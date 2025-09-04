5 сентября галерея ART&BRUT откроет персональную выставку Адель Левитовой «Belle Époque» в пространстве Lupine Flowers and Art. Выставка продлится до 4 октября.

Проект, вдохновленный романтикой и роскошью золотого века, перенесет зрителя в эпоху, где переплетаются красота, изысканность, тайна, наивность и праздник. В центре экспозиции — серия работ, созданная художницей в 2024 году и отсылающая к французской эстетике прошлого и художественному стилю Анри де Тулуз-Лотрека.

Главная цель выставки — создать визуальный и эмоциональный диалог между Belle Époque и современным зрителем. Работы Адель Левитовой пробуждают чувство ностальгии, идеализируя прошедшее время, в то же время подчеркивая вечную актуальность человеческих эмоций и красоты. Каждая картина станет не только частью исторического контекста, но и откровением о внутреннем мире человека, стремящегося к гармонии и свету — как в искусстве, так и в жизни.

Вдохновленные французской аристократией и атмосферами балов конца XIX века, работы исследуют не только визуальные образы, но и эмоциональную глубину человеческих отношений. Картина «Preparty» обнажает скрытую атмосферу светских вечеров, где каждая деталь передает особую атмосферу ожидания и тайны. Цветы в работах художницы становятся символами не только природной красоты, но и глубины человеческих эмоций, отражая связь человека и природы.

Адель Левитова — мультидисциплинарная художница. Она родилась в 1989 году, а свою художественную практику начала в 2017 году. Центральное место в ее творчестве занимают темы любви, красоты и хрупкости мира, самоидентификации и духовного поиска. Работы Адель Левитовой находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.