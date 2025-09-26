Россияне считают фильм «Дракула» Фрэнсиса Форда Копполы с Гари Олдманом самой удачной экранизацией одноименного романа Брэма Стокера. Такое исследование провели книжный сервис Литрес и федеральная сеть книжных магазинов «Читай-Город» по случаю выхода в российский прокат новой версии «Дракулы», снятой режиссёром Люком Бессоном.

В опросе приняли участие более 700 пользователей из разных городов России. На втором месте по популярности оказалась кинолента с Гари Шором, а третье место занял сериал с участием Джонни Кэмпбелла, Пола Макгигана и Дэймона Томаса.

Исследование также показало, что 84% опрошенных регулярно обращаются к литературе о вампирах, при этом 60% предпочитают произведения в жанре фэнтези, а 49% — книги ужасов. Более половины респондентов отдают предпочтение книгам, действие которых происходит в прошлом (до XX века). Кроме того, за две недели после выхода фильма продажи романа Брэма Стокера выросли на 80%.

Фильм «Дракула» вышел в российский прокат 11 сентября и до сих пор идет в кино. Главные роли в картине исполнили Калеб Лэндри Джонс и Зои Блю. Люк Бессон во многом опирался на оригинальный роман, однако некоторые элементы он позаимствовал из более ранних экранизаций.