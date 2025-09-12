11 сентября в российский прокат вышел новый фильм Люка Бессона «Дракула», основанный на романе Брема Стокера. О том, каким получился фильм и стоит ли его сравнивать с другими вампирскими историями, рассказала кинокритик Элиза Данте.

О чем фильм

Кадр из фильма «Дракула» / LBP Productions

Пока молодой князь Влад и его любимая жена Элизабета наслаждаются друг другом и своей любовью, с востока надвигаются вражеские войска. Влада вырывают из объятий возлюбленной, чтобы он вел армию своего княжества и во имя бога разбил врагов. Элизабету в это время отсылают из замка ради ее же безопасности, однако именно в момент, когда княгиня пересекала лес со свитой, на нее напали и убили все те же враги, с которыми сражался Влад.

Узнав о смерти любимой, Влад обезумел, убил епископа и проклял бога. После этого высшие силы отняли у него возможность умереть. После тщетных попыток самоубийства Влад решил дождаться перерождения любимой и отыскать ее в новой ипостаси. Князь отправился путешествовать по миру, чтобы создать аромат, способный влюбить в себя любую.

Однако и это ему не помогло забыть о своей потере. Влад решил искать новое воплощение Элизабеты с помощью помощников — покусанных красоток, превращенных в вампиров. Сам же он засел в замке Валахии, дожидаясь вестей.

Кто создатели

Shanna Besson / LBP — Europacorp / TF1 Films Production / SND

Люк Бессон рассказывал во многих интервью, что познакомился с Калебом Лэндри Джонсом во время съемок своего предыдущего фильма «Догмен». Режиссеру так понравилась игра актера, что он стал придумывать, кого еще мог бы сыграть Лэндри Джонс, и во время брейншторма всплыл образ Дракулы.

«Это второй фильм, который я снимаю с Калебом: мы близки и доверяем друг другу. Главным для него было найти отправные точки, за которые можно зацепить своё воображение: голос и акцент, первый набросок персонажа, пурпурный костюм, туфли на каблуках, придающие герою чуть гротескный вид. Калеб занимался с румынским тренером по речи и после нескольких попыток наконец нашёл нужную интонацию. Дальше всё пошло своим чередом. Он впервые надел костюм — и движения, пластика тела появились естественно: дендистская осанка, плавные, нарочито медленные жесты. С гримом Калеб вывел образ на совершенно новый уровень. Помню, как однажды, ещё в процессе подготовки, он встал в четыре утра, прошёл грим, надел костюм — и, покинув цех, напугал людей до визга. Как только он нашёл нужный голос, то уже не выходил из образа до самого конца съёмок, разговаривая с тем самым румынским акцентом даже за ужином», — делился режиссер.

Дракула в исполнении австралийского актера получился чарующим, трогательным и убедительным. То же можно сказать и о Зои Блю, сыгравшей Элизабету и Мину, — между героями чувствуется химия, а в их любовь хочется верить.

На что это похоже

Shanna Besson / LBP — Europacorp / TF1 Films Production / SND

Естественно, Люк Бессон во многом опирался на оригинальный роман, однако некоторые элементы он позаимствовал из более ранних экранизаций. Например, грим Дракулы, оставшегося без крови, и сцены в замке отсылают к «Носферату» Фридриха Вильгельма Мурнау — первой киноадаптации романа Стокера. Бессон позаимствовал немало из фильма Копполы: длинноволосого князя-романтика, чей облик меняется.

Сам же романтический образ Дракулы, вампира, обреченного на нежеланную вечную жизнь, взят из экранизации Фрэнсиса Форда Копполы, где роль обаятельного и пугающего князя Валахии исполнил Гэри Олдмен. Те же длинные волосы, высокая прическа, страстные сцены с Миной. «Дракулу» Бессона сравнивают и с «Сумерками» Кэтрин Хардвик, где Роберт Паттинсон сыграл одержимого любовью вампира.

Еще одной необычной отсылкой в версии Бессона стал «Парфюмер» Тома Тыквера — Дракула так же, как и Жан-Батист Гренуй, ищет идеальный аромат, способный сводить с ума. Даже сцена в монастыре, когда постаревший Влад выливает на себя весь флакон эссенции, копирует финальный эпизод «Парфюмера» — толпа буквально пожирает героя, засасывая его в воронку страсти.

Кому стоит смотреть

Shanna Besson / LBP — Europacorp / TF1 Films Production / SND

Фильм получился неоднозначным: с одной стороны, Бессон рассказывает красивую готическую сказку о любви в духе Гильермо дель Торо, с другой — не все режиссерские решения кажутся на этом пути оправданными. Например, герой Кристофа Вальца кажется в этой композиции инородным — его линия выбивается из общего романтического тона. Однако произведение Бессона можно воспринимать как метамодернистское высказывание: он строит фильм на отсылках к отсылкам, что может кого-то раздражать, а кому-то, наоборот, покажется изобретательным.

Так или иначе, Бессона нельзя обвинить в дурновкусии — его фильм получился завораживающе красивым. Его Дракула неоднозначен и многогранен: он и отважный рыцарь со шлемом-драконом, и скорбящий вдовец, и одержимый безумец; он и нежный влюбленный юноша, и проживший 400 лет мудрец; он и беспокойный демон, и жестокий кровопийца. «Дракула» — интересная, красочная сказка, которой хочется любоваться.