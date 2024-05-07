Компания Apple 7 мая провела онлайн-конференцию Let Loose, в ходе которой представила новые модели планшетов iPad Pro, а также продемонстрировала обновленный стилус Apple Pencil и линейку моделей iPad Air.

В новом iPad Pro будет установлен процессор M4, предназначенный для работы с искусственным интеллектом. Apple пока не раскрыла подробностей о том, как планшет будет взаимодействовать с ИИ.

Обновленные планшеты будут оснащены OLED-экранами, которые обеспечивают более насыщенные цвета. Модели будут иметь новую матрицу Ultra Retina XDR с максимальной яркостью до 1600 нит.

Также изменения коснулись дизайна: камеру переместили ближе к центру боковой панели, чтобы при видеочатах в альбомной ориентации планшета лицо пользователя всегда было в центре кадра.

Базовый объем памяти iPad Pro составит 256 ГБ. Цены начинаются от $999 за 11-дюймовую модель и от $1299 за 13-дюймовую модель.

В продаже будет доступно только два цвета: серебристый и «черный космос».

Новые модели iPad Air будут тоньше и доступнее по цене, чем Pro-версии.

Ключевое отличие этих устройств — в процессорах. В iPad Air будет установлен процессор Apple M2, который уже был представлен в 2022 году для MacBook. В отличие от предыдущих моделей, минимальный объем встроенной памяти в новом планшете увеличен до 128 ГБ.

iPad Air будет доступен в четырех цветах: сиреневом, голубом, «серый космос» и «звездный свет». Стоимость устройств составит от $600 до $800.

На презентации также были представлены обновлённые аксессуары для планшетов — клавиатура Magic Keyboard и стилус Apple Pencil.

Magic Keyboard получила обновлённый дизайн с алюминиевой подставкой для рук и улучшенными функциональными клавишами. Теперь Apple Pencil Pro может распознавать жесты сжатия, а встроенный гироскоп позволяет вращать стилус. Кроме того, аксессуар можно будет найти в случае утери с помощью программы Find My.

Стоимость обновленной клавиатуры составит от $299 до $349, а стилуса — $129.