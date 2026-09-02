Ариана Гранде попрощалась с поклонниками на последнем концерте тура Eternal Sunshine в лондонской O2 Arena, который состоялся 1 сентября. Это выступление стало заключительным перед запланированным перерывом в карьере, сообщает Deadline.

«Это был один из самых прекрасных и необыкновенных опытов в моей жизни, — сказала певица, обращаясь к зрителям. — Я буду всегда дорожить этим опытом. У меня лучшие фанаты во всем мире, и так было всегда. Спасибо вам за все усилия и за то, что продолжаете делать это таким особенным. Я любила каждую минуту с вами».

Ранее команда Гранде заявила, что после завершения тура певица планирует «взять паузу в публичной деятельности». Причиной названо «постоянное общественное внимание» к ее внешности и здоровью после выхода клипа на песню «Petal». В заявлении также отмечалось, что тур стал для нее «прекрасным опытом», а певица «любила каждую минуту».

В августе, во время концерта в Чикаго, Гранде уже объясняла фанатам, что решение о паузе не было импульсивным. «Это то, что я решила спланировать, что я тихо приняла давно, и это решение было принято из осознанного и сильного места, — сказала она тогда. — Границы нужно устанавливать. Иногда людям нужен отдых».

Гранде также отказалась от участия в лондонской постановке мюзикла Sunday in the Park with George. Следующий тур певицы, по данным прессы, ожидается не ранее 2027 года.