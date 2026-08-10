«Шепот сердца» студии Ghibli в новой 4K-реставрации, боди-хоррор «Ешь, молись, худей», инсталляция-спектакль «Радость-свадьба» с костюмами Андрея Бартенева и выставка художниц XX столетия «Не только музы» в Postrigay Gallery. А также международный гастрофестиваль «Тайгастро» и ещё 10 выставок в Москве. Рассказываем, что посмотреть с 10 по 16 августа.

«Не только музы»

Наталья Гончарук «Без названия»

С 15 августа по 20 сентября в арт-пространстве «КУБ» на Тверской Postrigay Gallery представит групповую выставку «Не только музы». В экспозиции — работы Лидии Мастерковой, Валентины Кропивницкой, Ольги Потаповой, Натальи Гончарук и Марии Раубе-Горчилиной — художниц, чьи имена важны для истории русского искусства, но часто упоминаются в паре с их известными мужьями и спутниками. Куратор и основательница галереи Анастасия Постригай отмечает: «Ни одна из них не была только тенью рядом с известным именем. Здесь они проявятся не как музы и спутницы, а как мастера с уникальным высказыванием». В экспозиции — плотные цветовые холсты Мастерковой, фантастические миры Кропивницкой, абстрактный экспрессионизм Гончарук, работы Потаповой и Раубе-Горчилиной, чья собственная биография оставалась в тени роли хранительницы.

«Шепот сердца»

Кадр из фильма «Шепот сердца», реж. Ёсифуми Кондо

Кинопрокатная компания Vereteno совместно с RWV Film выпускает в кинотеатрах 13 августа культовое романтическое аниме студии Ghibli «Шепот сердца» в новой 4K-реставрации. Это единственная полнометражная работа режиссёра Ёсифуми Кондо, сценарий и раскадровки к которой создал Хаяо Миядзаки по мотивам одноимённой манги Аой Хираги.

14-летняя Сидзуку Цукисима живёт в Токио, обожает читать и мечтает найти своё призвание. В библиотечных формулярах она постоянно замечает одно и то же имя — Сэйдзи Амасава. Незнакомец оказывается одноклассником, который, как выясняется, тоже берёт те же книги. Постепенно их случайная связь перерастает в нечто большее: стремление Сэйдзи стать скрипичным мастером пробуждает в Сидзуку желание тоже найти свой путь. Она начинает писать историю о загадочном коте Бароне — статуэтке из антикварной лавки, которая станет одним из самых узнаваемых символов вселенной Studio Ghibli.

«Ешь, молись, худей»

Кадр из фильма «Ешь, молись, худей», реж. Натали Эрика Джеймс

Кинопрокатная компания Уорлд Пикчерз выпускает 13 августа в российских кинотеатрах провокационный боди-хоррор «Ешь, молись, худей» режиссёра Натали Эрики Джеймс («Реликвия», «Квартира 7А»). Специальные показы картины пройдут 11 и 12 августа в Москве в кинотеатрах «Синема Парк Европейкий» и «Пионер», а в Санкт-Петербурге — в «Формула кино Галерея» и в «Великан Парк».

По сюжету студентка-медик Хана в погоне за идеальной фигурой увлекается экспериментальным методом похудения с использованием человеческих останков — но чем стройнее она становится, тем ненасытнее преследующее её существо. Фильм, который критики сравнивают с «Субстанцией» Корали Фаржа, получил 70% на Rotten Tomatoes и был показан на фестивалях в Санденсе и Берлинале.

В ролях — Мидори Фрэнсис («Анатомия страсти»), Даниэль Макдональд («Птичий короб», «Леди Бёрд»), Мадлен Мэдден («Пикник у висячей скалы») и Роберт Тейлор («Матрица»). Режиссёр описывает фильм как «Портрет Дориана Грея, но вместо картины — человеческий пепел».

«Радость-свадьба»

Инсталляция «Радость-свадьба»

С 13 августа по 20 сентября в культурном пространстве ТОН-ЦЕНТР покажут тотальную аудиовизуальную инсталляцию «Радость-свадьба с подменой невесты и другими происшествиями» — спектакль без живых актеров, где главные роли исполняют костюмы-скульптуры Андрея Бартенева, вращающиеся декорации и многоканальная музыка Владимира Раннева. Либретто Жени Некрасовой переводит древние свадебные обряды на язык современной интонации и абсурда. В фойе параллельно откроется выставка «Андрей Бартенев. Десерт футуриста, или Гвозди в сметане». Оба проекта войдут в параллельную программу ярмарки Cosmoscow.

«А было ли это с нами?»

Иван Глазков, работа из серии «Сувениры»

До 29 августа в галерее ART&BRUT можно увидеть групповой проект «А было ли это с нами?», в рамках которого три художника выступят одновременно в роли авторов и кураторов. Таша Артзолотое, Иван Глазков и Андрей Ковязин представили три самостоятельные живописные серии, объединённые общим ощущением лета как внутреннего состояния, а не календарного периода. Андрей Ковязин покажет серию «10 секунд», посвящённую природе воспоминаний; Таша Артзолотое — «Зелёные элегии» о мимолётности летнего момента; Иван Глазков — «Сувениры», обращённые к детским впечатлениям от деревенского лета.

«Тайгастро»

«Тайгастро»

С 25 июля по 16 августа в шестой раз пройдет международный гастрономический фестиваль «Тайгастро». Организатор — команда красноярского ресторана Tunguska. В этом году в фестивале примут участие более 500 ресторанов из шести стран.

Что посмотреть на фестивале ТАЙГАСТРО: события культурной программы

Главной площадкой станет Красноярск. 25 и 26 июля во дворе креативного кластера «Квадрат» состоится праздник уличной еды и музыки «Тайгейр». В программе — гала-ужины с участием звезд российской и мировой гастрономии, образовательный форум для шеф-поваров, концерты и кинопоказы. Также запланированы гастрольные ужины в ресторанах Сочи, Иркутска, Казани, Нижнего Новгорода, Самары и Шанхая. Культурная программа охватит музеи, кинотеатры и книжные магазины Красноярска, Москвы и Екатеринбурга.

«КУБ»

Элиза Данте / RTVI

До 9 августа 2026 года на площадке «КУБа» представлены 15 новых экспозиций современного искусства, представленных ведущими галереями и институциями. В проектах принимают участие как признанные авторы, так и молодые художники — выпускники профильных программ MSCA. Кураторские проекты охватывают широкий спектр медиумов: от живописи и керамики до инсталляций и объектов. Центральными темами сезона стали переосмысление категории «нового» в искусстве, взаимодействие человека и природы, а также поиск баланса между рефлексией и визуальным опытом. Экспозиции развернуты в большом зале, лектории, галерейных пространствах и зоне «Куб.Маркет», создавая единое выставочное поле для диалога между разными художественными практиками и поколениями авторов.

«Полеты над временем. Пьеса о Штеренбергах»

Элиза Данте / RTVI

Музейный центр «Масловка. Городок художников» представляет выставку «Полеты над временем. Пьеса о Штеренбергах». Это третий проект центра, задуманный в формате визуальной пьесы. Главные герои — пятеро художников из династии Давида Штеренберга, одного из ключевых мастеров раннего советского модернизма.

В экспозиции впервые объединили более 200 живописных и графических работ в разных жанрах: от исторических картин и изображений обнаженных моделей до портретов, пейзажей и натюрмортов, а также книжные иллюстрации. Также в выставку вошли документальные материалы и личные вещи, среди которых масштабный макет железной дороги, созданный Давидом и Игорем Штеренбергами — отцом и сыном.

Экспозиция охватывает период с 1920-х по 2020-е годы. Ее участниками стали сын Давида Петровича Штеренберга, также названный Давидом, его внук Игорь, правнучка Екатерина, а также другие художники — спутники по жизни: Николай Денисовский, Юрий Злотников, Олег Васильев, Гариф Басыров, Клим Сапегин. Все они взаимодействуют друг с другом в рамках пьесы, хотя некоторые не могли быть знакомы лично и знали о предшественниках только по их работам.

«Жили-были. И живем»

Виктория Вейсбрут / «Рыбаки и рыбки»
Галерея 11.12

До 22 августа в галерее 11.12 можно увидеть персональную выставку Виктории Вейсбрут «Жили-были. И живем». Художница предлагает зрителям авторскую интерпретацию русских сказок, перенесённых в современную реальность. Её произведения соединяют фольклорные мотивы с актуальной эстетикой, порождённой влиянием интернета и цифровой среды. В новой серии работ Вейсбрут исследует тему эйфории как внутреннего состояния, противопоставляя иллюзию безграничного счастья реальности повседневной жизни.

«Георгий Данелия. Бумажный кинематограф»

Георгий Данелия / «Князь»
ММОМА

До 13 сентября в Образовательном центре ММОМА в Ермолаевском, 17 проходит выставка «Георгий Данелия. Бумажный кинематограф», посвященная графическому наследию одного из самых значимых режиссеров отечественного кино. Экспозиция на двух этажах впервые представляет Данелия как многомерного автора, для которого кино, рисунок и наблюдение за жизнью были неразрывно связаны.

Выставка выстроена хронологически и показывает, как режиссерское мышление формируется через линию: от быстрых набросков до целых миров, знакомых по фильмам «Я шагаю по Москве», «Мимино», «Осенний марафон» и «Кин-дза-дза!». Соседство графики и киноархива раскрывает Данелия не только как классика кинематографа, но и как самобытного художника-графика.

«Школа Званцевой. Лаборатория модернизма»

Музей русского импрессионизма

В Музее русского импрессионизма продолжается выставка, посвящённая художественным мастерским Елизаветы Званцевой — ученицы Ильи Репина, создавшей первые в России частные школы на парижский манер. Экспозиция представляет диалог работ преподавателей и студентов этого уникального учебного заведения Серебряного века, где вместо рутины делали акцент на развитии «восприимчивости». В школе на Таврической преподавали Лев Бакст, Кузьма Петров-Водкин и Мстислав Добужинский, а среди учеников были Елена Гуро, Михаил Матюшин и Марк Шагал.

«Конструктор рая»

Олег Хвостов «Архитектурный пейзаж»

До 20 сентября в арт-пространстве «КУБ» на Тверской и в новом пространстве PA Gallery на Волхонке пройдет персональная выставка Олега Хвостова «Конструктор рая». Экспозиция разделена на две части: на Тверской представят новые пейзажи с лавандовыми полями и архитектурой Прованса, выполненные в единой цветовой палитре. В пространстве на Волхонке можно будет увидеть ретроспективу — ранние пиксельные «Квадратики» (1997—1999), пейзажи, портреты и автопортреты, а также редкую графику. Обе части объединяет одна идея: на протяжении тридцати лет Олег Хвостов выстраивает персональную модель упорядоченного мира, где случайность и хаос вытесняются геометрией, симметрией и цветом. Вход на выставку на Волхонке свободный по предварительной записи.

«Symbiosis. Vol. 3: ошибка восприятия»

Платон Инфанте «Айсберг»

До 6 сентября 2026 года в первой российской галерее фиджитал-искусства VS Gallery проходит совместный проект Платона Инфанте и Кирилла Рейва. Экспозиция исследует границы между физическим и цифровым, предлагая зрителю оказаться в пространстве, где реальность становится интерфейсом, а взгляд — активным участником взаимодействия.

Кирилл Рейв представил тотальную инсталляцию с цифровыми зеркалами и фрактальными структурами, где геометрия треугольника и креста задаёт код среды. Платон Инфанте дополняет экспозицию объектами-«айсбергами», возникающими из алгоритмической генерации и вторгающимися в материальное пространство. В проекте стирается различие между наблюдателем и наблюдаемым: цифровая среда обретает ответный взгляд.