Аналитики VK Education провели опрос среди российских студентов и выяснили, какие цели они ставят перед собой в новом учебном году. 43% респондентов планируют осваивать новые компетенции — иностранные языки, искусственный интеллект и профессиональный софт, сообщает пресс-служба VK. 62% опрошенных входят в учебный год с уверенностью или спокойствием, а главной задачей для 52% стал поиск баланса между учебой, работой и личной жизнью.

Среди других целей на предстоящий год лидирует успешное закрытие сессий — её ставят перед собой 55% студентов. Расширить круг общения планируют 39%, участвовать в проектах и налаживать полезные связи — 37%, найти стажировку или работу, совместимую с учёбой, — 36%. Вуз для студентов — это не только способ получить диплом: 62% воспринимают его как возможность наладить нужные знакомства, 48% — как старт карьеры, 45% — как шанс прожить яркую студенческую жизнь, а 36% — как пространство для поиска своего призвания.

Ключевым вызовом нового учебного года студенты назвали риск выгорания (56%). На втором месте — поиск стажировки или работы мечты (48%). Еще 40% готовы принять вызов «не сравнивать себя с другими и идти своим путём», а 36% хотят освоить новые инструменты и начать использовать ИИ в учёбе. Каждый третий студент (33%) намерен улучшить академические результаты, а 21% хотят разобраться, точно ли они выбрали подходящую специальность.

35% студентов относятся к началу года без особых эмоций, 27% — с уверенностью и настроем на успех, а каждый пятый (19%) — с эйфорией. По сравнению с прошлым годом отношение к учёбе стало более осознанным и ответственным у 26% опрошенных, ещё у 26% осталось примерно таким же. В то же время 19% признались, что стали относиться к учёбе более безразлично.

В поиске опоры в новом учебном году большинство студентов (40%) рассчитывают прежде всего на себя. На втором месте — искусственный интеллект и нейросети: их выбрали 25% респондентов. Семью и партнёра назвали 15%, друзей и одногруппников — 14%, преподавателей и кураторов — 5%. Онлайн-опрос VK Education был проведён в августе 2026 года среди 1 тыс. российских студентов в возрасте от 18 до 25 лет.