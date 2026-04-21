A24 и Bandai Namco Entertainment запустили в производство игровую адаптацию фэнтезийного блокбастера Elden Ring. Режиссером выступил Алекс Гарланд, известный по фильмам «Из машины» и «Падение империи». Премьера запланирована на 3 марта 2028 года, картина будет сниматься для IMAX. Об этом сообщает Variety.

Главную роль исполнит Кит Коннор, прославившийся после сериала «Принцип удовольствия». Ранее он уже работал с Гарландом на съемках фильма «Под огнем». Компанию ему составят Бен Уишоу («Парфюмер», «Лимонов»), Кейли Спейни («Чужой: Ромул», «Падение империи»), Том Берк («Фуриоса»), а также бывшая коллега Гарланда Соноя Мидзуно («Из машины»). В проекте также задействованы Джонатан Прайс («Корона»), Руби Крус («Мейр из Исттауна»), Ник Офферман («Одни из нас»), Джефферсон Холл («Дом дракона») и другие.

Продюсерами выступили Питер Райс, Эндрю Макдональд и Аллон Райх, а также Джордж Р. Р. Мартин и Винс Джерардис.

Elden Ring — одна из самых успешных видеоигр последних лет. Темное фэнтезийное RPG вышло в 2022 году под руководством режиссера Хидетаки Миядзаки при участии Джорджа Мартина, который написал мифологию для игры. Проект разошелся тиражом более 30 миллионов копий и получил более 400 наград «Игра года». По данным инсайдеров, Гарланд давно является фанатом игры и лично убедил издателей Bandai Namco и FromSoftware доверить ему экранизацию.