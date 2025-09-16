В музее-заповеднике «Кусково» 13 и 14 сентября состоялся фестиваль «Новая классика в Кускове», объединивший симфоническую музыку, битбокс, световое шоу и акапельные перформансы. Режиссер-постановщик проекта Алексей Франдетти в интервью RTVI рассказал о том, как современное искусство вплетается в историческую атмосферу усадьбы, почему сцена разделена надвое и кому будет интересен этот эксперимент.

— Что вас больше всего вдохновляет в работе над этим фестивалем? Какая концепция «новой классики» здесь воплощается?

— Вдохновляет сама усадьба, её окружение и атмосфера — они очень музыкальны. Мне нравится возможность соединить современное искусство, например битбокс, с симфоническим оркестром. Это будет продемонстрировано, когда известный исполнитель Вахтанг выйдет вместе с оркестром исполнять их совместное сочинение.

— Расскажите о самых интересных, на ваш взгляд, событиях в программе фестиваля. Что зрители увидят и услышат, придя в Кусково? Может быть, есть какие-то сюрпризы или эксклюзивные номера?

— Наряду с выступлениями известных артистов, таких как Ёлка и другие молодые исполнители, зрителей ждёт световое шоу, созданное специально для этой усадьбы, и концерт Вахтанга с симфоническим оркестром, где классическая музыка будет сочетаться с современной. Даже сцена подчёркивает этот диалог — она разделена надвое, символизируя разговор двух направлений и культур. Также выступит замечательный коллектив из Санкт-Петербурга SUPERMOTIV, который акапельно создаёт целую звуковую картину. Гости усадьбы смогут не только услышать, но и увидеть их большую программу.

— Какая музыкальная «атмосфера» будет царить на фестивале? Каковы основные музыкальные акценты? Какие стили и жанры будут представлены?

— Музыкальная атмосфера будет разнообразной. То, что мы называем «новой классикой», найдёт здесь своё место — это широкое понятие, и мы предлагаем зрителям погрузиться в смешение классики и современности.

— Кому, на ваш взгляд, будет интересен фестиваль «Усадьбы Москвы. Новая классика в Кусково»? Кто станет идеальным зрителем этого мероприятия?

— Для меня было важно, чтобы выступления коллективов органично сочетались с атмосферой усадьбы. Программа обширная — в ней заняты более 100 артистов, включая не только вечерние, но и дневные события. Я бы позиционировал фестиваль как большое, красивое, семейное мероприятие.