Для учившихся в 1990-е годы школа ассоциируется с грифельными досками (56%), коричневыми платьями с белыми фартуками (43%) и обязательными субботниками (37%). К такому выводу пришли аналитики информационной платформы Дзен и коммуникационного сервиса Сферум, они выяснили с чем ассоциируется школа у разных поколений россиян.

У школьников нулевых и десятых годов главными символами стали анкеты для одноклассников с вопросами про увлечения и дружбу (40%), яркие наклейки, тетрадки и закладки (36%), а также пицца из школьной столовой (33%).

Современные школьники связывают школу прежде всего с цифровой средой: 28% ассоциируют её с чатами с одноклассниками, в том числе через Сферум, 23% — с дополнительным онлайн-обучением, 18% — с электронными журналами и дневниками. Традиционные символы вроде мела или доски упоминаются редко (около 5%).

Чаще всего респонденты из всех групп любят школьные годы за чувство беззаботности и лёгкости (51%). Для 43% главным источником радости были весёлые перемены с одноклассниками. Почти треть (32%) с теплотой вспоминает прогулки после уроков.

По мнению большинства опрошенных, современные школы изменились в лучшую сторону. 40% отметили использование цифровых технологий, 38% — внимание к индивидуальным интересам учеников. Среди точек роста респонденты выделили потребность в наставничестве со стороны учителей (37%) и нехватку коллективных мероприятий (35%). Опрос проведен в августе 2025 года среди 3592 респондентов, включая школьников и учителей.