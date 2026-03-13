XII фестиваль современного искусства для всей семьи «Архстояние Детское» пройдет с 25 по 28 июня в арт-парке Никола-Ленивец. Тема этого года — «Время резиновое». Организаторы предлагают исследовать природу времени и его восприятие детьми и взрослыми.

Почему у детей время тянется, а у взрослых летит? Почему оно то стоит на месте, то ускользает? Эти вопросы станут отправной точкой фестиваля. Куратор Ксения Будина отмечает, что ребенок проживает каждое событие впервые, оно становится для него наполненным. Взрослые же существуют в предсказуемом мире, где время просто пролетает.

«На фестивале мы совершим путешествие от физического времени к его метаморфозам и будем изучать именно их: почему оно летит, когда оно стоит, отчего тянется, как его наполнить и как терять, что нужно сделать, чтобы его ощутить. Самое интересное наблюдение состоит в том, что время, которое проживает ребенок, гораздо более тягучее, чем время, которое проживает взрослый», — говорит куратор.

В программе фестиваля — театральные постановки, перформансы, музыкальные выступления, мастерские, игры, экскурсии, кинопоказы и квесты. Сохранится и формат самоорганизованных кемпов. Полная программа будет объявлена позже.

Впервые на «Архстоянии Детском» пройдет ярмарка очень молодого искусства — галерея под открытым небом. Открытый конкурс объявлен в четырех номинациях: арт-объект (который традиционно сожгут на фестивале), костюм путешественника во времени для всей семьи, дизайн мини-арт-каров (фестивальных тележек) и участие в ярмарке. В прошлом году, например, арт-объектом стал «Костер-огонь» 12-летнего Вадима Шаталова.

Заявки принимаются до 17 апреля 2026 года. Участие в конкурсе даст юным художникам возможность реализовать свои проекты на фестивале.