Прощание со Львом Рубинштейном. Фотогалерея

17 января 2024 года, Москва. В ДК «Рассвет» состоялось прощание с поэтом Львом Рубинштейном. Он скончался 14 января в возрасте 76 лет, проведя несколько дней в реанимации НИИ им. Склифосовского после наезда автомобиля. Все это время он находился в глубокой коме, в крайне тяжелом состоянии. Сообщения о смерти поэта появились в соцсетях еще 12 января, но его представители выступили с опровержением.

Рубинштейн попал под машину 8 января на улице Образцова, переходя дорогу по зебре. Пешеходный переход был нерегулируемым, но водитель Volkswagen, приближаясь к нему, не снизил скорость и не успел затормозить. Поэт получил множественные переломы и повреждения внутренних органов, а также черепно-мозговую травму, вызвавшую отек мозга. В отношении сбившего его автомобилиста возбудили уголовное дело.

Лев Рубинштейн родился в Москве 19 февраля 1947 года, окончил филологический факультет МГГУ им. Шолохова и считается одним из основоположников и лидеров московского концептуализма. Публиковаться он начал на Западе, а на родине его стали издавать лишь в конце 1980-х годов. Поэт широко известен своей общественной деятельностью.