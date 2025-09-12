11 сентября в российский прокат вышел новый фильм Люка Бессона «Дракула», основанный на романе Брема Стокера. О том, каким получился фильм и стоит ли его сравнивать с другими вампирскими историями, рассказала кинокритик Элиза Данте.

О чем фильм

Пока молодой князь Влад и его любимая жена Элизабета наслаждаются друг другом и своей любовью, с востока надвигаются вражеские войска. Влада вырывают из объятий возлюбленной, чтобы он вел армию своего княжества и во имя бога разбил врагов. Элизабету в это время отсылают из замка ради ее же безопасности, однако именно в момент, когда княгиня пересекала лес со свитой, на нее напали и убили все те же враги, с которыми сражался Влад.

Узнав о смерти любимой, Влад обезумел, убил епископа и проклял бога. После этого высшие силы отняли у него возможность умереть. После тщетных попыток самоубийства Влад решил дождаться перерождения любимой и отыскать ее в новой ипостаси. Князь отправился путешествовать по миру, чтобы создать аромат, способный влюбить в себя любую.

Однако и это ему не помогло забыть о своей потере. Влад решил искать новое воплощение Элизабеты с помощью помощников — покусанных красоток, превращенных в вампиров. Сам же он засел в замке Валахии, дожидаясь вестей.

Кто создатели

Люк Бессон рассказывал во многих интервью, что познакомился с Калебом Лэндри Джонсом во время съемок своего предыдущего фильма «Догмен». Режиссеру так понравилась игра актера, что он стал придумывать, кого еще мог бы сыграть Лэндри Джонс, и во время брейншторма всплыл образ Дракулы.

«Это второй фильм, который я снимаю с Калебом: мы близки и доверяем друг другу. Главным для него было найти отправные точки, за которые можно зацепить своё воображение: голос и акцент, первый набросок персонажа, пурпурный костюм, туфли на каблуках, придающие герою чуть гротескный вид. Калеб занимался с румынским тренером по речи и после нескольких попыток наконец нашёл нужную интонацию. Дальше всё пошло своим чередом. Он впервые надел костюм — и движения, пластика тела появились естественно: дендистская осанка, плавные, нарочито медленные жесты. С гримом Калеб вывел образ на совершенно новый уровень. Помню, как однажды, ещё в процессе подготовки, он встал в четыре утра, прошёл грим, надел костюм — и, покинув цех, напугал людей до визга. Как только он нашёл нужный голос, то уже не выходил из образа до самого конца съёмок, разговаривая с тем самым румынским акцентом даже за ужином», — делился режиссер.

Дракула в исполнении австралийского актера получился чарующим, трогательным и убедительным. То же можно сказать и о Зои Блю, сыгравшей Элизабету и Мину, — между героями чувствуется химия, а в их любовь хочется верить.

На что это похоже

Естественно, Люк Бессон во многом опирался на оригинальный роман, однако некоторые элементы он позаимствовал из более ранних экранизаций. Например, грим Дракулы, оставшегося без крови, и сцены в замке отсылают к «Носферату» Фридриха Вильгельма Мурнау — первой киноадаптации романа Стокера. Бессон позаимствовал немало из фильма Копполы: длинноволосого князя-романтика, чей облик меняется.

Сам же романтический образ Дракулы, вампира, обреченного на нежеланную вечную жизнь, взят из экранизации Фрэнсиса Форда Копполы, где роль обаятельного и пугающего князя Валахии исполнил Гэри Олдмен. Те же длинные волосы, высокая прическа, страстные сцены с Миной. «Дракулу» Бессона сравнивают и с «Сумерками» Кэтрин Хардвик, где Роберт Паттинсон сыграл одержимого любовью вампира.

Еще одной необычной отсылкой в версии Бессона стал «Парфюмер» Тома Тыквера — Дракула так же, как и Жан-Батист Гренуй, ищет идеальный аромат, способный сводить с ума. Даже сцена в монастыре, когда постаревший Влад выливает на себя весь флакон эссенции, копирует финальный эпизод «Парфюмера» — толпа буквально пожирает героя, засасывая его в воронку страсти.

Кому стоит смотреть

Фильм получился неоднозначным: с одной стороны, Бессон рассказывает красивую готическую сказку о любви в духе Гильермо дель Торо, с другой — не все режиссерские решения кажутся на этом пути оправданными. Например, герой Кристофа Вальца кажется в этой композиции инородным — его линия выбивается из общего романтического тона. Однако произведение Бессона можно воспринимать как метамодернистское высказывание: он строит фильм на отсылках к отсылкам, что может кого-то раздражать, а кому-то, наоборот, покажется изобретательным.

Так или иначе, Бессона нельзя обвинить в дурновкусии — его фильм получился завораживающе красивым. Его Дракула неоднозначен и многогранен: он и отважный рыцарь со шлемом-драконом, и скорбящий вдовец, и одержимый безумец; он и нежный влюбленный юноша, и проживший 400 лет мудрец; он и беспокойный демон, и жестокий кровопийца. «Дракула» — интересная, красочная сказка, которой хочется любоваться.