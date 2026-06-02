Beat Film Festival с фильмами о Дэвиде Боуи и Вернером Херцогом, выставка Ланы Морозовой в галерее «Агентство.ArtRu», пьеса о династии Штеренбергов в «Масловке», а также 14 проектов современного искусства в «КУБе». Рассказываем в материале RTVI, какие культурные события посетить на первой неделе июня.

Beat Film Festival

Международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival пройдет в Москве с 4 по 14 июня 2026 года. Слоган смотра — «Тоже ты» — обращен к каждому зрителю, подчеркивая роль аудитории в жизни фестиваля, который остаётся местом встречи поклонников новой культуры уже 17 лет. Киносмотр откроется фильмом Софии Копполы «Марк глазами Софии», посвященный Марку Джейкобсу.

В программе заявлены фильм о последних годах Дэвида Боуи «Последняя глава», байопик о Марианне Фэйтфулл «Ломаный английский» с Тильдой Суинтон и Ником Кейвом, новая работа Вернера Херцога «Слоны-призраки», а также фильмы про архитектуру Ле Корбюзье и Ренцо Пьяно, история о долгожителях «Самый старый человек на свете» и режиссерский дебют Жюльет Бинош «В движении». В российской секции «Док Индустрия» представят фильм Евгении Арбугаевой «Чуураа», премьера которого состоялась на Берлинале. Показы пройдут в «Октябре», «Художественном», «Пионере», ГЭС-2, MAMM и других площадках.

«Неспетые песни для возлюбленных»

В галерее «Агентство.ArtRu» в Москве с 3 июня по 16 июля пройдет персональная выставка Ланы Морозовой «Неспетые песни для возлюбленных». Художница создаёт скульптурные коллажи из текстиля, керамики, металла и фотографии, соединяя образы из личного детства с интернет-мемами, цитатами из песен и случайными снимками, превращая их в нового рода фольклор.

Проект посвящён исследованию любовного переживания как трудноуловимого предчувствия, балансирующего между искренностью и иронией, телесностью и томлением. Тактильные, рукотворные объекты Морозовой задают со зрителем короткую дистанцию, вовлекая в диалог о нереализованной потенциальности чувства — где-то между детством и ощущением конца света.

«Чистые акты»

В галерее M2 в Москве 3 июня открывается выставка Анастасии Локтаевой «Чистые акты». Художница исследует, как накопленный опыт, воспоминания и прошлые интерпретации формируют наше восприятие реальности, нередко подменяя собой действительность и превращаясь в «предметные видимости», которые вводят в заблуждение.

В ответ на это Локтаева предлагает уйти от проекций сознания и обратиться к «чистому акту» — творческому жесту без цели, причины и оглядки на память. Работая с краской как химик с реактивами, она стремится создать условие для нового переживания, где смысл рождается не в форме или цвете, а в самом моменте ощущения внутри процесса.

«Полеты над временем. Пьеса о Штеренбергах»

«Утро», Давид Петрович Штеренберг

5 июня Музейный центр «Масловка. Городок художников» представит выставку «Полеты над временем. Пьеса о Штеренбергах». Это третий проект центра, задуманный в формате визуальной пьесы. Главные герои — пятеро художников из династии Давида Штеренберга, одного из ключевых мастеров раннего советского модернизма.

В экспозиции впервые объединят более 200 живописных и графических работ в разных жанрах: от исторических картин и изображений обнаженных моделей до портретов, пейзажей и натюрмортов, а также книжные иллюстрации. Также в выставку войдут документальные материалы и личные вещи, среди которых масштабный макет железной дороги, созданный Давидом и Игорем Штеренбергами — отцом и сыном.

Экспозиция охватывает период с 1920-х по 2020-е годы. Ее участниками становятся сын Давида Петровича Штеренберга, также названный Давидом, его внук Игорь, правнучка Екатерина, а также другие художники — спутники по жизни: Николай Денисовский, Юрий Злотников, Олег Васильев, Гариф Басыров, Клим Сапегин. Все они взаимодействуют друг с другом в рамках пьесы, хотя некоторые не могли быть знакомы лично и знали о предшественниках только по их работам.

Музей русского импрессионизма

В честь своего десятилетия Музей русского импрессионизма запускает совместный с Парками Москвы проект в рамках фестиваля «Лето в Москве». С 1 июня по 30 сентября арт-павильон и фестиваль пленэров будут работать в четырёх парках столицы: в саду имени Баумана (1—28 июня), Измайловском парке (3—29 июля), детском парке имени Прямикова (3—29 августа) и на Ходынском поле (3—30 сентября) . Внутри павильона в форме цилиндра, напоминающего здание самого музея, развернется экспозиция, посвященная ключевым работам из коллекции — Константина Коровина, Валентина Серова, Игоря Грабаря и других живописцев рубежа XIX—XX веков. Посетителей также ждут ароматы, вдохновленные картинами, и тактильные макеты .

Одновременно с работой павильона стартует фестиваль пленэров, где все желающие под руководством современных художников, включая Евгению Бардину и Лешу Гельда, смогут освоить приёмы импрессионистов и создать собственные картины на свежем воздухе . Торжественное открытие проекта состоится 2 июня в саду имени Баумана.

«КУБ»

В московском арт-пространстве «КУБ» стартовал новый выставочный сезон — 14 проектов современного искусства. Большинство экспозиций будут работать до 5 июля. Главный проект — выставка уличного художника Кирилла Кто «Муха села на варенье» в галерее «Синтакс». В экспозиции — живопись, инсталляция из строительных баннеров, работы на спичечных коробках и цикл «Ниша». Его узнаваемые образы — «глазки», лестницы-самолазки, шрифтовые композиции — становятся комментариями к городскому пространству. Также представлен совместный проект «Опрозрачнивание»: в строительном баннере вырезаны глаза, превращающие фасад в окно между городом и процессом формирования архитектуры.

«На той же скорости»

В Галерее 11.12 начал работу коллективный проект «На той же скорости», объединяющий работы 22 художников, отобранных по итогам открытого конкурса. Кураторы — Анна Гончарова и Надежда Соколова. Экспозиция посвящена трансформации — от изменений телесных и ментальных до метафорических и художественных. Выставка стала презентацией новой инициативы галереи — проекта 13/14, который поддерживает молодых художников в начале профессионального пути через открытую систему отбора без ограничений в жанрах и медиа.

«Под подозрением. Задание для группы медленного реагирования»

В московском Доме на Хлебном галерея Geolina Art Gallery представляет совместный проект Кати Герун и Алексея Корси под кураторством Алексея Масляева. Выставка разворачивается в квартире исторического здания на стадии ремонта. В экспозицию вошли инсталляции, объекты, фотография, видео и скульптура. Художественные работы предстают в роли улик в контексте триллера или детектива. Зрителю предлагается роль следователя, однако рациональные цепочки рассуждений оказываются ненадёжными, уступая место чувственному восприятию.

«Убить Билла»

В российский прокат выходит объединенная режиссерская версия боевика Квентина Тарантино «Убить Билла: кровавое дело целиком». В четырехчасовой 4K-версии можно увидеть новую сцену в расширенной истории О-Рэн Ишии, а также цветную версию драки из эпизода в «Доме голубых листьев». Сам режиссер задумывал картину именно в этом едином формате, поэтому история Беатрикс Киддо в исполнении Умы Турман выглядит еще более впечатляюще и обрастает новыми смыслами.

«Москва — Ханой. Ландшафты оптимизма»

В Доме культуры «ГЭС-2» открылась выставка «Москва — Ханой. Ландшафты оптимизма» о том, как типовое социальное жилье второй половины XX века в советской и вьетнамской столицах превращалось в обжитые дома. Экспозиция — лабиринт из трех частей. В масштабе 1:1 воссоздана планировка шестнадцати реальных квартир, для основного объема использовано 1500 кв. м полупрозрачной ткани. Художники Камил и Сания Саженские привезли из Ханоя 14 часов видео и напечатали инсталляции из 14 кг пластика.