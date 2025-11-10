Джаред Падалеки и Мэтт Чукри, сыгравшие возлюбленных Рори Гилмор в культовом сериале «Девочки Гилмор», неожиданно высказались о вечном споре поклонников между командами Дина, Джесса и Логана. Интервью было приурочено к 25-летию шоу и опубликовано в специальном выпуске People «Самый сексуальный мужчина года».

Наибольшей неожиданностью стало признание Джареда Падалеки, исполнившего роль первого бойфренда Рори — Дина Форестера. Несмотря на то, что его персонаж постоянно конфликтовал с Джексоном, актер заявил: «Как это ни смешно, я за Джесса. Понимая сериал и зная, на каком этапе жизни была Рори… Все они были неидеальны, но сегодня я за Джесса». Любопытно, что Мило Вентимилья, сыгравший самого Джесса, как известно, поддерживает команду Дина.

Мэтт Чукри, воплотивший на экране образ Логана Хантцбергера — самого серьезного партнера Рори, ответил в характерной для своего персонажа уверенной манере: «Мое мнение со временем изменилось. После выхода возрожденного сезона на Netflix я думаю, что если бы Логан изменил свою жизнь, он мог бы вернуться к Рори». Актер намекает на события мини-сериала «Год из жизни», где его персонаж, несмотря на помолвку с другой женщиной, продолжает тайные отношения с Рори.

Мнение Чукри перекликается с позицией Келли Бишоп, сыгравшей Эмили Гилмор, которая ранее однозначно высказалась за Логана: «В Логане было что-то особенное. В его игре была мужественность, тогда как другие парни казались мальчиками».

Споры о том, кто был лучшей парой для Рори Гилмор, не утихают среди поклонников сериала уже 25 лет. Дин олицетворял первую юношескую любовь, Джекс — бунтарский дух и интеллектуальное родство, а Логан — взрослые отношения и осознанный выбор. Неожиданные признания актеров добавляют новые грани в эту дискуссию, доказывая, что даже спустя четверть века «Девочки Гилмор» продолжают волновать аудиторию.