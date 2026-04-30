Россия продемонстрирует «адекватный ответ» в случае, если Польша начнет испытывать свое вооружение в условиях реальных боевых действий на Украине. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, комментируя Life.ru слова заместителя министра обороны Польши Цезари Томчика об Украине как «уникальном полигоне».

Депутат отметил, что многое будет зависеть от того, перейдет ли Варшава от слов к действиям. В случае, если польские вооружения все же поступят для испытания в бою на территорию Украины, минимальным ответом со стороны России может стать уничтожение мест их производства, сказал Соболев.

В то же время, отметил он, если эти планы останутся на уровне риторики, то существенных шагов ожидать не стоит.

Соболев считает, что Польша демонстрирует «навязчивое желание» принять участие в конфликтах, направленных против России, на протяжении нескольких веков, ссылаясь при этом на различные события в истории от захвата Москвы в эпоху Смутного времени, до вторжения в Советскую Россию в 1920 году.

Депутат также выразил уверенность в том, что в текущей обстановке Варшава демонстрирует приверженность общеевропейской антироссийской политике, обладая наибольшим опытом войн с Россией среди стран ЕС.

«Вот они и оказываются на переднем крае. Наш ответ в случае их испытаний последует немедленно», — заключил Соболев.

В интервью PAP замминистра обороны Польши Цезари Томчик назвал Украину «уникальным полигоном» для испытаний из-за контактов Киева с армиями других стран. Он также отметил укрепление взаимодействия между двумя странами в сфере беспилотных технологий и предложил испытывать произведенное в Польше оружие сперва на местных полигонах, а вслед за этим — в условиях реальных боевых действий на Украине.