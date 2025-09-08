Стриминговый сервис Amazon Prime Video официально запустил в производство сериал по мотивам культовой видеоигры Life Is Strange. Как сообщает Variety, шоураннером и сценаристом экранизации выступит Чарли Ковелл, соавтор сериалов «Конец ***го мира» и «Каоса».

По официальному синопсису, сериал повторит сюжет оригинальной игры 2015 года. В центре повествования окажется Макс — студентка-фотограф, которая обнаруживает у себя способность отматывать время назад, спасая жизнь своей лучшей подруге детства Хлое. Вместе девушки начинают расследовать таинственное исчезновение однокурсницы и сталкиваются с мрачными тайнами своего города. Их ждет невозможный выбор между жизнью и смертью, который навсегда изменит их судьбу.

«Для меня огромная честь адаптировать Life Is Strange. Я давняя поклонница игры и не могу дождаться момента, когда смогу поделиться историей Макс и Хлои как с фанатами, так и с новой аудиторией», — сказала Ковелл.

Производством займутся компании Square Enix, владеющая правами на игру, а также Story Kitchen и LuckyChap Entertainment совместно с Amazon MGM Studios. Продюсеры из Story Kitchen отметили, что адаптация этой любимой истории назревала «почти десять лет». Однако сценарист оригинала Кристиан Дивайн в социальных сетях заявил, что создателей игры не привлекли к работе над проектом.

Оригинальная Life Is Strange, разработанная студией DontNod Entertainment, вышла в 2015 году, собрала более 20 миллионов игроков и получила множество наград, включая BAFTA Games Award. Игра была высоко оценена критиками за глубокий сюжет, атмосферу и эмоциональную подачу. Актёрский состав и дата выхода сериала пока не объявлены.