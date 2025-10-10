Артист лейбла Zion Music Ваня Дмитриенко и 16-летняя актриса Анна Пересильд, известная по роли Айгуль из сериала «Слово пацана», выпустили совместную песню «Силуэт». Трек стал саундтреком к грядущему музыкальному фильму «Алиса в Стране Чудес», где Пересильд исполняет главную роль. Песня уже доступна на всех цифровых платформах.

Фильм, выход которого намечен на 23 октября, представляет собой современную экранизацию популярного детского аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого, написанного по мотивам сказки Льюиса Кэрролла. Как отмечает генеральный продюсер компании-создателя «Медиаслово» Данила Шарапов, актуализация поэзии Высоцкого в современной музыке — это и гордость, и большая ответственность для всей команды.

Картина рассказывает историю пятнадцатилетней Алисы, которая случайно попадает в волшебный мир. Среди его чудаковатых обитателей она узнаёт своих близких и друзей, но для них она — чужая. Чтобы вернуться домой и спасти Страну Чудес от катастрофы, героине предстоит пройти через множество испытаний, включая море собственных слёз и смертельно опасные тропы, а также обрести любовь.

Помимо Анны Пересильд в фильме заняты Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачева и Сергей Бурунов. Режиссёром проекта выступил Юрий Хмельницкий, а автором сценария — Карина Чувикова. Съёмки проходили в Москве, Сочи и Абхазии.