В Сербии 17 декабря проходят внеочередные выборы в парламент. Сербы выбирали депутатов в апреле 2022-го. Новое правительство действует в стране всего год. Но 1 ноября президент Александр Вучич объявил о решении распустить Народную скупщину (однопалатный парламент). Он пошел на этот шаг под давлением оппозиции. Эксперты называют нынешние выборы «самыми непредсказуемыми» за последние 20 лет. Подробности — в материале RTVI.

Зачем понадобились внеочередные выборы

Оппозиция требовала провести выборы с весны. Поводом стали два случая массовых убийств: 3 мая в белградской школе 13-летний Коста Кецманович застрелил 9 учеников и охранника, ранив еще семерых. На следующий день в пригороде Белграда 21-летний Урош Блажич открыл из автомата огонь по прохожим, 8 человек погибли, 14 — пострадали.

После этого в стране вспыхнули протесты, которые не прекращаются по сей день. Их называют самыми массовыми со времен падения Слободана Милошевича в 2000 году.

Недовольство граждан координирует движение «Сербия против насилия», куда вошли оппозиционеры. Они утверждают, что власти не справляются с разгулом преступности.

Из кого выбирают

В скупщине развернется борьба за 250 мест. Одновременно с парламентскими состоятся и местные выборы в 65 городах и муниципалитетах. Все взоры направлены на столицу — Белград. Там особенно сильны протестные и оппозиционные настроения.

В одном «углу ринга» — правящая коалиция во главе с Сербской прогрессивной партией (СПП) Вучича. Формально Вучич ушел с поста лидера СПП, но остается ее лицом. В союзе с ним выступают, к примеру, социалисты первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича.

Правящие силы поддерживают курс на вступление Сербии в ЕС, но не готовы признать независимость Косово. Также Белград воздерживается от военных поставок Украине (хотя и осуждает действия Москвы) и не вводит санкции против России. Правда, как отмечает Politico, последней деликатной темы политики предпочитают не касаться.

В другом «углу» — расколотая оппозиция. Проевропейский лагерь возглавляет Партия свободы и справедливости экс-мэра Белграда и олигарха Драгана Джиласа. В уходящем парламенте у них было около 40 мест. Это объединение, главным образом, экологов и левых.

Джилас — за европейский курс Сербии, хочет «примирить сербов и албанцев в Косово» (признавать независимость автономного края он тоже не готов). А еще он против нейтралитета Белграда в украинском конфликте и выступает за «частичные санкции» против Москвы. «Большинство стран Европы ввело санкции против России. А Сербия остается островом», — сетует Джилас, хотя обострять отношения с Россией он, судя по всему, тоже не хотел бы.

Второй лагерь — правые националисты. Они за семейные ценности, против абортов и однополых браков. Консерваторы не хотят вести страну в ЕС, если ради этого придется отказаться от Косово. У них было около 20 мест в скупщине.

Нежелание вступать в НАТО, пожалуй, единственный пункт повестки, который объединяет все политические силы в стране. Бомбардировки Югославии в республике не забыты. Впрочем, это не мешает официальному Белграду принимать участие в партнерских программах Североатлантического альянса.

Местные эксперты признают, что явного и очевидного соперника у политической силы Вучича пока не наблюдается, хотя не исключают никаких сюрпризов.

Чем занят Вучич

Хотя нынешние выборы — не президентские, Александр Вучич активно участвует в кампании. Он лично продвигает свои партию через СМИ и даже в TikTok, где у него свой аккаунт.

Вместе с министрами он поедает «завтрак для бедных» в виде йогурта и булки с майонезом и дешевой колбасой. «Тем самым президент хвастается, что этот доступный пир служит доказательством того, как его правительство снизило цены для бедных сербов», — отмечает Politico. Вучич также охотно демонстрирует скромную продуктовую корзину со стиральным порошком, яблочным соком и картошкой.

«Этот образ скромного и внимательного национального лидера транслируется через дружественные правительству СМИ, которые оставались главным оружием Вучича в преддверии воскресных всеобщих выборов. Так что у Сербской прогрессивной партии немного шансов проиграть 17 декабря — как раз во многом благодаря умело созданному медийному имиджу президента», — признает издание.

А еще президент хвастается, что предоставил сербское гражданство английскому актеру Рэйфу Файнсу из фильмов о Гарри Поттере. «Знаете ли вы, что лорд Волан-де-Морт — серб?» — шутит Вучич.