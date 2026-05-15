В Вене завершился второй полуфинал юбилейного 70-го международного песенного конкурса «Евровидение-2026». По итогам двух отборочных дней сформирован полный список из 25 стран-участниц, которые выступят в гранд-финале в ближайшую субботу. Об этом сообщает Европейский вещательный союз.

Второй полуфинал, прошедший в четверг, 14 мая, определил последнюю десятку финалистов. Путевки на главное шоу завоевали представители Албании, Австралии, Болгарии, Кипра, Чехии, Дании, Мальты, Норвегии, Румынии и Украины.

По итогам первого полуфинала, состоявшегося 12 мая, в финал прошли Бельгия, Греция, Израиль, Литва, Молдова, Польша, Сербия, Финляндия, Хорватия и Швеция. В общей сложности в отборочных этапах приняли участие 33 страны, из которых 20 пробились в финал.

Согласно правилам, к этим 20 странам автоматически присоединяются государства «Большой пятерки» — Великобритания, Германия, Италия, Франция — а также страна-хозяйка Австрия. Таким образом, общее число участников финала достигло 25. Испания, обычно входящая в пятерку, в этом году бойкотирует конкурс.

Гранд-финал «Евровидения-2026» состоится на арене «Штадтхалле» в Вене в субботу, 16 мая, в 21:00 по центральноевропейскому времени.