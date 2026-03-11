Международный фестиваль современного искусства и архитектуры «Архстояние» пройдет с 23 по 26 июля 2026 года в арт-парке Никола-Ленивец. Тема этого года — «Маршрут перестроен». Открытые конкурсы объявлены для музыкальных проектов и для сообществ.

Впервые на фестивале проходит конкурс музыкальных проектов «Своей дорогой». К участию приглашаются сольные артисты и коллективы, которые исполняют авторскую музыку, имеют опыт сценических выступлений и сформированную аудиторию. Победители выступят на сцене в березовой роще.

Заявки принимаются до 30 апреля. Результаты объявят 1 июня. В жюри конкурса вошли музыкальный редактор «Афиши Daily» Леша Горбаш, главный редактор блога «Родной звук» Вадим Чувашев, основатель фестиваля Fields, программный директор фестивалей Signal и Stihia Андрей Морозов, а также кураторы и продюсеры «Архстояния».

Конкурс проектов сообществ «Обходные пути» открыт для объединений по интересам — от официальных организаций до компаний друзей. Сообщества могут представить проекты в свободном формате: шествия, прогулки, перформансы, концерты или активности в лагере. Основные критерии отбора — отражение идеи сообщества и темы фестиваля, вовлечение гостей.

Заявки принимаются до 31 марта. Итоги объявят 30 апреля. В жюри конкурса сообществ — управляющие партнеры арт-парка Никола-Ленивец Антон Кочуркин, Юлия Бычкова, Иван Полисский, куратор программы культурных институций и кэмпов Светлана Звягина, со-куратор и продюсер фестиваля Карина Хворостова.