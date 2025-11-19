36% взрослых россиян слушают музыку, популярную среди поколения зумеров (16-24 лет). Такие данные получены в результате исследования, проведенного аналитиками холдинга «МТС Медиа» в октябре 2025 года совместно с онлайн-кинотеатром KION и сервисом «МТС Музыка» к выходу нового сезона сериала «Пингвины моей мамы».

Исследование выявило парадокс: хотя большинство респондентов фактически слушает современные треки 2020-2025 годов, своей любимой музыкой они называют композиции 1990-х. Возрастные различия проявляются четко: молодежь 16-24 лет предпочитает песни 2010-х и актуальные хиты, поколение 36-45 лет чаще слушает 1990-е и 2000-е, а респонденты 56-65 лет остаются верны музыке 1960-1980-х годов.

Среди самых популярных молодых артистов россияне выделили Люсю Чеботину, Ваню Дмитриенко, Женю Трофимова, JONY и MACANA. В то же время старшее поколение отдает предпочтение Михаилу Шуфутинскому, Валерию Кипелову и Татьяне Булановой.