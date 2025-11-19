26 ноября 2025 года в жилом квартале «Золотой» на Софийской набережной состоится конференция AGA TALKS: кризисная стратегия перезагрузки арт‑рынка. Мероприятие приурочено к пятилетию Ассоциации галерей и нацелено на анализ вызовов и поиск практических стратегий для развития отрасли.

Конференция соберет профессионалов арт-рынка, экспертов и международных партнеров. В рамках мероприятия будут представлены результаты масштабного исследования российского арт-рынка, проведенного Ассоциацией галерей совместно с «Пачоли Консалтинг». Исследование позволит оценить российский рынок в сравнении с международными практиками.

Программа включает три секции. В первой, «Глобальный контекст: антикризисные уроки», будет рассмотрен международный опыт преодоления кризисов. Вторая секция, «Аналитика российского арт-рынка: измеряя «неизмеримое»», будет посвящена презентации исследования и круглому столу «От исследования к действию». Третья секция, «Вызовы российского арт-рынка», включает дискуссии о ценообразовании и интеграции искусства в музейные коллекции. Открытые дискуссии сопровождаются онлайн-трансляцией, для участия требуется регистрация.

По словам Александра Шарова, председателя правления Ассоциации галерей, конференция призвана ответить на вопрос, как адаптироваться к текущим реалиям и использовать открывающиеся возможности. Софья Троценко, член правления Ассоциации, отмечает, что исследование создает опорную точку для стратегического развития отрасли. Среди спикеров заявлены Алина Крюкова, Алексей Веселовский, Сергей Попов и другие эксперты.