В Москве 26 марта в аукционном доме ARTInvestment открылась выставка-аукцион «Первые имена». На ней представлено более 50 работ выдающихся российских мастеров XIX-XX веков. Выставка продлится до 29 марта, когда будут подведены итоги онлайн-аукциона.

В экспозиции представлены картины Ивана Айвазовского, Наталии Гончаровой, Николая Рериха, Аполлинария Васнецова, Ильи Репина и других художников. Самая дорогая картина — «Крымский пейзаж» Ивана Айвазовского, она оценивается в 75 млн рублей.

«Эта работа интересна тем, что она, во-первых, относится к лучшему периоду Айвазовского — шестидесятым годам. Несмотря на то что этот период в его творчестве называют «розовым» и мы ждем розовых тонов, здесь мы видим лес и небольшой кусочек моря, что очень редко встречается в работах художника», — рассказал RTVI руководитель аукционного дома ARTinvestment Егор Молчанов. Он также отметил, что русскую классику покупают чаще всего, но популярностью также пользуется и русский авангард шестидесятых годов прошлого века.

Часть вырученных от аукциона средств передадут в Российский красный крест в помощь семьям погибших и пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».