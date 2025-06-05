Большинство россиян (87%) периодически обновляют интерьер у себя дома. В основном этим занимаются женщины (89% против 85% среди мужчин). В среднем опрошенные делают это раз в три года. К такому выводу пришли социологи Авито, опросив 10 тысяч россиян в завершение Московской недели интерьера и дизайна (МНИиД).

При этом каждый четвертый (26%) обновляет мебель и предметы декора чаще, из них 7% — и вовсе каждый год. Это в основном молодые люди 18-24 лет (14%). В среднем на подобные изменения россияне готовы тратить около 40 000 рублей. Уложиться в сумму до 10 000 рублей хотели бы 17%, от 10 001 до 25 000 рублей — 23%. Еще 27% закладывают бюджет от 25 001 до 50 000 рублей, и почти столько же (26%) готовы потратить больше.

Если обновками занимаются женщины, они в основном меняют ковры и прочий текстиль — шторы, покрывала, декоративные подушки и так далее (62% против 40% мужчин). Мужчины в первую очередь стремятся поменять мебель для сна и отдыха — кровати, матрасы, диваны (49% против 45% женщин). Обновление освещения волнует опрошенных обоих полов примерно одинаково (36% и 37%), а вот предметами интерьера — зеркалами, вазами и прочим декором чаще занимаются женщины (40% против 30%), как и детской мебелью (20% против 16%). При этом мужчины чаще заботятся о своевременном обновлении мебели для работы и учебы — письменных столов, специальных кресел (24% против 19%), а также мебели на балкон или веранду (11% против 8%).

Мебель пока что в основном покупают в конкретных офлайн-магазинах (29%) и торговых центрах (28%), но проявляют интерес и к онлайну — так, 18% заказывают ее на онлайн-площадках, а 16% — на сайтах и в приложениях конкретных магазинов. Примечательно, что бренд мебели для большинства не имеет значения. Для 73% главное — соотношение цены и качества. При этом 13% все же больше доверяют известным крупным брендам и мебельным фабрикам. 6% предпочитают индивидуальных мастеров, изготавливающих мебель «на заказ», а 5% — локальные мастерские и небольшие бренды. Еще 2% делают выбор в пользу винтажной мебели. Есть и те, кто изготавливает мебель своими руками.

«Вероятно, интерес декору и к предметам интерьера растет, поскольку одним из трендов сейчас становятся яркие, насыщенные цвета. Нейтральные по тону стены и мебель часто компенсируются акцентным декором. Среди актуальных решений — гобелены, которые оживляют современные интерьеры и придают им индивидуальность. Даже являясь плоскими элементами, они активно проявляют себя своими рисунками и фактурами. Также сейчас набирают популярность декоративные элементы и мебель из стали. Еще один заметный тренд — технологии 3D-печати, которые теперь используются дизайнерами не только в производстве мебели и предметном дизайне, но и в декоре. И часто этот метод реализуется в коллаборации с ручным изготовлением, что придает этим изделиям неповторимость и свежесть авторских прикосновений, — прокомментировала Анастасия Мина, член экспертного совета VI Московской недели интерьера и дизайна, руководитель бюро «RUDA», член Союза Дизайнеров России и Союза архитекторов России.