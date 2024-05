На музыкальной премии «ЖАРА Music Awards» Егор Крид получил приз в номинации «Артист десятилетия». За последние десять лет артист прошел большой путь от рэп-исполнителя до регулярного гостя стримов и ньюсмейкера блогерской светской хроники. О том, какое место в российском шоу-бизнесе занимает Егор Крид и как развивалась его музыкальная карьера, RTVI рассказал музыкальный журналист Владимир Завьялов.

Заслуживает ли Егор Крид звания «лучшего артиста десятилетия»

Мне кажется, это зависит от того, кто этот вопрос задает. Если постановка вопроса случается на премии «Жара», то, безусловно, да. Это герой вселенной премии «Жара», которая является плотью от плоти традиционного продюсерского шоу-бизнеса. Тогда, конечно, кто, если не он.

Как развивалась карьера Егора Крида

Его карьера развивалась предельно логично, последовательно и шла в унисон с текущими трендами. Егор Крид — это человек, по карьере которого можно писать чуть ли не историю поп-мейнстрима и трендов за последние 12 лет. Условно говоря, когда был популярен лирический ВК-рэп, такой «под пианинку», он делал его, и это заметил лейбл Black Star. Потом время рэпа прошло, но формат продюсерской поп-музыки остался, в чем Егор Крид очень сильно преуспел. Например, мне кажется, если любого человека в центре Питера сейчас спросить: «Можете ли вы напеть песню Егора Крида „Мама, мама, мама, я схожу с ума“», — я думаю, что любой подпоет.

Когда стал популярен рэп, Егор Крид вовремя сориентировался и вспомнил свои рэп-корни. В 2017 году у него была поворотная в его карьере песня, где он программно заявил: «Да, я тоже хип-хоп-артист».

Потом, когда оказалось, что лейбл Black Star — «какой-то неклассный» и использует устаревшие методы работы с артистами, он ушел оттуда и пообщался с Юрием Дудем*, выпил с ним пиво (показательно так на камеру) и, в общем, показал, что он как бы «свой пацан», не лишенный самоиронии. Потом Егор Крид снял Данилу Поперечного в своем клипе и подстроился под «эпоху новой искренности», которая пришла к нам из интернета. После этого он продолжил прокачивать свою стрит-кредабилити тем, что поучаствовал в 18 Независимом баттле Hip-Hop.Ru, где были такие артисты, как Оксимирон (Мирон Федоров*) и L’One (Леван Горозия).

В 2021 году Егор Крид выпустил супермодный на тот момент альбом Pussyboy, где были совместные треки с Mayot и OG Buda. То есть он показал, что в модной волне. При этом он не терял связей с той свитой, которая сделала его тем самым Егором Кридом: он спокойно участвовал в окологосударственных премиях, спокойно общался с «эстрадой-эстрадой» — например, фитовал с Михаилом Шуфутинским. В этом и заключается «прикол» Егора Крида — он связующее звено между Михаилом Шуфутинским и Токсисом (рэпером Андреем Смелянским), то есть эти люди знакомы через одно рукопожатие. Сегодня Егор Крид выступает в костюме, поет «3 сентября» в Государственном Кремлевском дворце с Михаилом Шуфутинским, а завтра зависает на студийке с Токсисом.

Примечательно творчество Егора Крида, на мой взгляд, тем, что он невероятный хамелеон, который очень умело адаптируется к трендам. У него есть чутье, он понимает их. Есть артисты, которые примеряют на себя какой-то костюмчик, который им совершенно не подходит, и чувствуется, что он их как-то органически отторгает. Егору Криду все подходит, он везде свой, и в этом как раз-таки его фишка, это его выделяет от других артистов и это позволяет ему так долго оставаться популярным.

Из чего состоит образ Егора Крида

Егора Крида выделяет умелое балансирование между бытностью «сладкой поп-звезды», типа Джастина Бибера или Джастина Тимберлейка, и образом «бэд боя». Тимберлейк на этом тоже играл, особенно в ранние года его карьеры, времен выхода песен Crimey River и What Goes Around Comes Around.

Какие его поступки вызывают наибольший резонанс

Мне кажется, что это вопрос некой диверсификации инфоповодов, которые он производит: дело не столько в количестве перца, который есть в этих новостных заголовках, а в том, насколько большой их размах. Условно говоря, на сайте со звездными инфоповодами может быть новость о том, что Егор Крид закрутил роман с кем-то, неважно с кем. В музыкальном СМИ будет новость о том, что Егор Крид записал трек с Токсисом, а в каком-нибудь паблике появится пост о том, как Егор Крид залетел на стрим к Эвелону, Бустеру или другому человеку из всей вот этой вселенной. Кроме того в последнее время Егор Крид все чаще общается с новыми звездами — стримерами.

