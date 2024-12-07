Автобус с 26 пассажирами опрокинулся в кювет на автодороге К-17Р в Новосибирской области, сообщила региональная Госавтоинспекция. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции и следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, ДТП произошло 7 декабря около 10:30 по местному времени. Водитель — мужчина 1959 года рождения — потерял управление, когда перевозил пассажиров между поселками Садовый и Верх-Тула по трассе «Новосибирск — Кочки — Павлодар». В результате автобус КАВЗ выехал с проезжей части и «совершил съезд к кювет с последующим опрокидыванием».

По данным ГИБДД по Новосибирской области, все пассажиры автобуса были совершеннолетними и ехали на мероприятие. Двое из них после аварии обратились за медицинской помощью. «Возраст и характер травм пострадавших уточняется», — заявили в полиции.