».

Что касается дел против админов телеграм-каналов о вымогательстве, то, по мнению адвоката, они являются следствием «статуса потерпевших лиц».

«Я более чем убежден, что это все следствие потерпевших лиц, их статусов, кулуарных моментов и очень серьезных фамилий, которые мелькают в уголовных делах. Мне кажется, эти люди начали предпринимать попытки донести до высшего руководства силового блока, что имеются элементы противоправных действий в отношении них. И когда таких фамилий оказалось несколько, это дало толчок таким масштабным действиям в отношении владельцев телеграм-каналов», — рассуждает Бициев.

Он также добавил, что сами по себе дела о вымогательствах не являются прецедентом, и дела против «телеграмеров» не исключение. По словам адвоката, прецедент возник для общественного мнения — люди узнали, что теперь «стали задерживать за телеграм-каналы, возбуждать уголовные дела и давать срок».

«Для правоохранительной системы и адвокатского сообщества в этом нет никакого прецедента, это обычные уголовные дела по факту вымогательства. Просто новая область применения и достаточно серьезные фамилии, которые создают иллюзию чего-то нового», — отметил Бициев.

Что касается перспектив, то, по мнению юриста, прогнозировать в текущей ситуации какие-либо правовые новшества на будущий год затруднительно, так как «каждый месяц происходят изменения, под которые мы вынуждены подстраиваться».

* признаны Минюстом России иноагентами

** деятельность организации признана нежелательной в России

*** ликвидированный иноагент; организация признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена