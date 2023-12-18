Оппозиция Сербии не сумела потеснить правящую коалицию во главе с Сербской прогрессивной партией президента Александра Вучича. Она находится у власти с 2012 года, а после внеочередных выборов в Народную скупщину (однопалатный парламент) только укрепила позиции.

Каков предварительный расклад

В ночь на понедельник 18 декабря глава государства объявил о победе коалиции «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться». После обработки более 95% бюллетеней она получает 46,3%, или 129 мандатов в 250-местном парламенте. Это уже абсолютное большинство. На парламентских выборах в 2022 году блок Вучича получил 44,22 % (120 мест).

У главных конкурентов — объединения оппозиционных сил «Сербия против насилия» — 23,6%, или 65 мест. На третьем месте — коалиция «Ивица Дачич — премьер Сербии» (6,6%, или 18 мест). Скорее всего, первый вице-премьер и глава МИД Дачич снова войдет в правительство с партией Вучича.

«Масштаб победы означает, что Вучич, который уравновешивает свои отношения с Западом сердечными связями с Кремлем, останется центральной фигурой для дипломатии США и ЕС на Западных Балканах», — признает Politico.

Александр Вучич и его партия обещают привести страну в ЕС, при этом не признают независимость Косово. Официальный Белград не собирается вводить санкции против Москвы.

Вучич согласился провести досрочные выборы под давлением оппозиции. Поводом стал всплеск насилия в мае — два случая стрельбы в белградской школе и в столичном пригороде. Оппозиционные силы надеялись хотя бы завоевать Белград, но, по предварительным прогнозам, они и тут проигрывают президентской партии.

Что говорят о нарушениях

Хотя Вучич недавно покинул пост главы CПП, он активно агитировал за свою партию. За 44 дня кампании он появился в телеэфире 45 раз, а его портретами был заклеен весь Белград. Критики считают, что тем самым президент использовал админресурс. Оппоненты обвиняют власть и в нарушениях в день выборов.

Миссия наблюдателей CRTA говорит о «каруселях» в Белграде — подвозе избирателей с заполненными бюллетенями, заявляет о случаях подкупа и присутствии посторонних лиц на участках. При этом группа наблюдателей подверглась нападению, а ее автомобиль расколотили бейсбольными битами на севере Сербии.

При этом члены Центральной избирательной комиссии России Людмила Маркина и Павел Андреев, которые ездили в Сербию как международные наблюдители, не выявили нарушений при посещении избирательных участков. Об этом Маркина сообщила агентству ТАСС.

Когда появится правительство

«Локальные оспаривания итогов могут быть, но вряд ли они будут глобальными. Эти внеочередные выборы для Вучича абсолютно выигрышные. Во-первых, его партия действительно набрала большинство голосов, чем он лишь укрепил свои позиции на фоне попыток оппозиции пошатнуть его положение. Во-вторых, Сербии теперь предстоит период формирования правящей коалиции и нового правительства. Это дает Вучичу определенный «тайм-аут» от западного давления, прежде всего, по Косово и антироссийским санкциям», — рассказал RTVI программный координатор Российского совета по международным делам (РСМД) Милан Лазович.

По словам эксперта, переходный период формирования правительства может затянуться вплоть до весны следующего года.

«Оппозиция показала тоже неплохие результаты. Оппозиционное движение «Сербия против насилия» заняло второе место после правящее партии СПП. Это лучший показатель оппозиции по сравнению с прошлыми выборами. Конечно, они захотят и в коалицию, и в новый состав правительства, будут добиваться максимальных преференций для себя», — заключил Лазович.