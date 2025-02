В соцсетях многие остались недовольны результатами 67-й церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми». Больше всего наград забрал американский рэпер Кендрик Ламар, а Бейонсе получила два приза за альбом Cowboy Carter. Музыкальный критик Владимир Завьялов разбирает итоги — и предлагает свои, альтернативные.

Тейлор Свифт, Charli XCX или Билли Айлиш — вместо Бейонсе

Удивленное лицо Бейонсе в тот момент, когда ей дали «Альбом года», ярче всего иллюстрирует то, насколько спорным оказалось решение жюри. На первый взгляд, логика такого выбора понятна. В Штатах Бейонсе давно превратилась из просто большой певицы в фигуру общенационального масштаба, культурно определяющую современную Америку. Бейонсе борется за права афроамериканцев и женщин и даже творческие вещи превращает в политические жесты.

Вот и альбом Cowboy Carter — это не столько сюжет «R&B-звезда идет покорять кантри», сколько программное заявление о том, что кантри — больше не консервативная территория для белого населения южных штатов, отныне она должна и обязана впускать всех. В этой связи необходимо напомнить, что оргкомитет «Грэмми» неоднократно критиковали (в основном со стороны левого истеблишмента) за излишний консерватизм. В этом смысле Cowboy Carter — политически удобный и безопасный выбор для жюри и оргкомитета премии.

С другой стороны, при всем огромном весе персоны Бейонсе и социально-политическом подтексте Cowboy Carter, этот альбом вряд ли можно назвать пластинкой года, с какой стороны ни посмотри.

С культурной стороны Cowboy Carter, безусловно, интересен в контексте творческого пути Бейонсе, но для внешнего слушателя — навряд ли. Он не поменял правила игры. Нельзя сказать, что он вынес дверь в кантри и впустил туда артистов с другим социальным и культурным бэкграундом. В этом смысле Lil Nas X и его Old Town Road сделали больше (и, кстати, раньше).

В заслугу Бейонсе-2024 можно поставить то, что она «подсветила» на Cowboy Carter афрокантри-артиста Shaboozey, после чего его сольная карьера полетела вверх. С другой стороны, Shaboozey в этом смысле оказался даже чуть успешнее самой Бейонсе: его трек A Bar Song (Tipsy) стал значительно бóльшим хитом, чем самая популярная вещь с Cowboy Carter (Texas Hold Em’) — и это тоже довольно символично.

С коммерческой стороны Cowboy Carter тоже не главный альбом года. Пластинки Билли Айлиш и Тейлор Свифт, а также поп-сенсации-2024 Сабрины Карпентер продались гораздо лучше.

Кому стоило отдать «Грэмми» в этой номинации? В первую очередь на ум приходит альбом Brat британской певицы Charli XCX, который интересен не столько приглашением передовой электроники в поп-мир, сколько культурным импактом — кислотно-салатовая обложка с надписью brat стала символом и даже синонимом 2024 года в музыке.

Эта обложка стала основой для политической кампании Камалы Харрис на президентских выборах в США. Пусть демократка и проиграла, ее кампания вошла если не в политическую историю, то в историю поп-культуры точно. Альбом породил кучу мемов, разошелся на мерч за пределами Штатов и Европы и вышел в глобальный офлайн явлением brat summer — провозглашенного отвязным лета в соответствующей эстетике. Породил ли хотя бы малую долю этого Cowboy Carter? Точно нет.

Hit Me Hard And Soft Билли Айлиш в целом не меньше Brat заслужил стать альбомом года, поскольку это ровно тот вид альбомов, которые обычно и получают музыкальные премии. С одной стороны, Билли Айлиш сделала нарочито нехитовую и экспериментальную по своим меркам пластинку, что понравилось критикам. С другой стороны, слушателям альбом тоже понравился, а песня Birds of a feather все-таки стала хитом. В конце концов, даже чисто по-человечески на слезы Билли, не получившей ни одной награды, было больно смотреть: хотя бы одну награду если не в главных, то в отраслевых номинациях, она точно заслужила.

Что касается The Torture Poets Department Тейлор Свифт, он хоть и не стал чем-то особенным в дискографии певицы, но обязан оказаться в этом списке как минимум благодаря внушительным продажам, превышающим все остальные альбомы в США в 2024 году.

Сабрина Карпентер или Билли Айлиш вместо Кендрика Ламара

2024-й был не самым веселым и интересным годом в западном рэпе, и поэтому за жанр отдувались старички. Больше всех постарались Кендрик Ламар и Дрейк, которые шумно поссорились на ровном месте и записали серию диссов (так называют треки, направленные против артистов-оппонентов) друг на друга, главным среди которых стал Not Like Us Кендрика — пожалуй, единственный настоящий рэп-хит 2024.

В итоге за этот трек Ламар и забрал две главные статуэтки — за песню года и запись года (для понимания: в целом эти номинации ничем не отличаются друг от друга, в одном случае награду вручают сонграйтеру, в другом — всей команде, включая исполнителя). Справедлива ли такая оценка?

С одной стороны, к наградам за Not Like Us сложнее придраться, чем к Бейонсе — этот трек вышел за скобки их бифа в большую поп-культуру и прописался в чартах. С другой стороны, 2024-й был богат на другие сюжеты, не меньше и не скучнее. Например, вертикальный взлет Сабрины Карпентер.

Еще пару лет назад Сабрина считалась невзлетевшей звездой, томилась в застенках диснеевского лейбла и записывала альбомы поп-музыки, которой все время чего-то не хватало: песням — цепкости, певице — выразительности.

В основном Карпентер знали в контексте драмы с певицей Оливией Родриго, которая в 2021 году выдала хит Driver’s Licence. Песня, как говорят, была про Джошуа Бассетта — бывшего парня и партнера Оливии по «Классному мюзиклу», который якобы ушел от нее к Сабрине. В этой связи в попкультурных и фандомных кругах Карпентер несколько лет воспринимали только как разлучницу.

Но в 2023-м все сдвинулось с мертвой точки: она подписалась на мейджор-лейбл, нащупала стиль и образ в эстетике старого бурлеска и пинапа, а звук — в поп-музыке 1980-х. Оставалось только сделать большой хит.

В 2024 году этот хит получился — песня Espresso с по-фанковски чиркающей гитаркой и сладким припевом-липучкой «Не можешь уснуть, это я, эспрессо», которая промчалась электричкой через весь год и отправила Сабрину наверх в лигу больших звезд (а еще ведь были песни Please Please Please и Taste).

В чем сила Espresso на фоне Not Like Us? Пожалуй, в сюжете: разборки примерно главных рэперов на Земле — явление хоть и выдающееся в силу веса фигур, но это все еще рэперские разборки с кучей подспудного контекста. Если вы не начинаете свой день с просмотра новостей в телеграм-каналах про рэп, то можете сломаться, пытаясь вникнуть в детали этого конфликта, в который вовлекли других рэперов, притянув необязательные для знания детали биографии. В общем, чем глубже погружаешься, тем больше понимаешь, что это очень внутряковый рэперский контент.

История Сабрины в этом смысле более универсальна со стороны. Даже тот же треугольник «Карпентер — Родриго — Бассетт» со стороны более понятен, чем рэп-конфликт со всей спецификой его среды. Да и взлет Сабрины получился впечатляющим: как раз со времен Оливии Родриго не было такого, что поп-звезда взлетела будто из ниоткуда. Правда, в данном случае за этим «ниоткуда» таятся годы безуспешного покорения индустрии, что тоже добавляет истории дополнительного драматического оттенка.

Кто угодно вместо The Beatles и The Rolling Stones

Если в главных и поп-номинациях выбор жюри можно объяснить логически, то решение отдать победу The Beatles за лучшее рок-исполнение, а The Rolling Stones — за лучший рок-альбом чем-то кроме консерватизма выборщиков объяснить тяжело.

В данном случае альтернативные варианты можно просто не называть: какая угодно рок-запись 2024 года, которая — а) заинтересовала слушателей б) порадовала критиков в) представляет и объясняет рок-музыку — в 2024 году будет смотреться релевантнее, чем фан-сервис под вывесками 1960-х.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции