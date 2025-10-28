Музыка из советской мультипликации сохраняет безоговорочное лидерство: ее слушают в 25 раз чаще, чем композиции из новых картин. К Международному дню анимации, который отмечается 28 октября, сервис МТС Музыка проанализировал прослушивания детских песен из мультфильмов. Исследование показало, что интерес аудитории к таким саундтрекам за последние 12 месяцев вырос на 64%.

Абсолютными хитами стали песни из советской классики. Топ-3 самых востребованных композиций возглавили «Антошка» в исполнении Большого детского хора, «Чунга-Чанга» и «Улыбка» Клары Румяновой. В первую десятку также вошли «Песенка крокодила Гены», «Если добрый ты» из «Дня рождения кота Леопольда», «Песенка о лете» и другие известные саундтреки. Современным мультфильмам удалось занять лишь пять позиций в топ-50, причем наивысшая из них — 40-я. Среди новых композиций наиболее популярны «Три кота», «Мастер Беспорядка» из «Смешариков» и «Тема Медведя» из «Маши и Медведя».

Анализ также выявил сезонность прослушиваний. Наибольший пик интереса к детским песням из мультфильмов пришелся на весенние и первые летние месяцы 2025 года: май (11% от общего числа прослушиваний), июнь (10,8%) и апрель (10,3%). Реже всего их слушали в июле (4,9%) и августе (5%).

География прослушиваний показала, что наибольшей популярностью этот музыкальный жанр пользуется в Калининградской области, где соотношение числа прослушиваний к количеству пользователей составило 58%. Второе и третье места заняли Республика Саха (35%) и Краснодарский край (34,5%) соответственно. Замыкают пятерку лидеров Нижегородская область (31%) и Москва (22%).

Международный день анимации был учрежден в честь события 1892 года, когда художник Шарль-Эмиль Рейно впервые публично продемонстрировал оптический прибор для показа движущихся рисунков.