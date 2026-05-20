До 28 июня в новом пространстве галереи современного искусства Елены Паршиной и Надежды Аванесовой PA Gallery на Волхонке проходит персональная выставка Андрея Сяйлева «Время дует. Возмущение материи». Познакомьтесь с творчеством художника через виртуальный гид, но не упустите возможность увидеть работы вживую — это действительно стоит того.

«Бесплатного времени нет»

Это фраза, найденная на паркомате одного из аэропортов, которая была выгравирована на старом кирпиче-редимейде. Работа предстает в качестве капсулы или скрижали, в которую погружена максима «Бесплатного времени нет», задающая зрителю необходимое настроение для восприятия выставки.

«Ускоритель времени»

Обычный на первый взгляд вентилятор чутко реагирует на присутствие зрителя в зале. По мере приближения зрителя к объекту вентилятор начинает возмущенно набирать обороты, усиленно работая лопастями.

Подойдя ближе, зритель замечает: в центр вентилятора имплантированы часы со стрелками. Чем ближе подходит зритель, тем сильнее дует вентилятор и крутятся стрелки часов в унисон с его лопастями.

Зритель становится соучастником процесса. Он порождает импульс, который, в свою очередь, вводит в экспозицию термин потока.

«Возмущения материи»

В следующем зале, напротив друг друга, расположились работы из серии «Возмущения материи», которые являются «художественными рамками».

Между ними закавычено пространство. Левые кавычки — осторожный просвет, подобно приоткрытому глазу после сна, смотрящему сквозь ресницы на внешний мир. Подобно случайно вспыхнувшей лакуне на поверхности бурного потока, несущего из точки А в точку Б слои водорослей, которые полностью застилают собой его поверхность.

Правые кавычки — противоположность левым. Перед зрителем циклопический просвет, озаряющий собой масштаб потока.

«Псевдоморфозы»

В четвертом зале зритель встречается с работами из серии «Псевдоморфозы».

Подобно кабинету редкостей в историческом музее, перед ним предстает коллекция странных археологических находок. Они напоминают головные уборы, в которых угадывается модель иерархии. Объекты — часть возможных исторических наслоений, неслучившегося будущего, хоть и выглядят как артефакты прошедших эпох.

Их историческая достоверность (псевдоморфизм) кроется в подходе создания, воспроизводящем геологические процессы. Органика замещается минералами, превращая эпидермис истории в скульптуры.

«Кирпичи реальности»

Пятый зал расставляет ориентиры. «Верх и низ», «прошлое и настоящее» становятся осязаемы. Материя уплотняется, создаются схемы, структуры, нарративы.

Сорок кирпичей — библиотека опыта человечества, создание которой делегировано искусственному интеллекту. Девять различных нейронных сетей, в хронологическом порядке, коллективно составили шкалу основных трудов коллективного человека об опыте описания мира. От «Эпоса о Гильгамеше» до «Свода работ об искусственном интеллекте».

Фонтан «Текущий момент»

Работа, которую можно увидеть в первом пространстве PA Gallery на Тверской, 3 в рамках продолжения экспозиции, представляет собой реди-мейд — уличную колонку с ведром. Название объекта отсылает к легендарному «Фонтану» Марселя Дюшана, к которому подобная оптика и восходит. Радикально сбрасывая с искусства все лишнее, она оставляет зрителя один на один с процессуальностью собственных ощущений от видимого.

Процесс, как и следует из названия «Текущий момент», является основным содержанием произведения. Центральный элемент его композиции — непрерывный поток жидкости, считываемый как поэтическая рифма «вода = время».

Во всех работах присутствует фактор некоего «чуда», которое видит зритель. В данном случае это бесконечный цикл льющейся воды, которая, разбиваясь на отдельные капли, наполняет ведро, в свою очередь парадоксально ненаполняемое.