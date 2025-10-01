Знаменитый британский актер Гари Олдман, известный по фильмам «Дракула», «Темный рыцарь» и «Гарри Поттер», официально получил рыцарское звание. Церемония посвящения состоялась во вторник в Виндзорском замке, о чем сообщил Кенсингтонский дворец в официальном заявлении от имени принца Уэльского Уильяма, который лично провел обряд.

67-летний Олдман был удостоен этой чести за заслуги в области театрального и кинематографического искусства по случаю дня рождения короля Карла III. Правительство Великобритании отметило огромный вклад актера в популяризацию национального кинематографа и укрепление имиджа страны на международной арене. В заявлении принца Уильяма говорится: «Спасибо вам, сэр Гари Олдман, за десятилетия незабываемых выступлений».

Сам актер признался, что церемония произвела на него глубокое впечатление. Он назвал это событие уникальным и заявил, что даже получение «Оскара» меркнет по сравнению с рыцарским званием. Награда стала признанием его 45-летней карьеры, в ходе которой он создал множество знаковых образов — от Сириуса Блэка и комиссара Гордона до Уинстона Черчилля. Гари Олдман является обладателем множества престижных наград, включая премию «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в фильме «Темные времена» (2017). Актер также удостоен нескольких номинаций на премии BAFTA и Эмми. За 45-летнюю карьеру он снялся в более чем 90 фильмах.

Для самого Олдмана, назвавшего свою профессию «самой прекрасной работой в мире», рыцарство стало высшим признанием его многолетнего служения искусству.

Ранее россияне назвали фильм «Дракула» Фрэнсиса Форда Копполы с Гари Олдманом в главной роли самой удачной экранизацией одноименного романа Брэма Стокера.